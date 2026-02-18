Viaggi in Italia, ecco qual è la migliore città da visitare secondo il Telegraph

State programmando la vostra meta di viaggio per il 2026 e volete evitare i soliti posti congestionati? Niente paura, il quotidiano britannico The Telegraph ha risposto indicando venti città nel mondo selezionate dai collaboratori della sezione viaggi. Destinazioni meno battute dai flussi internazionali, capaci di offrire un’esperienza diversa rispetto alle capitali del turismo globale. L’Italia compare una sola volta, ma non con le più blasonate Roma, Venezia o Firenze. No, l’unica città italiana in classifica, a sorpresa, è Mantova.

Mantova, l’alternativa sorprendente

Il Telegraph definisce Mantova «l’alternativa perfetta alle sovraffollate città italiane come Roma e Venezia». Una scelta che punta a valorizzare luoghi apprezzati per il loro patrimonio storico e artistico, ma rimasti ai margini dei grandi itinerari turistici internazionali. Mantova, in effetti, offre un’esperienza culturale e urbana particolarmente ricca, ma più raccolta e meno congestionata rispetto alle mete classiche. Patrimonio rinascimentale, architetture gonzaghesche, piazze storiche: tutto a portata di mano, senza code infinite o prezzi gonfiati dal turismo di massa.

Non si tratta di un caso isolato. Negli anni, il Telegraph ha dedicato più volte articoli a Mantova, raccontandone il ruolo centrale nel Rinascimento e definendola una delle grandi città italiane ancora poco scoperte dal turismo globale. Un interesse che nel tempo si è fatto sempre più strutturato, accompagnando l’urbe dei Gonzaga fino a questo ultimo, importante riconoscimento.

Perché Mantova funziona

Mantova risponde a un’esigenza sempre più diffusa tra i viaggiatori, quella dell’autenticità senza caos. Il turismo di massa ha reso infatti impraticabili molte città italiane: Venezia soffoca sotto i flussi delle crociere, Roma vede file chilometriche ai monumenti, Firenze è diventata un parco a tema rinascimentale. Mantova, invece, resta a misura d’uomo. Si visita a piedi, si scopre con calma, si apprezza senza alcuna frenesia. E, soprattutto, si vive ancora come città vera, non come set turistico che sfocia spesso nel farlocco. Insomma, c’è un motivo se è quella che il quotidiano britannico ha voluto premiare: una meta capace di offrire al tempo stesso cultura, bellezza e tranquillità. Senza dover sgomitare.