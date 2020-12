Un cane davvero creativo è il protagonista di questo video, che sta facendo il giro del web. Per scavalcare il cancello gli altri cani provano a passare sotto alle sbarre oppure ad arrampicarsi, ma lui ha l'idea più geniale di tutti. Prende la rincorsa e si lancia dall'altra parte, utilizzando la coda come la pala di un'elicottero per aiutarsi a volare.

Guarda tutti i video divertenti

Cane Gallo None

Video Leeds Cane None