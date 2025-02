San Valentino: Dimore da sogno per celebrare l'amore

Ci sono luoghi che sembrano disegnati appositamente per trasformare una semplice vacanza in una pagina di una favola. A San Valentino, il desiderio di un momento speciale diventa quasi un imperativo, e non c'è niente di meglio che regalarsi un soggiorno in una delle dimore più affascinanti al mondo. Small Luxury Hotels of the World (SLH) e Relais & Châteaux, due nomi sinonimo di eccellenza nell'ospitalità, offrono una selezione di location dove il romanticismo si intreccia con il lusso e l'autenticità. Dalle vette alpine italiane ai paesaggi bucolici della campagna inglese, passando per la magia della Toscana e i panorami incantati del Portogallo, ogni destinazione promette di rendere questo San Valentino indimenticabile.





Miramonti Boutique Hotel, Merano

Adagiato a 1.230 metri di altitudine, il Miramonti Boutique Hotel è un rifugio tra cielo e terra, dove l'architettura contemporanea incontra la natura incontaminata delle Alpi. Qui, ogni dettaglio è stato studiato per celebrare l'intimità: dalla Private Spa immersa nel bosco, con piscina a sfioro e sauna panoramica, al ristorante gourmet Panorama, che reinterpreta con maestria i sapori locali. Gli ospiti possono scegliere tra una giornata rigenerante alla MM Day Spa o un soggiorno nelle raffinate MM Rooms, dove le finestre incorniciano il paesaggio alpino come un quadro vivente.

Villa Petriolo, Toscana

Immersa tra le colline toscane, Villa Petriolo è un gioiello che combina eleganza senza tempo e modernità. Il ristorante PS, insignito della stella verde Michelin, propone una cucina che celebra i sapori locali con creatività e rispetto per l'ambiente. Per rendere il soggiorno ancora più speciale, gli ospiti possono optare per una serata in spa seguita da una cena di tre portate in accappatoio, oppure un pacchetto completo con suite Premium, cena gourmet e colazione d'eccezione.

Relais & Châteaux L'Albereta, Erbusco (BS)

Nelle dolci colline della Franciacorta, L'Albereta offre il pacchetto "L'A e L'Amore", un'esperienza che include una notte in camera Superior, una cena romantica presso il ristorante Leone Felice e accesso alla zona Aqua-fitness Chenot Espace. Il tutto è accompagnato dalle melodie del violino, per creare un'atmosfera magica.

Relais & Châteaux Il Borro, San Giustino Valdarno (AR)

Per chi sogna una fuga immersa nella natura, Il Borro offre un'esperienza che combina relax, arte e gastronomia. Gli ospiti possono godere di trattamenti esclusivi come le Campane di Cristallo e degustazioni di vini pregiati abbinati a cioccolato artigianale. Il borgo medievale che ospita la struttura aggiunge un tocco di fascino senza tempo.

Relais & Châteaux Villa Crespi, Orta San Giulio (NO)

Affacciata sul Lago d'Orta, Villa Crespi propone un pacchetto esclusivo che include un soggiorno di due notti, una cena nel ristorante tre stelle Michelin di Antonino Cannavacciuolo e un massaggio di coppia Persian Rose. Ogni dettaglio è pensato per offrire un'esperienza indimenticabile.





Ashdown Park Hotel & Country Club, East Sussex, Regno Unito





Immerso nella campagna inglese, Ashdown Park è il luogo ideale per un San Valentino da sogno. Gli ospiti possono scegliere tra una cena gourmet al ristorante Anderida, con piatti come Chicken Ballotine e dessert al cioccolato fondente, e pacchetti romantici che includono soggiorni in camere Classic, colazioni raffinate e trattamenti spa rigeneranti.

Carmo's Boutique Hotel, Ponte de Lima, Portogallo

Nel cuore della regione del Minho, Carmo's Boutique Hotel offre un'esperienza che combina gusto e benessere. Gli ospiti vengono accolti con un cocktail di benvenuto, una cena a lume di candela con menù degustazione di quattro portate e un romantic kit in camera per un bagno rilassante. La giornata si conclude con un percorso rigenerante nella Divino Spa.