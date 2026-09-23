Non solo safari: il Sudafrica nasconde alcune delle architetture più spettacolari al mondo

Viaggio nell’architettura del Sudafrica, tra Cape Town, Durban e Johannesburg: musei, cappelle, edifici Art Déco e progetti di rigenerazione urbana

Un vecchio silo per cereali trasformato in un museo d’arte contemporanea, una cappella la cui copertura ondulata sembra riprodurre il profilo delle montagne, un ex complesso carcerario diventato sede della Corte Costituzionale e un terminal crocieristico che traduce nell’architettura i motivi dell’artigianato zulu. Per comprendere il Sudafrica, il suo patrimonio culturale e le trasformazioni che ne hanno accompagnato la storia, esiste un itinerario che attraversa il Paese seguendo le forme dei suoi edifici, i materiali scelti dagli architetti e il rapporto tra costruzioni, comunità e paesaggio, restituendo un’immagine diversa da quella tradizionalmente associata alle sue grandi riserve naturali.

L’architettura sudafricana è il risultato di una stratificazione che comprende edifici neoclassici, quartieri storici, costruzioni Art Déco, infrastrutture industriali e progetti contemporanei nei quali il recupero del patrimonio esistente diventa uno strumento per ripensare la funzione degli spazi urbani. Non si tratta semplicemente della convivenza di stili differenti, perché in molte delle realizzazioni più interessanti il progetto architettonico nasce proprio dalla necessità di confrontarsi con ciò che esisteva prima, che si tratti di un edificio industriale da riconvertire, di un luogo segnato dalla memoria dell’apartheid o di un paesaggio naturale con il quale stabilire una relazione attraverso l’impiego dei materiali, l’orientamento delle superfici e il controllo della luce.

Da Cape Town alle Winelands, passando per Durban, Johannesburg e Pretoria, è possibile costruire un viaggio che attraversa alcune delle espressioni più rappresentative di questa identità architettonica, osservando come progettisti sudafricani e internazionali abbiano affrontato il tema della trasformazione urbana e quello dell’integrazione tra costruzioni contemporanee, patrimonio storico e ambiente naturale.

Cape Town, quando gli edifici industriali diventano architetture per l’arte e la cultura

Cape Town rappresenta uno degli esempi più interessanti di questa trasformazione, soprattutto nei quartieri nei quali la riconversione degli edifici esistenti ha permesso di introdurre nuove funzioni culturali, commerciali e ricettive all’interno di strutture originariamente destinate ad altri utilizzi.

Nelle ex aree industriali di Woodstock e Salt River, così come in alcuni edifici storici del centro, il patrimonio costruito viene progressivamente reinterpretato attraverso interventi che conservano le strutture esistenti, modificandone l’organizzazione e la destinazione d’uso. A Woodstock si trova, per esempio, 66 Greatmore, progetto dello studio sudafricano Wolff Architects, premiato agli Africa International Design Awards 2026, che si inserisce nel più ampio processo di trasformazione degli spazi industriali della città in luoghi dedicati alla creatività.

Il caso più riconoscibile è probabilmente quello dello Zeitz MOCAA, il museo d’arte contemporanea africana situato nel V&A Waterfront, l’ex area portuale di Cape Town progressivamente trasformata in un distretto nel quale convivono cultura, design, attività commerciali e nuovi spazi per la creatività.

Il museo, progettato da Thomas Heatherwick, nasce dalla riconversione di un silo per cereali, una tipologia edilizia industriale che viene così sottratta alla propria funzione originaria e trasformata in un’architettura destinata alla conservazione e all’esposizione dell’arte contemporanea. L’interesse del progetto risiede proprio nel rapporto tra la struttura preesistente e la sua nuova destinazione culturale, che permette di leggere un edificio nato per rispondere alle necessità dell’attività portuale attraverso un linguaggio architettonico completamente differente, senza cancellarne l’origine industriale.

La trasformazione del Waterfront trova un interessante parallelo in un altro intervento di rigenerazione urbana realizzato nel centro di Cape Town, il Longkloof Precinct, un progetto sviluppato nell’arco di quindici anni e completato nel 2025, che ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui un CIfA Award for Architecture.

L’intervento ha interessato cinque edifici esistenti, restaurati, riconfigurati e integrati con nuove strutture, trasformando un’area precedentemente frammentata e poco accessibile in un distretto pedonale che comprende uffici, spazi commerciali, un hotel e una nuova piazza pubblica. Dal punto di vista architettonico, il progetto dimostra come la riqualificazione di un complesso urbano non debba necessariamente coincidere con la sostituzione degli edifici preesistenti, ma possa svilupparsi attraverso la loro integrazione con nuove costruzioni e la riorganizzazione degli spazi di collegamento, restituendo continuità e accessibilità a un’area della città.

Per comprendere la stratificazione culturale di Cape Town, tuttavia, è necessario affiancare queste trasformazioni contemporanee alla visita di Bo-Kaap, quartiere conosciuto per le sue facciate colorate ma profondamente legato alla storia della comunità musulmana Cape Malay, discendente da popolazioni precedentemente ridotte in schiavitù. Qui l’architettura residenziale e l’identità del quartiere permettono di leggere una dimensione della storia urbana che va oltre il valore estetico delle costruzioni, mostrando come gli edifici e la loro conservazione possano diventare elementi fondamentali della memoria collettiva.

La Norval Foundation e la Bosjes Chapel: quando è il paesaggio a determinare la forma degli edifici

Allontanandosi dal centro di Cape Town, il rapporto tra architettura e territorio assume una dimensione differente, perché la presenza delle montagne, dei vigneti e delle aree naturali diventa un elemento centrale nella progettazione degli edifici contemporanei.

A circa venti minuti di auto dalla città, nella zona di Constantia, la Norval Foundation rappresenta uno degli esempi più significativi di questa ricerca, grazie a un progetto dello studio dhk Architects che organizza gli spazi espositivi lungo il margine di una zona umida riqualificata, orientando le gallerie verso i vigneti e le montagne del Western Cape.

La costruzione utilizza cemento, legno, granito e vetro, materiali che contribuiscono a definire il rapporto tra le superfici dell’edificio e il paesaggio circostante, mentre l’organizzazione degli spazi e l’orientamento delle aperture permettono di stabilire una continuità visiva tra le gallerie e l’ambiente naturale. La relazione tra interno ed esterno non viene dunque affidata esclusivamente alla presenza di grandi superfici vetrate, ma diventa parte dell’impostazione complessiva del progetto, che integra pannelli fotovoltaici, sistemi di recupero dell’acqua, schermature solari e illuminazione naturale.

La Norval Foundation permette così di osservare come un edificio destinato all’arte possa essere concepito anche attraverso le caratteristiche ambientali del luogo nel quale viene costruito, considerando il rapporto con la luce, il clima e le risorse naturali come elementi della progettazione architettonica.

Proseguendo verso le Winelands, nelle aree di Stellenbosch e Franschhoek, il paesaggio vitivinicolo offre un ulteriore esempio dell’incontro tra patrimonio storico e architettura contemporanea, con edifici e cantine che utilizzano pietra, legno, cemento e ampie aperture per costruire una relazione diretta con i vigneti e le montagne.

A meno di un’ora da Cape Town, nella Breede River Valley, si trova una delle realizzazioni architettoniche più riconoscibili della regione: la Bosjes Chapel, progettata nel 2016 da Steyn Studio e premiata come Project of the Year agli Architizer A+Awards 2019.

La cappella si distingue per una copertura bianca in calcestruzzo che assume la forma di un sottile guscio strutturale ondulato, riprendendo il profilo delle montagne circostanti e trasformando il tetto nell’elemento principale dell’intera composizione architettonica. La scelta di una superficie continua, che si solleva e si abbassa seguendo un andamento sinuoso, permette di superare l’immagine tradizionale dell’edificio religioso e di costruire un rapporto diretto tra il suo profilo e la conformazione del paesaggio.

Le ampie vetrate contribuiscono a rendere ancora più evidente questa relazione, perché consentono alla valle, ai vigneti e ai giardini di diventare lo sfondo dell’edificio anche dall’interno, mentre la struttura bianca della copertura e i pavimenti in terrazzo definiscono uno spazio volutamente minimale, nel quale la luce naturale assume un ruolo determinante.

L’interno misura soltanto 430 metri quadrati, ma il rapporto tra la copertura ondulata, le superfici vetrate e il paesaggio circostante modifica la percezione dello spazio durante la giornata, quando il cambiamento della luce altera il modo in cui vengono percepiti i volumi e le superfici.

La Bosjes Chapel costituisce così un esempio di architettura nella quale il riferimento alla natura non si limita alla scelta dei materiali o all’inserimento dell’edificio in un contesto paesaggistico, ma determina direttamente la geometria della costruzione, trasformando il profilo delle montagne in un elemento riconoscibile del linguaggio progettuale.

Per esplorare la regione delle Winelands senza dover guidare, il Franschhoek Wine Tram collega diverse tenute attraverso itinerari dedicati alle degustazioni, permettendo di affiancare alla visita degli edifici storici e contemporanei anche la scoperta del territorio vitivinicolo.

Durban, l’Art Déco tropicale e l’architettura che racconta le comunità

Affacciata sull’Oceano Indiano e caratterizzata da un clima subtropicale, Durban offre una lettura dell’architettura sudafricana nella quale le influenze culturali delle diverse comunità che hanno contribuito alla formazione della città si intrecciano con le necessità ambientali e con la trasformazione contemporanea degli spazi urbani.

Uno degli itinerari più interessanti attraversa il quartiere intorno a Grey Street, oggi Denis Hurley Street, dove la presenza della comunità indiana ha contribuito a definire un sistema urbano nel quale edifici religiosi, mercati e spazi commerciali costituiscono elementi strettamente collegati alla vita comunitaria.

La Juma Masjid, una delle più grandi moschee dell’emisfero australe, il vicino Madressa Arcade e il Victoria Street Market rappresentano alcune delle espressioni più riconoscibili di questa identità, mentre i templi hindu presenti in città testimoniano lo sviluppo, nel corso del Novecento, di forme architettoniche e apparati decorativi capaci di combinare le tradizioni indiane con il contesto locale.

Il Victoria Street Market, nato all’inizio del Novecento come Indian Market e ricostruito dopo un incendio nel 1973, conserva ancora oggi il proprio ruolo di riferimento per le comunità indiane della città, ospitando bancarelle di spezie, prodotti alimentari e artigianato.

Un altro elemento fondamentale del patrimonio architettonico di Durban è il Tropical Art Déco, particolarmente visibile sul lungomare e nel quartiere di Florida Road, dove diversi edifici residenziali e commerciali risalenti agli anni Trenta mostrano come un linguaggio architettonico di diffusione internazionale sia stato reinterpretato in relazione alle condizioni climatiche locali.

Le costruzioni sono caratterizzate da balconi arrotondati, linee orizzontali e superfici colorate, con soluzioni progettuali pensate anche per rispondere al clima caldo e umido della città, dando origine a una declinazione dell’Art Déco riconoscibile proprio nel rapporto tra i suoi elementi formali e le esigenze dell’ambiente subtropicale.

La conservazione di questo patrimonio è ancora oggi al centro di specifici interventi di recupero, come dimostra il restauro di Janora Court, edificio situato all’angolo tra Ninth Avenue e Florida Road, premiato nel 2025 dalla Durban Art Deco Society per il lavoro di manutenzione e valorizzazione dei suoi elementi architettonici originali.

Accanto a questo patrimonio storico, Durban ospita anche esempi di architettura contemporanea che cercano di costruire un rapporto diretto con l’identità culturale del KwaZulu-Natal, come il Nelson Mandela Cruise Terminal, progettato da Elphick Proome Architecture insieme a Vusa Collaborative e inaugurato nel 2022.

Il terminal, candidato agli ArchDaily Building of the Year nel 2026, utilizza colori, texture e motivi triangolari ispirati all’artigianato zulu, trasferendo elementi del patrimonio decorativo locale nel linguaggio di una struttura destinata all’accoglienza dei passeggeri delle navi da crociera.

L’edificio si sviluppa su una superficie di 6.400 metri quadrati ed è stato progettato per rispondere anche a funzioni differenti da quella portuale, perché durante la stagione senza crociere può essere convertito in centro congressi, introducendo così una flessibilità d’uso che consente alla struttura di ospitare attività diverse nel corso dell’anno.

Un ulteriore esempio di trasformazione urbana è rappresentato dallo ZAI Precinct, nel quartiere di Greyville, un intervento che combina ristorazione, musica e spazi pubblici e che nel 2025 ha ricevuto un riconoscimento ai SAIA-KZN Awards come progetto di rigenerazione urbana.

Durban può essere inserita facilmente in un itinerario che comprende Cape Town grazie ai collegamenti aerei interni, con voli della durata di circa due ore. Il King Shaka International Airport si trova a nord della città, dalla quale è possibile raggiungere il centro in auto e proseguire alla scoperta del waterfront, dei quartieri culturali e del patrimonio architettonico religioso e commerciale.

Johannesburg, dove l’architettura industriale incontra la memoria dell’apartheid

A circa un’ora e dieci minuti di volo da Durban, Johannesburg rappresenta una tappa fondamentale per comprendere il rapporto tra architettura, sviluppo industriale e trasformazione urbana del Sudafrica.

La crescita della città, strettamente legata all’industria mineraria all’inizio del Novecento, ha lasciato nel centro una delle più importanti concentrazioni di edifici Art Déco del Paese, un patrimonio che convive oggi con interventi contemporanei di recupero e riconversione degli spazi esistenti.

Nei quartieri di Maboneng e Braamfontein, edifici precedentemente destinati ad altre funzioni sono stati trasformati in luoghi dedicati all’arte, al design, alla ristorazione e allo spettacolo, contribuendo allo sviluppo della scena culturale e creativa della città e mostrando come il riuso architettonico possa accompagnare processi più ampi di trasformazione urbana.

Ma è soprattutto nei luoghi legati alla memoria storica che l’architettura di Johannesburg assume un significato particolarmente importante, perché il recupero delle strutture esistenti permette di stabilire una relazione diretta tra il passato del Paese e le istituzioni della democrazia contemporanea.

A pochi minuti dal centro si trova Constitution Hill, l’ex complesso carcerario che ospita oggi la Corte Costituzionale del Sudafrica, istituzione fondamentale per la tutela dei diritti umani e luogo simbolico della nascita della democrazia sudafricana.

Il progetto architettonico integra gli edifici storici con nuovi interventi, utilizzando anche materiali recuperati dalle strutture originarie, e permette di leggere la trasformazione del complesso attraverso il rapporto tra conservazione e nuova destinazione istituzionale. La presenza della Corte Costituzionale all’interno di un luogo precedentemente destinato alla detenzione introduce inoltre una dimensione simbolica che rende l’intervento particolarmente significativo, perché la funzione contemporanea dell’edificio si confronta direttamente con la memoria delle strutture che lo compongono.

La stessa relazione tra spazio costruito e memoria storica si ritrova nell’Apartheid Museum, progettato come un percorso architettonico attraverso la storia del Paese, nel quale l’organizzazione degli edifici, degli spazi aperti e del paesaggio accompagna il visitatore nella comprensione delle vicende sudafricane.

L’ingresso è scandito da sette pilastri che rappresentano i valori della nuova Costituzione, introducendo fin dall’accesso una dimensione simbolica che prosegue attraverso il percorso museale, nel quale l’architettura non svolge soltanto la funzione di contenitore delle esposizioni, ma contribuisce direttamente alla costruzione dell’esperienza di visita.

Un altro progetto nel quale la memoria culturale trova espressione attraverso il linguaggio architettonico è il Masekela Memorial Pavilion, ideato nel 2019 da Adjaye Architects e dedicato al musicista jazz e attivista sudafricano Hugh Masekela.

Il progetto prevede una struttura in cemento che incorpora pietre provenienti da diverse aree del continente africano legate alla vita del musicista, riprendendo la forma del lekgotla, il tradizionale luogo di incontro e confronto, e reinterpretandola attraverso un’architettura contemporanea destinata alla riunione e alla riflessione.

L’elemento più riconoscibile del padiglione è la copertura traforata, sostenuta da quattro pilastri e ispirata alla flora sudafricana, progettata per lasciare filtrare la luce naturale e generare sul pavimento un disegno di ombre che cambia durante la giornata. La combinazione tra il riferimento alla tradizione del lekgotla, l’utilizzo delle pietre legate alla biografia di Masekela e il rapporto tra copertura e illuminazione naturale permette così al progetto di tradurre la memoria del musicista in una composizione architettonica che coinvolge materiali, geometrie e spazio pubblico.

Pretoria, dal neoclassicismo degli Union Buildings all’architettura contemporanea del Javett Art Centre

Il viaggio può proseguire verso Pretoria, conosciuta anche come Tshwane, dove il patrimonio architettonico permette di osservare il confronto tra edifici monumentali del primo Novecento e progetti contemporanei dedicati alla cultura.

Gli Union Buildings, costruiti nel 1910 su progetto di Sir Herbert Baker, costituiscono uno degli esempi più riconoscibili dell’architettura neoclassica della città, grazie alla loro caratteristica forma a mezzaluna, alla struttura in arenaria rosa e alla posizione dominante rispetto al tessuto urbano e ai giardini terrazzati che li circondano.

La composizione monumentale dell’edificio, il suo sviluppo planimetrico e il rapporto con i giardini contribuiscono a definire un’architettura nella quale la presenza istituzionale viene espressa attraverso la geometria della costruzione e l’organizzazione dello spazio circostante.

Completamente differente è invece il linguaggio del Javett Art Centre, progettato nel 2019 da Mathews + Associates Architects all’interno del campus dell’Università di Pretoria, con una struttura dedicata all’arte africana che comprende gallerie espositive, un auditorium e spazi pubblici.

L’edificio utilizza il cemento attraverso una composizione ispirata alla montagna di Mapungubwe, mentre la facciata è schermata da pannelli traforati che riprendono i motivi dello Shweshwe, un tessuto in cotone tradizionale sudafricano, trasferendo così un riferimento al patrimonio tessile locale nel disegno degli elementi architettonici.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda però la cosiddetta bridge gallery, una galleria sopraelevata che attraversa una strada interna al campus e collega due parti dell’università, attribuendo all’edificio una funzione che supera quella strettamente museale.

La galleria diventa infatti anche un elemento di collegamento tra spazi universitari precedentemente separati dalla strada, mostrando come un’architettura destinata alla cultura possa intervenire direttamente sull’organizzazione dei percorsi e delle relazioni all’interno di un complesso urbano.

Per raggiungere Pretoria da Johannesburg è possibile utilizzare il Gautrain, il treno espresso regionale che collega anche l’O.R. Tambo International Airport ai principali punti di interesse della provincia del Gauteng, consentendo di organizzare un itinerario che comprende entrambe le città senza dover necessariamente ricorrere all’automobile.

Un itinerario per scoprire il Sudafrica attraverso le sue architetture

Dalle strutture industriali recuperate di Cape Town alle architetture che dialogano con il paesaggio delle Winelands, dalle facciate Art Déco di Durban agli edifici della memoria di Johannesburg, il patrimonio architettonico sudafricano permette di attraversare epoche e tradizioni differenti osservando il modo in cui il Paese ha progressivamente trasformato i propri spazi urbani.

Il filo conduttore di questo viaggio è soprattutto il rapporto tra ciò che viene conservato e ciò che viene costruito, tra materiali esistenti e nuove destinazioni d’uso, tra riferimenti culturali locali e linguaggi progettuali contemporanei. La riconversione di un silo in un museo, l’integrazione di edifici storici con nuovi spazi pubblici, l’utilizzo di motivi decorativi tradizionali nelle facciate contemporanee o la scelta di una copertura che riprende il profilo delle montagne rappresentano modalità differenti di affrontare una stessa questione: costruire un’architettura che mantenga una relazione riconoscibile con il luogo nel quale si inserisce.

Per organizzare un viaggio dedicato alla scoperta di questo patrimonio, è possibile prendere in considerazione anche itinerari proposti da operatori specializzati come Quality Group, che offre un tour giornaliero completo di Johannesburg, oppure Big Mama, il cui percorso self-drive collega Cape Town e Durban attraverso esperienze dedicate alla storia, alla cultura, all’arte e alla natura.

Un modo per scoprire il Sudafrica attraverso una prospettiva che affianca ai suoi paesaggi naturali un patrimonio costruito altrettanto ricco di testimonianze, nel quale l’architettura diventa uno degli strumenti più interessanti per comprendere l’identità culturale e la storia del Paese.