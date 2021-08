Afghanistan, i mezzi USA finiscono nelle mani dei talebani | video

In Afghanistan l'avanzata dei talebani procede ad una velocità impressionante: otto i capoluoghi conquistati, con le ultime Kunduz, Sar-i-Pul, Taloqan, Zaranj, Sheberghan e Aybak. Le loro forze sono ormai arrivate a150 chilometri dalla capitale Kabul, verso la quale fuggono migliaia di civili in condizioni disperate. La caduta della capitale sembra essere ormai solo questione di tempo. Intanto, come mostra il video, buona parte dei mezzi militari USA sono finiti nelle mani dei talebani. Gia nelle scorse settimane, più di mille unità di veicoli corazzati dell'esercito americano erano stati catturati, tra cui 715 Humvee e vari camion, nonché sistemi di artiglieria pesante. Gli Usa hanno espresso in queste ore "grave preoccupazione" per la situazione in Afghanistan, annunciando che invieranno forze militari per evacuare parte del personale dell'ambasciata.

Guarda tutti i video

Afghanistan: forte esplosione a Kabul, decine di feriti

Afghanistan, attentato suicida Kabul: almeno 6 morti None