Netanyahu al Congresso Usa, attivisti rilasciano insetti nella sala conferenze del Watergate Hotel

Attivisti radicali si sono infiltrati all’interno del Watergate Hotel dove si trova Benjamin Netanyahu e hanno rilasciato vermi nella sala conferenze israeliana. Grilli e altri insetti sono stati rilasciati nelle aree in cui si trova la delegazione israeliana. Non finisce qui: gli attivisti hanno lanciato l'allarme antincendio durante la notte in modo che Netanyahu non avesse nessun riposo prima di rivolgersi al Congresso.