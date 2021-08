Afghanistan, 5 morti all'aeroporto di Kabul | video

Sarebbero 5 le persone morte nei pressi dell'aeroporto internazionale di Kabul preso d'assalto ieri dai civili in preda al panico. Alcuni video diffusi su Twitter e su Facebook mostrano i corpi esanimi di alcuni civili in prossimità della pista di atterraggio. Le dinamiche dell'incidente risultano però ancora tutte da chiarire: alcuni media locali riferiscono che queste 5 persone siano state uccise da alcuni colpi di arma da fuoco sparati dai militari statunitensi per disperdere la folla. Nel video, però, non compaiono tracce di sangue vicino ai cadaveri quindi non è da escludere l'ipotesi che quelle persone abbiano perso la vita schiacciate dalla calca mentre tentavano di darsi alla fuga.

Guarda tutti i video

Video Fuga Disperata Occidentali Kabul Sembra una scena presa da un film apocalittico. Invece è quanto sta ...

Talebani entrano a Kabul In poche ore anche la capitale dell'Afghanistan è caduta nelle mani dei ...