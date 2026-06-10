giovedì 11 giugno 2026

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Attualità » Economia » Contratto statali 2025-2027, firmato il rinnovo: aumenti fino a 221 euro e regole sull’Intelligenza artificiale

Contratto statali 2025-2027, firmato il rinnovo: aumenti fino a 221 euro e regole sull’Intelligenza artificiale

Contratto statali 2025-2027, firmato il rinnovo: aumenti fino a 221 euro e regole sull’Intelligenza artificiale
Cristina Colli
Cristina Colli
– Lettura: 3 minuti
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Via libera all’accordo per circa 200mila dipendenti pubblici. Previsti aumenti medi di 162 euro lordi al mese, nuove regole sull’uso dell’IA, più tutele per lo smart working e permessi per gli screening oncologici. Ecco tutte le novità, chi riceverà gli aumenti e da quando scatteranno

Via libera al rinnovo del contratto per circa 200mila dipendenti pubblici. È arrivata la firma sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027 delle Funzioni centrali. L’intesa riguarda i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. È il primo rinnovo del comparto firmato durante il periodo di validità del triennio contrattuale, senza i ritardi che hanno caratterizzato molti rinnovi precedenti. E oltre agli aumenti economici (162 euro lordi al mese in media), per la prima volta un contratto pubblico contiene un intero capitolo dedicato all’Intelligenza artificiale, con specifiche garanzie per i lavoratori.

A quanto ammontano gli aumenti per gli statali

L’incremento medio sarà di 162 euro lordi mensili su 13 mensilità, a partire dal 1 gennaio 2027. Gli aumenti saranno distribuiti attraverso tre scatti progressivi, sempre dal primo giorno dell’anno. Dal 2027 gli incrementi mensili lordi andranno dai 126,60 euro ai 221 euro a seconda dell’inquadramento professionale del dipendente.

Chi beneficia del rinnovo del contratto statali

Il nuovo contratto riguarda circa 200 mila lavoratori pubblici del comparto delle Funzioni centrali: dipendenti dei ministeri; personale delle agenzie fiscali e lavoratori degli enti pubblici non economici.  L’accordo non interessa invece gli altri comparti della Pubblica amministrazione, che seguono percorsi contrattuali differenti.

La novità storica: arrivano le regole sull’Intelligenza artificiale

Una novità assoluta è l’introduzione di una disciplina specifica per l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione. Secondo una recente indagine sulla Pubblica amministrazione, infatti, circa il 66% dei dipendenti utilizza già strumenti di intelligenza artificiale nel proprio lavoro, spesso però senza linee guida ufficiali. Le nuove norme stabiliscono che le amministrazioni dovranno informare preventivamente i lavoratori sull’adozione di sistemi algoritmici e non potranno essere affidate all’IA decisioni automatiche riguardanti assunzioni, carriera, retribuzioni, valutazioni o procedimenti disciplinari. Inoltre, ogni decisione supportata da sistemi di IA dovrà essere sottoposta a controllo e revisione umana e il lavoratore avrà il diritto di conoscere i criteri utilizzati dagli algoritmi e di chiedere un riesame delle decisioni.

Le altre novità del contratto statali

Oltre agli aumenti salariali e alle nuove regole sull’Intelligenza artificiale, il rinnovo del contratto introduce una serie di misure per migliorare il benessere dei dipendenti e modernizzare l’organizzazione del lavoro pubblico. Tra le novità più significative ci sono i permessi retribuiti per gli screening oncologici per i lavoratori over 50, che si aggiungono a quelli già previsti. Dal 1 gennaio 2027 viene inoltre eliminato il regime differenziato delle ferie per i neoassunti: tutti i dipendenti, quindi, avranno gli stessi diritti, senza distinzioni in base all’anzianità. Il contratto introduce anche il “patentino delle competenze”, uno strumento che certificherà i percorsi di formazione e aggiornamento professionale, con particolare attenzione alle competenze digitali e tecnologiche sempre più richieste negli uffici pubblici. Sono poi rafforzate le tutele per i lavoratori più vulnerabili nell’ambito dello smartworking e del lavoro da remoto. Viene riconosciuta la nuova professionalità del Social Media e Digital Manager, a conferma dell’importanza crescente della comunicazione digitale nelle amministrazioni pubbliche. Infine, viene previsto un meccanismo di verifica dell’eventuale scostamento tra inflazione e aumenti contrattuali, con l’obiettivo di monitorare nel tempo la capacità delle retribuzioni di preservare il potere d’acquisto dei dipendenti.

© Riproduzione Riservata