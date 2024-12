Com'è chic il treno british

Propone tre itinerari di altrettante notti: viaggerà fra i paesaggi della Cornovaglia, lungo il Galles o all’interno del Distretto dei laghi, nel nord-ovest dell’Inghilterra. È il Britannic Explorer, il nuovo lussuoso treno targato Belmond, lo stesso gruppo dietro il mitico Venice Simplon-Orient-Express. Offrirà comfort assoluto in 18 suite (di cui tre più ampie), una ristorazione d’eccellenza firmata dallo chef Simon Rogan (otto stelle Michelin in tutto), uno spazio benessere per rilassarsi, un ricco programma di escursioni guidate ed esclusive, riservate ai passeggeri. Partirà a luglio del 2025, ma si può già prenotare sul sito Belmond.com.