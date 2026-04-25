Monticello The Entertainment SPA celebra 20 anni: il benessere diventa esperienza (e guarda già al futuro)

Spesso il concetto di spa resta ancorato a una dimensione puramente contemplativa. C’è tuttavia un luogo che negli ultimi vent’anni ha lavorato in silenzio per cambiare le regole del gioco, trasformando il relax in qualcosa di più stratificato, più immersivo, più contemporaneo: Monticello The Entertainment SPA celebra oggi il suo ventesimo anniversario, e lo fa con numeri che raccontano molto più di una semplice crescita.

Vent’anni di evoluzione: dal relax all’esperienza

Immersa nel verde della Brianza, a pochi chilometri da Milano, Monticello non è più – e forse non è mai stata davvero – solo una spa. È piuttosto un sistema, un ecosistema costruito attorno a un’idea precisa: il benessere come esperienza totale, dove acqua, suono, ritualità e architettura dialogano in modo continuo.

È da qui che nasce il concetto di Entertainment SPA, di cui la struttura è stata pioniera in Italia: un approccio che supera la dimensione passiva del relax per entrare in una logica più dinamica, quasi narrativa, in cui ogni ambiente, ogni cerimonia, ogni percorso contribuisce a costruire un’esperienza sensoriale completa.

Nel tempo, questa visione si è tradotta in un’evoluzione concreta: ampliamento degli spazi, introduzione di nuove tecnologie, creazione di rituali sempre più strutturati e immersivi, fino a trasformare la permanenza in spa in qualcosa che somiglia più a un viaggio che a una pausa.

I numeri di un successo che attraversa il territorio

A raccontare la portata di questo percorso ci sono dati che difficilmente lasciano spazio a interpretazioni: oltre 2,4 milioni di ospiti in vent’anni. Non semplici presenze, ma un flusso costante che restituisce l’idea di un luogo entrato nella quotidianità di chi lo frequenta, diventando una destinazione ricorrente, quasi rituale.

In un settore spesso legato a dinamiche stagionali o turistiche, Monticello si distingue proprio per questa continuità, per la capacità di costruire una relazione nel tempo con il proprio pubblico, trasformando la visita in un’abitudine e non in un’eccezione.

Un laboratorio di ricerca sul benessere contemporaneo

Dietro l’esperienza, però, c’è anche un lavoro meno visibile ma forse ancora più interessante: quello legato alla ricerca.

Nel corso degli anni, la struttura ha collaborato con realtà accademiche e scientifiche per studiare gli effetti delle esperienze spa sul corpo e sulla mente, contribuendo a indagini sui benefici psicofisici, sui livelli di rilassamento e sulla relazione tra benessere percepito e parametri neurofisiologici.

Un approccio che sposta il discorso dal semplice “stare bene” a qualcosa di più misurabile, più consapevole, più vicino a una vera e propria progettazione del benessere, dove ogni elemento – dalla temperatura dell’acqua alla sequenza dei rituali – diventa parte di un sistema pensato per produrre effetti concreti.

5.000 metri quadrati per un’esperienza su misura

Oggi Monticello si estende su oltre 5.000 metri quadrati, un microcosmo costruito per adattarsi a ritmi e desideri diversi.

Sette vasche tra interno ed esterno, sedici ambienti sensoriali, cerimonie di benessere quotidiane, oltre quaranta trattamenti e un’area fitness di mille metri quadrati: numeri che, più che descrivere un’offerta, delineano una possibilità, quella di costruire ogni volta un percorso diverso.

Non esiste un’unica esperienza Monticello, ma una molteplicità di combinazioni che cambiano a seconda del momento, dell’umore, del bisogno. Ed è proprio in questa flessibilità che si gioca una parte importante del suo successo.

Nuovi investimenti: il futuro è già in costruzione

Il ventesimo anniversario non viene celebrato come un punto di arrivo, ma come una soglia.

La struttura ha infatti annunciato un piano di sviluppo da circa 4,5 milioni di euro nei prossimi due anni, destinato alla creazione di nuovi ambienti, nuove vasche e spazi progettati per rendere l’esperienza ancora più immersiva e contemporanea.

Un investimento che conferma una linea precisa: non limitarsi a consolidare quanto costruito, ma continuare a spingere in avanti il concetto stesso di spa, anticipando le trasformazioni del settore.

Un’idea di benessere che evolve con il tempo

«Vent’anni rappresentano molto più di un anniversario: sono il segno di un’evoluzione continua», ha spiegato la direzione della struttura, sottolineando come l’obiettivo sia sempre stato quello di ascoltare i bisogni delle persone e tradurli in esperienze concrete.

In un contesto in cui il tempo sembra accelerare sempre di più, Monticello continua a posizionarsi come uno spazio di sospensione, un luogo in cui rallentare non è un lusso, ma una necessità.

E forse è proprio questa la chiave della sua longevità: aver capito, prima di altri, che il benessere non è più solo una questione di servizi, ma di percezione, di relazione, di costruzione di senso.

Dopo vent’anni, la direzione è chiara: il futuro del wellness non sarà solo tecnologico o estetico, ma profondamente esperienziale. E, in questo scenario, Monticello sembra avere già imboccato la strada giusta.