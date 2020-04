La protesta a Lampedusa, stop sbarchi sull'isola

Manifestazione spontanea dei cittadini davanti al comune dell'isola questa mattina. Ieri alcuni migranti, arrivati nei giorni scorsi e posti in quarantena con ordinanza del sindaco Salvatore Martello, avrebbero lasciato il centro di accoglienza e sarebbero stati sorpresi a passeggiare in una via del centro. Oggi il primo cittadino ha fatto un appello al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, per una "nave dell'accoglienza" dove risiedere per alcuni giorni prima di scendere a terra.

