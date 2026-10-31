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Ryanair, dal 10 novembre bag drop e check-in chiudono 60 minuti prima del volo: cosa cambia

Ryanair, dal 10 novembre bag drop e check-in chiudono 60 minuti prima del volo: cosa cambia
epa13011476 A Ryanair flight taxis on the runway at Manchester Airport in Manchester, Britain, 02 June 2026. Jet fuel prices have risen sharply on international markets since the beginning of the conflict in the Middle East, with EasyJet reporting that its kerosene bill rose by 25 million pounds (28.9 million euros) in March. EPA/ADAM VAUGHAN
Cristina Colli
Cristina Colli
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Il bagaglio in stiva andrà consegnato un’ora prima della partenza, non più 40 minuti prima. Orari, supplementi e cosa fare per non perdere il volo

Da martedì 10 novembre 2026 chi vola con Ryanair e ha una valigia da imbarcare dovrà presentarsi in aeroporto con più anticipo. Il check-in al banco e il bag drop, cioè la consegna del bagaglio da stiva, chiuderanno 60 minuti prima della partenza e non più 40. La regola vale in tutti gli scali della compagnia, quelli italiani compresi.

Bag drop Ryanair: il nuovo orario limite

Per un volo in partenza alle 16 il banco chiuderà alle 15, mentre fino al 9 novembre si poteva arrivare fino alle 15:20. Presentarsi alle 15:05 significa restare a terra con la valigia, anche se al decollo mancano 55 minuti. L’orario indicato è la soglia massima, non il momento consigliato: nei periodi di punta, Natale in testa, serve un margine più ampio.

Perché Ryanair anticipa la chiusura di check-in e bag drop

L’obiettivo dichiarato è lasciare più tempo a chi ha una valigia da imbarcare, tra controlli di sicurezza, verifica dei passaporti e tragitto fino al gate, e ridurre così i casi di chi perde il volo perché bloccato in fila. Intanto Ryanair sta installando nei suoi scali i self bag drop, postazioni collegate all’app dove il passeggero ottiene da sé l’etichetta per la valigia. Ma i tempi non cambiano: 60 minuti.

Chi deve rispettare la regola e quanto costa il check-in in aeroporto

La modifica tocca circa un viaggiatore su cinque. Gli altri, che portano solo il bagaglio a mano, non cambiano abitudini: il check-in online resta possibile fino a due ore prima del volo, poi si va dritti ai controlli con la carta d’imbarco sul telefono. Farlo online conviene anche per evitare il supplemento previsto per il check-in in aeroporto: 55 euro a passeggero e per tratta, 30 per i voli in partenza dalla Spagna. Chi sceglie il banco, ora dovrà farlo entro i 60 minuti.

Cosa succede se si arriva dopo la chiusura

Oltre il limite la valigia non viene più accettata. A quel punto si può salire a bordo con il solo bagaglio a mano, lasciando il trolley a terra, oppure rinunciare al volo. E il ritardo è considerato responsabilità del passeggero e non dà diritto al rimborso.

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