Famiglia del bosco, esposto contro l’assistente sociale alla vigilia dei test psicologici

Alla vigilia dei test psicologici disposti dal Tribunale dei minorenni, i legali della famiglia del bosco presentano un esposto per la revoca dell’assistente sociale: «Ostile, parziale e censorio»

Alla vigilia dei test psicologici disposti dal Tribunale dei minorenni sui genitori, arriva un nuovo atto destinato a pesare sul procedimento. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che assistono la famiglia del bosco, hanno presentato un esposto chiedendo la revoca dell’assistente sociale nominata dal Tribunale, Veruska D’Angelo.

L’accusa è grave: l’operatrice non avrebbe svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo, assumendo – secondo la difesa – un atteggiamento ostile e personale nei confronti della famiglia.

Un esposto alla vigilia di un passaggio decisivo

La tempistica dell’iniziativa non è secondaria. I test psicologici, che dovrebbero iniziare proprio domani, rappresentano uno snodo centrale nella valutazione delle capacità genitoriali. Ed è proprio alla vigilia di questo passaggio che i legali depositano un documento di otto pagine, anticipato da alcuni quotidiani, in cui si contesta l’operato dell’assistente sociale sin dalla sua nomina.

Nel testo si parla esplicitamente di un “conflitto personale” e di una gestione definita “ostile e manchevole”, che avrebbe compromesso la serenità dell’intervento istituzionale e la tutela effettiva dei minori.

Le contestazioni: dai rapporti con i bambini alle modalità degli incontri

Secondo quanto riportato nell’esposto, l’assistente sociale avrebbe mostrato una chiusura sistematica rispetto a richieste avanzate non solo dai genitori, ma dagli stessi bambini, che dal 20 novembre scorso vivono in una casa famiglia insieme alla madre.

I legali contestano, in particolare, il diniego alle telefonate con nonni e parenti e l’opposizione alla possibilità di incontrare alcuni amichetti. Un’impostazione che, secondo la difesa, avrebbe inciso negativamente sul benessere relazionale dei minori.

Vengono inoltre messe in discussione le modalità degli incontri avvenuti nel casolare prima della sospensione della responsabilità genitoriale, incontri svolti – si sottolinea – con la presenza della scorta dei carabinieri. Una cornice ritenuta sproporzionata e lesiva della dignità familiare.

Il nodo dell’intossicazione e la ricostruzione dei fatti

Tra i punti più delicati dell’esposto c’è anche la ricostruzione dell’episodio legato all’intossicazione da funghi, che secondo i legali sarebbe stata rappresentata come un avvelenamento. Un’interpretazione che, a loro avviso, avrebbe contribuito a costruire una narrazione allarmistica e pregiudizievole, rafforzando un impianto accusatorio non supportato dai fatti.

“Un ruolo da censore”: l’accusa di pregiudizio ideologico

Il cuore dell’esposto, però, è un altro. Gli avvocati individuano la prova del pregiudizio in una relazione redatta dall’assistente sociale lo scorso dicembre e riportata dal quotidiano Il Centro. In quel documento si legge che «il privilegiare ad ogni costo lo sviluppo della sfera emotiva a discapito di quella cognitiva rappresenta una adulterazione che deve necessariamente portare alla difesa dei diritti dell’infanzia».

Per la difesa, questa affermazione segnerebbe il superamento del ruolo tecnico. L’operatrice – sostengono – si sarebbe eretta a “censore”, giudicando sbagliato un metodo educativo diverso dal proprio e decidendo di correggerlo attraverso la forza dell’autorità pubblica, anziché limitarsi a una valutazione neutra e professionale.

Riservatezza e rapporti con la stampa

Infine, viene contestata anche una presunta violazione del Codice deontologico professionale. L’assistente sociale avrebbe infranto il principio di riservatezza rilasciando dichiarazioni alla stampa, comportamento che – secondo i legali – risulterebbe incompatibile con la delicatezza del procedimento e con la tutela dei minori coinvolti.

Ora la parola passa al Tribunale. In un contesto già fortemente polarizzato, l’esposto apre un ulteriore fronte: quello del confine, sempre più sottile, tra tutela dell’infanzia e uso dell’autorità pubblica. Un confine che la giustizia minorile è chiamata a presidiare con rigore, equilibrio e imparzialità.