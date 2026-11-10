Una eSIM sola di Airalo, tutte le destinazioni: rivoluzione per i globetrotter

Airalo lancia la Universal eSIM: si installa una volta sola e per ogni viaggio basta comprare un nuovo pacchetto dati. Il servizio è in fase di implementazione e le prime attivazioni stanno già arrivando anche in Italia.

Provate ad aprire le impostazioni del telefono, alla voce dati mobili. Chi ha viaggiato con parecchio, ha una buona probabilità di trovarci una collezione di eSIM, magari di Airalo. Proprio l’operatore virtuale ora vuole mandare in pensione questi cimeli.

La piattaforma nota, per l’acquisto delle sim virtuali, ha infatti annunciato l’arrivo della Universal eSIM, che si installa una volta sola e resta sul telefono. Per ogni viaggio basta comprare l’offerta più adatta, quando serve e per la destinazione che serve. Nessuna nuova installazione a ogni partenza.

Un’installazione, tanti viaggi

Finora il meccanismo era uno a uno: un pacchetto, una eSIM. Tokyo a ottobre, Marrakech a dicembre, due installazioni. Con la Universal eSIM i pacchetti diventano ricariche sulla stessa scheda digitale. A reggere il tutto, secondo l’azienda, c’è una rete core proprietaria: «La connessione ti accompagna oltre ogni confine», dice Davide Vitiello, Chief Product Officer di Airalo.

Il dettaglio che piacerà a chi atterra e il Wi-Fi non c’è: si può acquistare o ricaricare un pacchetto senza Wi-Fi e senza un’altra SIM attiva, anche a pacchetto scaduto. Si può inoltre controllare che l’eSIM funzioni prima di partire, senza aspettare con il dubbio l’atterraggio. Sul fronte della scelta, i pacchetti Unlimited vanno da 1 a 30 giorni per la maggior parte delle destinazioni; ci sono poi quelli a tariffa fissa da 30 giorni e i globali a tariffa fissa validi 365 giorni, pensati per chi il passaporto lo usa tutto l’anno.

Attenzione a quando si cambia telefono

Una precisazione che conviene leggere prima di passare a uno smartphone nuovo. L’eSIM non si sposta da sola: sul nuovo dispositivo bisogna installare l’app di Airalo, configurarlo e reinstallare la eSIM da zero. I pacchetti comprati in precedenza funzioneranno solo sul vecchio telefono. Meglio quindi fare il passaggio tra un viaggio e l’altro, per non lasciare indietro un pacchetto appena acquistato.

Quando arriva

Il servizio è in fase di implementazione. Il passaggio è graduale, dal 9 novembre e per i dodici mesi successivi, e coinvolge gli oltre 30 milioni di clienti della piattaforma: fino al proprio turno si continua a usare Airalo come oggi. Le prime attivazioni stanno già arrivando anche in Italia.

Intanto il mercato non aspetta. Secondo GSMA Intelligence, le connessioni eSIM sugli smartphone raggiungeranno i 4,9 miliardi entro il 2030.