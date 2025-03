​Usa:Trump-Zelensky si incontrano alla Casa Bianca ma litigano e la pace si allontana​

Donald Trump ha accolto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca per un incontro bilaterale e una conferenza stampa. «Si è vestito bene, è elegante», ha detto scherzando il presidente americano al leader ucraino che indossava come spesso accade una polo e dei pantaloni neri. Il presidente degli Stati Uniti ha detto al suo omologo ucraino di considerarsi «un arbitro e un mediatore» tra Russia e Ucraina per raggiungere la pace. «Sono qui come arbitro, come mediatore, in una certa misura, tra due parti che sono state molto ostili», ha affermato in alcune dichiarazioni ai giornalisti dallo Studio Ovale della Casa Bianca. Successivamente

Donald Trump ha avvertito Volodymyr Zelensky che l'Ucraina «dovrà fare compromessi con la Russia per arrivare a una tregua che è ragionevolmente vicina». A quel punto Zelensky ha mostrato a Trump le foto di donne e uomini ucraini uccisi dalle forze di Mosca che ha pero’ chiesto di non diffonderle. «Non volevo portare quelle di bambini. Anche in guerra ci sono regole, loro non ne hanno» ha affermato il leader ucraino riferendosi ai soldati di Mosca. Poi Zelensky ha detto al Trump: « insieme, possiamo fermare Putin ma abbiamo bisogno della difesa aerea statunitense, la migliore difesa aerea al mondo. Anche dopo la guerra, ci vorrà per mantenere la calma» Volodymyr Zelensky ha poi detto di essere convinto che Donald Trump sia dalla parte dell'Ucraina « ma Putin è un killer, non voglio compromessi. Mi auguro intesa sui minerali sia un passo avanti, mi auguro che questo documento (l'accordo sulle terre rare con gli Usa), sia un passo avanti». Poi la conversazione si è fatto piu’ dura con Volodymyr Zelensky che ha detto a Trump: « E' cruciale che Washington garantisca la sicurezza in Ucraina». Il presidente americano a qual punto ha replicato: «Tutti parlano di sicurezza. Io dico: prima facciamo un accordo». Poi Trump ha alzato la voce affermando: «Stai giocando con la Terza Guerra Mondiale, O fai un accordo o noi ci tiriamo fuori, e se noi usciamo te la dovrai vedere da solo. Non credo che sarà una bella cosa e dovrai affrontarla anche se non avrai le carte giuste. Ma una volta che firmiamo quell'accordo sarai in una posizione molto migliore. Però non stai mostrando alcuna gratitudine e questo non è bello. Sarò sincero - ha continuato - non è una bella cosa e sarà molto difficile fare affari in questo modo».

Donald Trump ha sostenuto che schierarsi duramente contro il presidente russo Vladimir Putin sarebbe controproducente per raggiunger di un accordo di pace tra Russia e Ucraina e ha respinto le preoccupazioni secondo cui si sarebbe avvicinato troppo al leader russo. «Beh, se non mi allineassi con entrambi, non avresti mai un accordo. Vuoi che io dica cose davvero terribili su Putin e poi dica, Ciao, Vladimir. Come stiamo andando con l'accordo? Non funziona così. Non sono allineato con Putin. Non sono allineato con nessuno. Sono allineato con gli Stati Uniti d'America e, per il bene del mondo, sono allineato con il mondo e voglio che questa cosa finisca», ha detto Trump l presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale. Poi come racconta la Cnn riferendosi a Zelensky, Trump ha continuato: « Vedi l'odio che prova per Putin: è molto difficile per me trovare un accordo con quel tipo di odio. Sono allineato con il mondo", ha aggiunto Trump. "Sono allineato con l'Europa. Voglio vedere se riusciamo a farlo. Vuoi vedere duro? Potrei essere così duro, ma non otterrai mai un accordo in questo modo». Il vicepresidente JD Vance, presente nello Studio Ovale, è intervenuto e ha accusato Zelensky «di mancare di rispetto agli americani. Non si viene alla Casa Bianca a mancare di rispetto al presidente davanti agli americani». Il confronto tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky è andato avanti per circa venti minuti nello Studio Ovale. Durante la discussione, il presidente americano ha detto al leader ucraino che, senza le armi fornite dagli Stati Uniti, l'Ucraina avrebbe perso la guerra nel giro di due settimane. In un altro momento dello scontro, Trump lo ha anche insultato, affermando che « non è tanto intelligente». Che sia stato un disastro o quasi lo mostra una foto scattata all'interno della stanza da Kaitlan Collins della CNN, con l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti Oksana Markarova che si tiene la testa tra le mani mentre osservava l'acceso incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente Donald Trump. Alla fine dell’incontro Donald Trump ha affermato che Volodymyr Zelensky « potrà tornare alla Casa Bianca quando sarà pronto per la pace»

Poi Trump ha aggiunto su Truth: «Abbiamo avuto un incontro molto significativo alla Casa Bianca oggi. Abbiamo imparato molto che non si sarebbe mai potuto capire senza una conversazione sotto un fuoco e una pressione del genere. È incredibile ciò che emerge attraverso l'emozione, e ho stabilito che il presidente Zelensky non è pronto per la pace se l'America è coinvolta, perché ritiene che il nostro coinvolgimento gli dia un grande vantaggio nei negoziati. Non voglio un vantaggio, voglio la PACE.Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d'America nel loro amato Studio Ovale. Può tornare quando sarà pronto per la Pace», ha concluso Trump. Di seguito un funzionario della Casa Bianca ha comunicato che i due presidenti non avrebbero tenuto la conferenza congiunta .

Abbiamo raggiunto l’analista americana Irina Tsukerman per un primo commento: «L'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insieme al vicepresidente J.D. Vance, ha segnato un notevole cambiamento nella posizione di Washington nei confronti di Kiev. Il rimprovero pubblico a Zelensky sottolinea una ricalibrazione della politica statunitense, che dà priorità alla diplomazia transazionale e fa pressione sull'Ucraina affinché faccia concessioni in linea con la visione di Trump di ridurre il coinvolgimento americano nella guerra. L'incontro può essere descritto come un completo disastro, che è sfuggito di mano. L'approccio di Trump e Vance sembra voler indebolire la posizione negoziale di Zelensky, scoraggiandolo dall'assumere una posizione dura sull'integrità territoriale o sull'adesione alla NATO. Il confronto invia anche un messaggio agli alleati europei: gli Stati Uniti sotto Trump non saranno un sostenitore incondizionato dell'Ucraina, potenzialmente spingendola ad assumersi un onere maggiore. A livello nazionale, Trump sta segnalando alla sua base che sta mettendo “l'America al primo posto” tagliando il sostegno all'Ucraina ed evitando ulteriori coinvolgimenti in conflitti stranieri. Zelensky, a suo merito, non si è arreso né tirato indietro, e ha preso con filosofia questi attacchi altamente personali, rifiutando di permettere a Trump, a Vance e a qualunque interesse essi rappresentino di umiliarlo o di indebolire la sua determinazione e la sua posizione». Ma la strada per Volodymyr Zelensky da oggi è davvero in salita.

@riproduzione riservata