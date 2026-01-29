Appuntamento in Piazza con Stefano Bargellini

giovedì 29 gennaio 2026

Tra la percezione di una sicurezza “invadente” e la necessità di proteggere migliaia di persone, tra minacce fisiche e rischi digitali, la gestione dei grandi eventi è oggi una sfida sempre più complessa. Tecnologie avanzate, intelligenza artificiale, prevenzione del panico e tenuta psicologica degli operatori si intrecciano in uno scenario in cui l’imprevisto non può mai essere escluso. Ne parliamo con Stefano Bargellini, uno dei massimi esperti italiani di sicurezza integrata, con una lunga esperienza che va dalle forze di polizia alla direzione della sicurezza di grandi gruppi industriali e infrastrutture strategiche.

