Ornella Vanoni canta Vivere. Vasco Rossi: «Mi ha fatto venire i brividi»

La voce di Ornella Vanoni incontra Vivere e restituisce nuove sfumature a uno dei brani più amati di Vasco Rossi. Un’interpretazione intima, che ha emozionato anche il suo autore: ascoltarla, ha raccontato il rocker sui social, gli ha riportato alla mente un episodio della giovinezza e il desiderio di cominciare a scrivere canzoni.

Il brano anticipa “VIVERE il mio concerto più bello!”, l’album in uscita il 13 novembre per BMG. Nella voce inconfondibile di Ornella, la canzone assume il carattere di una riflessione personale: fragilità, memoria e voglia di futuro convivono in un racconto che conserva la forza dell’originale, attraversato da una sensibilità diversa.

La reazione di Vasco aggiunge alla pubblicazione una storia che lega idealmente i due artisti. Nel suo messaggio, il cantautore ha ricordato quando, all’ultimo anno delle superiori, stava tornando a casa in automobile con la radio accesa. Proprio mentre attraversava un passaggio a livello, sentì Ornella cantare “Domani è un altro giorno”. Un ascolto rimasto impresso nella memoria: secondo il suo racconto, forse fu allora che comprese di voler provare a scrivere e cantare, per trasmettere agli altri almeno una parte dell’emozione ricevuta. Ritrovare oggi quella stessa voce in una propria canzone rappresenta per lui il compimento di un percorso, un nuovo momento di felicità. Il messaggio si conclude con un saluto affettuoso: «Viva Ornella Vanoni. Un bacio fin là».

Per registrare Vivere, Vanoni era tornata allo studio IndieHub di via Paolo Sarpi, a Milano, a pochi passi da casa. Mario Lavezzi ha seguito la sessione di canto, mentre la produzione è firmata da Katoo, con l’accompagnamento della Budapest Orchestra. Pensata inizialmente per un album dedicato alla celebrazione della vita, la registrazione entra ora in un progetto che custodisce le esibizioni e gli incontri degli ultimi concerti dell’artista.

La lettura di Vivere a opera della Vanoni ne sottolinea la dimensione più raccolta, dando spazio alle contraddizioni e al desiderio di continuare che attraversano la canzone.

Ad accompagnare il singolo c’è un videoclip diretto da Claudio Zagarini e Francesco Siro, realizzato interamente con l’intelligenza artificiale. Il video ricostruisce un percorso per immagini attraverso la vita e la carriera di Vanoni, dagli esordi ai successi, ripercorrendo alcune delle tappe che ne hanno definito l’identità artistica.

VIVERE il mio concerto più bello! raccoglie 31 brani: 29 registrazioni dal vivo e due incisioni inedite, “Vivere” e “Viva la vita”, il duetto con Francesco Gabbani pubblicato il 9 ottobre. Le esibizioni provengono dai concerti al Teatro degli Arcimboldi di Milano e alle Terme di Caracalla di Roma, e restituiscono anche la dimensione corale di quelle serate.

L’album sarà disponibile in due Collector’s Edition. Il box limitato e numerato comprende tre LP con le registrazioni live, un 45 giri con i due inediti e un maxi booklet di 32 pagine con immagini e dediche degli ospiti. Il Doppio cd Maxi propone invece un inedito e 14 esibizioni dal vivo nel primo disco, l’altro inedito e 15 tracce live nel secondo, accompagnati da un booklet di 32 pagine con fotografie esclusive e dediche.