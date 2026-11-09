Trent’anni di magia: inaugurato ufficialmente il Villaggio di Natale Flover

La magia del Natale è arrivata a Verona con creature fantastiche, una carrozza trainata da renne, le note di un pianoforte e l’immancabile Babbo Natale accompagnato da un bambino custode di una chiave speciale: quella che ha aperto simbolicamente le porte del Villaggio di Natale Flover, quest’anno alla sua trentesima edizione. Una inaugurazione carica di emozione quella di ieri, venerdì 6 novembre, alle 18, che ha dato il via ufficialmente alla nuova edizione del primo Villaggio di Natale d’Italia con una serata di spettacoli, suggestioni e momenti simbolici. A condividere questo importante appuntamento, il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, amministratori locali, enti, associazioni e rappresentanti della comunità, riuniti per celebrare insieme un anniversario significativo e dare il via a una nuova stagione all’insegna della meraviglia e dello spirito natalizio.

“Che emozione vedere il Villaggio di Natale Flover aprire per la trentesima volta – dichiara Silvano Girelli, amministratore delegato di Flover, assieme ai fratelli Gianpaolo e Sergio –. Trent’anni fa tutto è nato da un sogno: il desiderio di portare anche in Italia la magia del Natale che avevo respirato a Rothenburg ob der Tauber. Oggi quel sogno continua a vivere grazie alle migliaia di famiglie che, anno dopo anno, scelgono di tornare qui e di rendere il Villaggio parte delle proprie tradizioni. Questo anniversario è dedicato a loro e a tutte le persone che hanno contribuito a scrivere questa storia. Il nostro impegno è continuare a regalare emozioni, essere creativi e rinnovarci, senza perdere lo spirito che ci ha resi unici in questi anni: la capacità di far vivere il Natale come un’esperienza da condividere”.

L’inaugurazione si è aperta con uno spettacolo di ispirazione medievale, dedicato proprio a Rothenburg ob der Tauber, e con i saluti del sindaco della città tedesca. A seguire, la cerimonia ufficiale ha accompagnato il pubblico in un racconto scenografico fatto di suggestioni e atmosfere natalizie: una parata di elfi, follette e unicorni danzanti ha annunciato l’arrivo dell’imponente carrozza di Babbo Natale, trainata da renne, dando vita a un momento di grande meraviglia. Il cuore della celebrazione è stato dedicato ai trent’anni del Villaggio di Natale Flover. Protagonista, Mastro Clavis, il Maestro delle Chiavi, che insieme a un bambino ha aperto simbolicamente il portone del Villaggio, dando ufficialmente il via alla nuova edizione. La chiave utilizzata per il gesto inaugurale, denominata “La Chiave delle Origini”, è il simbolo scelto per accompagnare questo importante anniversario e raccontare il viaggio alle radici di una storia iniziata nel 1996, diventata negli anni un appuntamento capace di unire generazioni di famiglie. A fare da cornice al momento, le immagini proiettate sul grande ledwall del Villaggio, che hanno celebrato il legame tra passato, presente e futuro.

“I trent’anni del Villaggio di Natale Flover, nell’anno in cui si celebrano anche i quarant’anni del Garden di Bussolengo, sono un’occasione speciale per il nostro territorio – afferma Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei deputati –. Un luogo dove tante persone si incontrano, dove tante famiglie condividono momenti di felicità, riscoprendo la bellezza e il significato del Natale: una festa che appartiene alla nostra identità e che ci riconduce a significati profondi. Alla famiglia Girelli, ai fratelli Gianpaolo, Sergio e Silvano rivolgo le mie congratulazioni e un sincero ringraziamento per l’impegno, la sensibilità verso le nostre tradizioni, la lungimiranza e l’intraprendenza. Quando un progetto imprenditoriale è di successo e riesce a coinvolgere così tante persone, diventa un valore aggiunto per tutta la comunità”.

Grande emozione per il video celebrativo dedicato ai trent’anni del Villaggio, che ha ripercorso l’evoluzione di una storia iniziata con un primo nucleo espositivo e cresciuta fino a diventare l’imponente realtà di oggi: un percorso che negli anni ha visto nascere ambientazioni e stanze tematiche, spazi dedicati alla ristorazione, nuove proposte e format di intrattenimento, dalle cene con Babbo Natale ai live show. A seguire, gli interventi istituzionali e il tradizionale taglio del nastro hanno sancito ufficialmente l’apertura della trentesima edizione del Villaggio di Natale Flover. Alla cerimonia hanno preso parte Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo; Damiano Tommasi, sindaco di Verona; Flavio Massimo Pasini, Presidente della Provincia. Diego Ruzza, assessore regionale; Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo; Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei deputati.

“C’è una candidatura importantissima – commenta Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo –: l’Italia ha candidato il presepe a Patrimonio dell’Umanità UNESCO e arriverà a compimento nel dicembre del 2027. Il presepe è simbolo della tradizione a cui sono legati tanti grandi artisti e artigiani. Oggi siamo qua per festeggiare questo splendido Villaggio di Natale, che da 30 anni l’azienda Flover realizza, portando avanti anche la cultura e la tradizione del presepe che appartiene alla nostra identità”.

Al termine della cerimonia inaugurale, i fratelli Girelli, hanno accompagnato ospiti e autorità alla scoperta del Villaggio di Natale, inaugurando il percorso tra gli allestimenti interni e gli spazi esterni, con una visita dedicata alle otto stanze tematiche, cuore dell’esperienza immersiva della nuova edizione. Il viaggio prende avvio dalla Bottega del Natale, dedicata al trentennale e alla memoria del Villaggio, per proseguire tra le atmosfere di Royal Christmas, omaggio ai colori della tradizione; Noël à Paris, ispirata all’eleganza francese; la nuova room Evergreen Elegance; Snowy Chalet, che richiama il fascino degli chalet alpini; Bosco d’Inverno, tra natura e mondo animale; Sweet Wonderland, ispirata alla tradizione natalizia americana; e Winter Glow, dove le tonalità champagne incontrano la raffinatezza. Otto ambientazioni, ciascuna con una propria identità, che interpretano il Natale attraverso colori, decorazioni, giochi di luce e scenografie, accompagnando i visitatori in un percorso immersivo tra stili e suggestioni differenti in puro stile Flover.

Nella parte esterna del Villaggio, spazio alle attrazioni della nuova stagione, tra cui la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la giostra dell’albero. La serata è quindi proseguita all’insegna della musica e dell’eleganza, con un momento speciale riservato agli ospiti con le note del pianoforte di Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, accompagnate dall’esibizione del tenore Matteo Macchioni. A suggellare l’inaugurazione, il tradizionale momento dell’accensione del grande albero di Natale, gesto simbolico che ha illuminato il Villaggio e dato ufficialmente il via alla nuova stagione natalizia di Flover.

Il Villaggio di Natale Flover resterà aperto fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30, con chiusura il 25 dicembre e il 1° gennaio. Per tutta la stagione, ogni weekend il programma si arricchirà di dinner show, animazioni e spettacoli pensati per coinvolgere grandi e piccoli e offrire occasioni di condivisione per tutta la famiglia. Tra gli spazi del Villaggio sarà inoltre possibile incontrare artigiani, scoprire le loro creazioni, lasciarsi tentare da specialità gastronomiche a tema e scegliere tra decorazioni e composizioni personalizzate.