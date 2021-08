Afghanistan, l'aeroporto di Kabul preso d'assalto dai civili in fuga | video

La città di Kabul è in panico dopo la conquista della capitale da parte dei talebani. Sono migliaia i civili che hanno preso d'assalto l'aeroporto per darsi alla fuga. Le immagini mostrano ondate di afghani che tentano di lasciare il paese, alcuni dispersi sulle piste e altri arrampicati alle scale dei finger dello scalo. Le truppe americane hanno messo in sicurezza l'aeroporto, ma faticano a mantenere l'ordine, tanto che sono arrivati a sparare dei colpi in aria per mantenere il controllo.

Afghanistan, caos e panico all'aeroporto di Kabul: 5 persone morte | video Sarebbero 5 le persone morte nei pressi dell'aeroporto internazionale di Kabul preso ...

Video Fuga Disperata Occidentali Kabul Sembra una scena presa da un film apocalittico. Invece è quanto sta ...

Talebani entrano a Kabul In poche ore anche la capitale dell'Afghanistan è caduta nelle mani dei ...

Guarda tutti i video