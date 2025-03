Terremoto a Napoli, scossa avvertita in città e ai Campi Flegrei: danni I video

Una forte scossa, della magnitudo di 4.4, è stata avvertita all'1,25 della notte del 13 marzo 2025 a Napoli. L'epicentro è stato registrato a pozzuoli, nella zona dei Campi Flegrei ed è stato l'episodio più importante di un lungo sciame sismico che sta preoccupando la popolazione. Danni sono stati registrati con caduta di calcinacci, auto sfondate e una persona è rimasta incastrata nel crollo del solaio di casa prima di essere portata in salvo. Diversi abitanti della zona hanno abbandonato le proprie abitazioni e si sono riversati in strada per cercare riparo. La Protezione Civile ha avviato una serie di verifiche sulla stabilità degli edifici. Disposta la chiusura delle scuole nella zona colpita dall'evento sismico (video tratto da X).