Ryanair, dal 10 novembre bag drop e check-in chiudono 60 minuti prima del volo: cosa cambia

Da martedì 10 novembre 2026 chi vola con Ryanair e ha una valigia da imbarcare dovrà presentarsi in aeroporto con più anticipo. Il check-in al banco e il bag drop, cioè la consegna del bagaglio da stiva, chiuderanno 60 minuti prima della partenza e non più 40. La regola vale in tutti gli scali della compagnia, quelli italiani compresi.

Bag drop Ryanair: il nuovo orario limite

Per un volo in partenza alle 16 il banco chiuderà alle 15, mentre fino al 9 novembre si poteva arrivare fino alle 15:20. Presentarsi alle 15:05 significa restare a terra con la valigia, anche se al decollo mancano 55 minuti. L’orario indicato è la soglia massima, non il momento consigliato: nei periodi di punta, Natale in testa, serve un margine più ampio.

Perché Ryanair anticipa la chiusura di check-in e bag drop

L’obiettivo dichiarato è lasciare più tempo a chi ha una valigia da imbarcare, tra controlli di sicurezza, verifica dei passaporti e tragitto fino al gate, e ridurre così i casi di chi perde il volo perché bloccato in fila. Intanto Ryanair sta installando nei suoi scali i self bag drop, postazioni collegate all’app dove il passeggero ottiene da sé l’etichetta per la valigia. Ma i tempi non cambiano: 60 minuti.

Chi deve rispettare la regola e quanto costa il check-in in aeroporto

La modifica tocca circa un viaggiatore su cinque. Gli altri, che portano solo il bagaglio a mano, non cambiano abitudini: il check-in online resta possibile fino a due ore prima del volo, poi si va dritti ai controlli con la carta d’imbarco sul telefono. Farlo online conviene anche per evitare il supplemento previsto per il check-in in aeroporto: 55 euro a passeggero e per tratta, 30 per i voli in partenza dalla Spagna. Chi sceglie il banco, ora dovrà farlo entro i 60 minuti.

Cosa succede se si arriva dopo la chiusura

Oltre il limite la valigia non viene più accettata. A quel punto si può salire a bordo con il solo bagaglio a mano, lasciando il trolley a terra, oppure rinunciare al volo. E il ritardo è considerato responsabilità del passeggero e non dà diritto al rimborso.