Viaggi tra i fiori: le mete imperdibili per ammirare le fioriture

Alla scoperta del fascino delle fioriture in luoghi come la Provenza, la Cornovaglia e altre mete iconiche legate al linguaggio dei fiori

Viaggiare è un invito meraviglioso ad aprirsi a nuovi orizzonti, un’esperienza che arricchisce l’anima e stimola la mente. Ci permette di lasciare la routine quotidiana e tuffarci in mondi pieni di profumi, colori e sensazioni sorprendenti. Ogni spostamento, ogni scoperta di territori e culture diverse, diventa un viaggio di crescita personale e rinascita continua, offrendoci l’opportunità di riscoprire il profondo significato della vita e di trarre ispirazione ad ogni tappa.

È in questo contesto che l’idea di un “viaggio seguendo i fiori” assume una dimensione elegante e poetica: i fiori, con il loro linguaggio silenzioso e simbolico, raccontano storie di amore, speranza, mistero e rinnovamento, intrecciandosi con tradizioni antiche e affascinanti leggende. Immaginate di percorrere itinerari tematici dove ogni destinazione diventa una poesia vivente, in cui il floreale non è solo un abbellimento del paesaggio, ma il vero protagonista di un racconto che unisce natura, arte del viaggiare e la ricchezza culturale dei popoli.

In questo percorso unico, il tulipano olandese, il narciso della Cornovaglia, la lavanda della Provenza e il ciliegio giapponese si mescolano con il loto indiano, la dalia messicana e i fiori selvatici australiani, creando un mosaico di emozioni e colori che parla direttamente al cuore dell’uomo moderno, in cerca di bellezza e rinnovamento.

Olanda – Tulipani

In primavera l’Olanda si veste di un caleidoscopio di colori, offrendo lo spettacolo ineguagliabile dei tulipani in fiore. Il celebre Keukenhof, il più grande giardino di fiori al mondo, accoglie il visitatore in un immenso tappeto di petali, dove oltre sette milioni di bulbi si trasformano in un’armoniosa sinfonia visiva. Le suggestive distese dei tulipani, che si estendono lungo il Noordoostpolder, evocano i più bei dipinti impressionisti, trasportandoci in un universo di pura magia e raffinatezza. Si narra che un tempo un umile contadino olandese, innamorato di una giovane dal cuore sincero, donò un particolare tulipano di rara intensità cromatica come segno d’affetto, dando vita a una leggenda che ancora oggi permea la tradizione dei fiori. Per chi desidera vivere questa esperienza in modo ancor più coinvolgente, Evolution Travel propone itinerari esclusivi: dalla suggestiva crociera di sei giorni lungo il Reno, che collega le atmosfere fiabesche delle Fiandre ai paesaggi incantati dell’Olanda, al pacchetto Experience Olandese, che unisce l’arte e la storia di Amsterdam alla scoperta dei vivaci campi di tulipani. Imperdibile il pacchetto Efteling Park e le fiabe europee nel paese dei tulipani che conduce per 3 giorni e 2 notti tra distese di fiori e la magia del parco Efteling, il più grande parco divertimenti del Benelux. Con oltre 720mila metri quadrati di attrazioni e spettacoli nella natura, si può passeggiare tra boschi fatati e castelli incantati ispirati al folklore e alle fiabe nordiche, creando un connubio perfetto tra la bellezza naturale dei tulipani e quella fiabesca del parco.

Cornovaglia – Narcisi

Le colline della Cornovaglia, al cospetto dell’oceano, si trasformano in un magnifico palcoscenico naturale all’inizio della primavera, quando i narcisi punteggiano i prati di un giallo vibrante che contrasta in modo sublime con l’azzurro infinito del mare. Una tradizione antica narra di un re britannico, che, attraversando queste dolci colline, trovò nei narcisi il simbolo di un rinnovamento regale, ispirando riti e promesse di prosperità per il suo popolo. Evolution Travel organizza itinerari che conducono alla scoperta dei paesaggi dorati della penisola di Lizard, attraverso sentieri costieri e giardini storici di antiche dimore nobiliari. Un raffinato tour di sette giorni, che spazia da Londra a Stonehenge, passando per St Michael’s Mount e il castello di Tintagel, regala al viaggiatore un quadro unico in cui storia, natura e leggenda si fondono in un percorso indimenticabile.

Provenza – Lavanda

L’estate in Provenza si presenta come un inno alla poesia dei sensi, dove i campi di lavanda si estendono a perdita d’occhio, lambendo vallate e altopiani con sfumature che vanno dal lilla più tenue al viola profondo. L’Abbazia di Sénanque, incorniciata da geometrie naturalistiche in perfetta armonia, incarna quel paesaggio onirico che seduce e incanta. Secondo un’antica credenza locale, al calar del sole le dolci colline di lavanda sussurrerebbero preghiere d’amore, un rituale che, trasmesso di generazione in generazione, continua a far vibrare il cuore degli innamorati della natura. La “Route de la Lavande”, proposta da Evolution Travel, invita il viaggiatore a percorrere itinerari che uniscono villaggi in pietra, distillerie artigianali e mercati tradizionali, impreziositi da workshop fotografici che catturano la magia del tramonto in un’atmosfera di pura poesia. L’itinerario, che parte da Genova e include mete come Aix en Provence, il Verdon, l’Altopiano di Valensole, Avignone e Nizza, è studiato per garantire un’immersione completa nella magia provenzale.

Giappone – Ciliegi in fiore

Il Giappone, terra di antiche tradizioni e armonie millenarie, celebra l’Hanami, l’arte raffinata di contemplare la fioritura dei ciliegi. Ad aprile, i giardini di Ueno e Shinjuku Gyoen, i templi di Kyoto e il suggestivo scenario del fossato del Castello di Hirosaki si trasformano in un delicato tappeto rosa, creando una sinfonia di emozioni che incanta chiunque vi assista. Una delle leggende più toccanti narra di un imperatore giapponese, il quale, osservando i petali dei sakura che cadevano come neve leggera, traeva in essi la metafora della vita: un ciclo perpetuo di bellezza, caducità e rinascita. Gli itinerari, studiati da Evolution Travel, spaziano da tour privati a quelli di gruppo, offrendo esperienze personalizzate che abbracciano le zone più emblematiche dell’arcipelago, dalla frenetica modernità di Tokyo all’incanto di Nara, passando per il cuore storico di Kyoto e l’energia vibrante di Osaka.

India – Loto

L’India, culla di spiritualità e tradizioni millenarie, regala lo spettacolo del loto, fiore sacro simbolo di purezza e rinascita. Le rive del Gange e i tranquilli cortili dei templi del Tamil Nadu si animano di questo fiore, il cui splendore è accompagnato da storie che affondano le radici nella filosofia orientale. La leggenda narra che, durante una profonda meditazione, il Buddha si ispirò ai fiori di loto, interpretandone la straordinaria capacità di emergere immacolati dal fango come il simbolo dell’illuminazione, in grado di trasformare le ombre in pura luce spirituale. Un itinerario in India permette così di esplorare antichi santuari e vivaci mercati, offrendo uno sguardo autentico su una cultura che celebra il mistero della vita attraverso la bellezza del fiore sacro.

Messico – Dalia

Il Messico, vibrante e ricco di tradizioni, eleva la dalia a fiore nazionale, simbolo di creatività e resilienza. Le tonalità vivaci di questo fiore si fondono armoniosamente con la passione e il calore della cultura messicana, trasformando ogni giardino botanico e festival locale in un’esplosione di colori e sensazioni. Una tradizione antica racconta che la dea della fertilità, in un gesto di gioia e speranza, avrebbe piantato le prime dalie nel suolo messicano, donando al popolo un emblema di bellezza e rinascita, capace di resistere alle avversità e di fiorire in ogni stagione. Un percorso attraverso il Messico consente di visitare queste meraviglie, tra vivaci celebrazioni e antichi santuari, offrendo un’esperienza sensoriale che unisce il fervore della tradizione alle innovazioni del presente.

Australia – Fiori Selvatici

L’Australia, con i suoi paesaggi d’autore che spaziano da imponenti deserti a coste scintillanti, svela il fascino dei fiori selvatici, capaci di sfidare anche le condizioni più estreme. In particolare, il celebre Sturt’s Desert Pea, con i suoi colori intensi, rappresenta la forza della natura che, contro ogni previsione, sa fiorire e portare vita anche negli ambienti più aridi. Le leggende locali narrano che, in tempi antichi, gli spiriti della terra avrebbero concesso questo fiore come segno di speranza e resilienza, un dono che ricorda a ogni viaggiatore che, anche nei luoghi più remoti e difficili, la bellezza è capace di emergere in tutta la sua vitalità. Esplorare l’Australia attraverso itinerari che abbracciano sia i vasti deserti del Northern Territory sia le coste frastagliate del Western Australia, significa vivere una connessione profonda con una natura incontaminata, dove ogni fiore racconta la storia di una terra antica e misteriosa.