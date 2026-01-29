Huawei FreeClip 2, il wearable che si indossa come un gioiello

Huawei presenta un nuovo dispositivo che unisce tecnologia e design, pensato per essere indossato come un gioiello. Un wearable che punta su estetica, comfort e integrazione con l’ecosistema smart, segnando un ulteriore passo nella strategia lifestyle del brand

Il colosso cinese lancia in Europa la seconda generazione dei suoi auricolari open-ear esplode, un mix perfetto tra tecnologia, moda e design.

Il lancio dei nuovi HUAWEI FreeCip 2 certifica un interessante trend tecnologico: quello degli auricolari open-ear. Il mercato degli auricolari sta andando verso un cambio di paradigma. Se fino a ieri la parola d’ordine era “cancellazione del rumore” e isolamento totale, oggi è quello di offrire invece un’esperienza d’ascolto “always-on” che permetta di restare connessi con l’ambiente circostante senza rinunciare alla qualità sonora.

HUAWEI FreeClip 2 si inseriscono perfettamente in questo flusso dinamico, ereditando l’iconica architettura C-bridge della prima generazione — che ha già conquistato 4 milioni di utenti — e portandola a un nuovo livello di leggerezza: solo 5,1 grammi per auricolare. È quella che si potrebbe definire “invisibilità tecnologica”: un comfort così elevato che ci si dimentica di averle addosso per l’intera giornata.

Un trend in crescita

Il tempismo del lancio non è casuale. Il segmento degli auricolari open-ear sta vivendo una crescita esplosiva, alimentato da consumatori che cercano proprio gli elementi peculiari offerti da questi dispositivi: maggiore comfort, consapevolezza dell’ambiente circostante e flessibilità per un uso quotidiano.

Il successo della prima generazione di FreeClip aveva già dato segnali inequivocabili: oltre 4 milioni di spedizioni globali, il prestigioso Good Design Award 2024, e secondo un report di IDC, da gennaio a luglio 2025 i FreeClip si sono classificati come gli auricolari open-ear più venduti in Cina. La seconda generazione arriva con l’ambizione di consolidare questa leadership anche in Europa.

Come stanno cambiando i wearable

In collaborazione con l’Istituto Europeo di Design (IED), HUAWEI ha identificato i 5 trend che stanno plasmando il futuro dei wearable nel 2026, ai quali le FreeClip 2 rispondono punto per punto:

Espressione dell’identità personale: Il wearable non è più un freddo oggetto funzionale, ma un accessorio di design. Con finiture materiche come l’effetto denim del modello blu e la futura variante oro rosa, le FreeClip 2 diventano gioielli tecnologici. Comfort come fondamento: La tecnologia deve integrarsi nella routine senza frizioni. Il design basato su oltre 10.000 campioni morfologici garantisce una vestibilità sicura e impercettibile. Consapevolezza del contesto: Il 50% degli utenti desidera non essere isolato. Grazie al sistema a onde sonore inverse (Direct Sound), l’audio è preciso per chi ascolta ma non disturba chi sta vicino, mantenendo la connessione con il mondo esterno. Performance intelligente e adattiva: Sotto la scocca batte un processore NPU con AI che offre una potenza di calcolo 10 volte superiore, gestendo il volume e la chiarezza vocale in modo adattivo rispetto all’ambiente. Iper-personalizzazione: La collaborazione con brand come it’s lava e Les Néréides introduce charm esclusivi che trasformano gli auricolari in pezzi unici, quasi pezzi di alta gioielleria.

“I wearable oggi stanno subendo una modifica molto interessante perché sono nati come efficienza, quindi legati al mondo della salute, al mondo della cura – afferma Andrea Banfi IED Ambassador e docente oltre che co-founder di Borderless Factory – si stanno spostando dalla pura efficienza alla possibilità di espressione di sé e alla possibilità di connessione con gli altri. Quindi hanno avuto la capacità di riabilitare un oggetto apparentemente fermo e apparentemente più legato alla bellezza e alla decorazione come quello degli smartwatch. Ora tecnologia e artigianato si fondono in un modo diverso e forse i wearable sono un nuovo luogo dell’immaginazione”.

Un salto in avanti nelle prestazioni

Nonostante l’anima “fashion”, HUAWEI FreeClip 2 non dimenticano la sua anima innovativa. Il driver a doppia membrana offre bassi e volume potenziati del 100% rispetto al passato, mentre la certificazione IP57 le rende pronte a sfidare pioggia e polvere. La chiarezza delle chiamate è elevata anche in ambienti molto rumorosi, grazie a un sistema a tre microfoni che, combinato ad algoritmi DNN e al processore NPU, isola la voce dal rumore di fondo.

I FreeClip 2 offrono inoltre piena compatibilità e doppia connessione per passare agilmente tra iOS, Android e Windows. L’autonomia è un punto di forza: 9 ore di ascolto con una singola carica, che arrivano a 38 ore totali con la custodia. La ricarica ultra-rapida fornisce 3 ore di utilizzo con soli 10 minuti di carica. Gli auricolari sono completamente intercambiabili grazie al riconoscimento automatico destra/sinistra.

HUAWEI FreeClip 2 sono disponibili su HUAWEI Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo, nelle colorazioni bianca, rosa gold, blu e nera, al prezzo di 199 euro. In occasione del lancio, utilizzando il coupon AMKTPRCLIP2, è previsto uno sconto di 20 euro. Per le offerte esclusive su Huawei Store, è incluso in omaggio un set di accessori firmati da it’s lava, disponibili in quantità limitata.

Incluso nel prezzo d’acquisto, il servizio HUAWEI Loss Care consente di acquistare entro 12 mesi un singolo auricolare a metà del costo di vendita ufficiale, in caso di smarrimento o danneggiamento.