Il pollo fritto arriva sulle piste da sci, scoppia la rivolta a Cortina e Madonna di Campiglio

I rifugi di montagna contaminati dal cibo fast food. Sta per succedere a Cortina e a Madonna di Campiglio dove una famosa azienda americana di pollo fritto (KFC) aprirà dal 5 dicembre grazie a un accordo con i gestori dei rifugi sulle piste del Faloria (a Cortina) e dell’Amazzonia (a Campiglio). Associazioni, addetti ai lavori e personaggi famosi si interrogano sul senso dell’operazione, sollevando dubbi riguardo all’iniziativa che sarebbe lontana dall’identità e dalle tradizioni delle zone montane. Ma la cosa più sorprendente (e che fa riflettere) è che molti amministratori del territorio hanno scoperto la notizia dai giornali. Senza nessuna preclusione per il pollo fritto tutti si sono chiesti che senso abbia una proposta del genere in due località come Campiglio e Cortina, dove il pubblico, anche quello più giovane, è alla ricerca della qualità e dell’esclusività delle pietanze del territorio. Lo sciatore alla fine di una giornata sulla neve è disposto ad aspettare qualche minuto in più anche per un panino ben fatto (come quello della baracca di Charlie alla partenza della seggiovia Bigontina sotto il Faloria), figuriamoci quando decide di sedersi e davanti a un bicchiere di vino rosso aspettando che gli servano la polenta con i funghi. Qualità è la parola che conta in rifugi dove al bar i clienti hanno sempre trovato proposte più economiche ma comunque legate al territorio (vi consiglio la puccia con formaggio e speck). A proposito di gente che cade dalle nuvole, a Cortina l’azionista di maggioranza della società che gestisce il Faloria, l’imprenditore Alberico Zardini si è schierato contro l’operazione chiedendone conto all’amministratore delegato e al direttore dell’azienda. La Kfc al momento non ha commentato la vicenda, in attesa che si spenga l’onda mediatica, ma con il passare dei giorni la polemica sta montando sempre di più.

Le reazioni

Kristian Ghedina, ex liberista della nostra nazionale di sci a Cortina ci è nato e ci vive con la famiglia: “Chi viene in montagna e a Cortina chiede il pastin, vuole il formaggio tipico, non credo cerchi pollo fritto – ha detto al Corriere della Sera – la montagna merita rispetto e non credo che avviare un fast food a duemila metri sia la soluzione per difendere e valorizzare il nostro territorio “. Sulla stessa linea di Ghedina si è espresso anche Jerry Calà, attore che a Cortina d’Ampezzo è di casa fin dai tempi del film cult “Vacanze di Natale” del 1983: “In rifugio voglio mangiare la polenta e le salsicce, il pastin, il formaggio e le specialità locali. La cucina di montagna offre una grande ricchezza nelle baite e non ha bisogno del pollo fritto”. E Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, ha commentato così la questione: “Non posso dire che non sono bravi, semplicemente ci offrono un prodotto che non c’’entra con la nostra storia e la nostra cultura. Noi consumatori italiani dovremmo essere un pelino più colti, riconoscere i nostri patrimoni, la cucina fatta di pochi ingredienti, e i prodotti eccellenti”. Ma la presa di posizione è piuttosto netta anche da parte degli amministratori di Cortina d’Ampezzo: il sindaco Lorenzi e l’assessore Ghezze si sono detti contrari allo sbarco della Kentucky Fried Chicken: «Le Dolomiti sono un museo a cielo aperto, un’opera d’arte che merita rispetto. Stupiti dall’azione del cda della società che gestisce il rifugio, conoscono bene il territorio e le sue esigenze». Al sindaco di Campiglio, Michele Cereghini, la notizia ha provocato «imbarazzo perché non eravamo assolutamente a conoscenza della questione». Aggiunge: «Stupisce la scelta di collocare una tipologia di distribuzione in ambito alimentare in quella zona e in quel contesto, nel senso che sicuramente non rispecchia l’identità e la cultura e la storia di Campiglio». D’inverno il pollo fritto, nell’estate scorsa ci sono state code per un krapfen al rifugio Friederick August in Val di Fassa e ci sono progetti, come quello a Passo Paradiso, tra Lombardia e Trentino, che offre un rifugio con piattaforma panoramica trasparente, la SkyWalk: promette “emozioni” anche ai bambini. Mauro Corona, scrittore, scultore e alpinista: «Si mette proprio male. Auguriamoci che finisca qui, ma non ci credo. La bellezza non basta più. Non quella dei boschi o delle vette. Non hanno capito che si vive una sola volta e che così accecano la bellezza».