Iran, Rubio gela le speranze di un accordo: «Nessuna svolta»

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha riconosciuto che il confronto diplomatico con Teheran sul dossier nucleare non ha fatto registrare sviluppi sostanziali. Le trattative, secondo il capo della diplomazia americana, restano lontane da una soluzione e non vi sono elementi che facciano pensare a un’intesa imminente tra Stati Uniti e Iran. Rubio ha parlato con i giornalisti domenica, poco prima di imbarcarsi sul volo diretto a Parigi, dove prenderà parte al vertice del G7. Ha spiegato che diversi governi stanno ancora cercando di avanzare proposte alla Repubblica islamica, senza tuttavia ottenere risultati capaci di modificare il quadro negoziale. «Non ci sono progressi eccezionali da annunciare. Alcuni di questi sviluppi sono già sotto i vostri occhi. Diversi Paesi stanno continuando a discutere e a sottoporre nuove idee, ma non siamo affatto vicini a una svolta», ha precisato il segretario di Stato.Il responsabile della diplomazia americana ha ribadito che Donald Trump non ha abbandonato la strada del dialogo. La disponibilità della Casa Bianca a cercare una soluzione negoziata, ha spiegato, rimane subordinata alla possibilità concreta di raggiungere un’intesa. «La preferenza del presidente è sempre quella di affrontare e risolvere le questioni attraverso la diplomazia. Non sempre questa strada è percorribile, ma qualora si presentasse una possibilità concreta, saremmo pronti a prenderla in considerazione». Rubio ha però riservato parole particolarmente dure alle condizioni poste dalla leadership iraniana. A suo giudizio, sono proprio le pretese avanzate da Teheran a rendere improduttivi i contatti e a impedire qualsiasi avanzamento significativo.

«Finora il confronto non ha dato risultati apprezzabili, perché le condizioni avanzate dagli iraniani non sono soltanto irricevibili. Alcune sono scandalose, assurde e completamente scollegate dalla realtà», ha dichiarato. Nel corso dell’incontro con la stampa, il segretario di Stato ha anche preso le difese della strategia militare adottata da Trump nei confronti dell’Iran. Il presidente, ha sostenuto, ha deciso di intervenire davanti a un pericolo concreto per la sicurezza americana, rimasto irrisolto per anni sotto le precedenti amministrazioni. «Il presidente degli Stati Uniti ha riconosciuto l’esistenza di un pericolo estremamente concreto per il nostro Paese, una minaccia che si trascina da molto tempo», ha osservato Rubio. Ha quindi rivendicato la scelta dell’attuale amministrazione, sostenendo che altri presidenti non avevano avuto la capacità o la determinazione di affrontare la questione: «Trump si è assunto la responsabilità di portare a termine un compito che i suoi predecessori non sono riusciti a realizzare». Rubio ha poi richiamato la necessità di una posizione condivisa tra repubblicani e democratici sul programma nucleare iraniano. La possibilità che Teheran arrivi a disporre di un arsenale atomico, ha avvertito, rappresenterebbe un rischio inaccettabile ben oltre i confini del Medio Oriente.

«Occorre che esista un consenso bipartisan sul fatto che un Iran dotato di armi nucleari costituirebbe un pericolo intollerabile. Non soltanto per Israele e per gli altri Paesi mediorientali, ma per l’intera comunità internazionale e per gli stessi Stati Uniti».Il capo della diplomazia americana ha inoltre rivendicato il diritto di Washington a intervenire per salvaguardare i propri militari e garantire la sicurezza delle rotte commerciali marittime, esposte alle minacce nella regione. «Abbiamo pieno diritto di proteggere noi stessi», ha affermato. Le parole di Rubio arrivano mentre il Qatar prosegue la propria attività di mediazione nei contatti tra Washington e Teheran e Donald Trump prende in considerazione l’eventualità di una nuova operazione militare contro la Repubblica islamica.Nel corso di un’intervista rilasciata domenica alla CNN, il presidente americano ha lasciato intendere che un’ulteriore escalation potrebbe essere scongiurata a condizione che l’Iran accetti un’intesa nucleare particolarmente rigorosa e consenta la riapertura dello Stretto di Hormuz. «Tutto dipende dalla loro disponibilità a sottoscrivere un accordo davvero solido», ha dichiarato Trump. Il presidente ha definito poco probabile la necessità di ricorrere nuovamente alla forza, senza però escludere un intervento qualora i negoziati dovessero fallire. La possibilità di nuovi attacchi, dunque, resta sul tavolo. «È molto difficile che si debba arrivare a questo punto», ha spiegato. Trump ha poi descritto la situazione iraniana come quella di un Paese in forte difficoltà economica, sostenendo che l’inflazione avrebbe raggiunto il 301 per cento nel corso dell’anno. «È altamente improbabile che sia necessario intervenire ancora. Ma se dovesse servire, lo farei. Abbiamo già inflitto loro colpi durissimi, di un’intensità che non potete nemmeno immaginare».

Il presidente americano ha insistito sulle conseguenze delle operazioni condotte contro Teheran, sostenendo che il Paese stia attraversando una crisi finanziaria e abbia subito danni rilevanti sul piano militare.«La loro situazione economica sta precipitando. Li abbiamo colpiti sul piano militare e abbiamo ancora la possibilità di portarli al collasso», ha ammonito. Trump ha quindi richiamato la consistenza delle forze navali statunitensi schierate nell’area, rivelando la presenza di tre portaerei in condizioni operative. «Siamo pronti a qualsiasi eventualità. In questo momento abbiamo tre portaerei, l’ultima delle quali è arrivata da poco. Sono tutte e tre schierate e pienamente operative», ha dichiarato. Un altro passaggio dell’intervista ha riguardato le infrastrutture iraniane che potrebbero diventare obiettivi di un’eventuale nuova offensiva. Trump ha rivelato che gli apparati militari americani hanno individuato 38 ponti già inseriti nell’elenco dei possibili bersagli. «Abbiamo individuato 38 ponti che potrebbero essere abbattuti nel giro di appena un’ora. Non ne rimarrebbe in piedi nessuno», ha affermato il presidente. Nonostante la minaccia, Trump ha lasciato intendere di non voler procedere alla distruzione di infrastrutture strategiche la cui ricostruzione richiederebbe tempi molto lunghi. Tra queste, proprio i ponti rappresentano un obiettivo particolarmente delicato.«Preferirei evitare un’operazione del genere, perché per ricostruire quelle strutture potrebbero essere necessari dieci anni. Non amo distruggere i ponti: sono tra le opere più difficili da realizzare e occorrono anni per completarli. E io, del resto, sono un bravo costruttore», ha concluso.