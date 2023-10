Manifestazione pro migranti a Catania. Secondo Salvini ci sarebbe anche il giudice Iolanda Apostolico | video

Ecco il video postato da Matteo Salvini sui suoi social in cui si vede una manifestazione pro migranti a Catania nel 2018.«25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell'Interno. L'estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla "assassini" e "animali" in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…», scrive il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Salvini sostiene, in maniera indiretta, che tra i presenti, in prima fila, ci sia Iolanda Apostolico, la giudice del Tribunale di Catania che ha dichiarato illegittimo il decreto dei migranti liberando 4 tunisi.