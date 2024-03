Scontri tra tifosi in Padova-Catania | video

Scontri ed invasione di campo si sono registrati a Padova durante la finale di andata di Coppa Italia Serie C. All'intervallo alcuni ultras etnei sono usciti dal loro settore sfondando il cancello ed attaccando il settore dei tifosi di casa. Alcuni petardi sono stati lanciati verso la curva scatenando la reazione dei tifosi euganei. Sono dovuti intervenire gli agenti delle forze dell'ordine presenti allo stadio per cercare di riportare la calma e dare modo alla partita di riprendere. Tre tifosi sono stati portati in Questura.