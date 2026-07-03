Lerici, il borgo ligure che incanta il mondo. Guida (ragionata) ai luoghi amati da Shelley e Byron

Nel 2023 Lerici è stata designata dall’UNWTO (Organizzazione delle Nazioni Unite per il Turismo Internazionale) “Best Tourism Village” del mondo. Ma Shelley, Byron, D.H. Lawrence e, più recentemente, Ottiero Ottieri, Mario Soldati, Valentino Bompiani, Bruce Chatwin, l’avevano scoperta e amata.

Lerici è un luogo d’incanto all’imboccatura di quello chiamato, non a caso, il Golfo dei Poeti, il golfo della Spezia, dove non è la sola meraviglia, collocata di fronte a Portovenere, all’Isola del Tino e della Palmaria.

Il borgo ligure premiato dall’UNWTO e amato dai grandi poeti

Vanta nobili natali ed un antico passato: ne è testimone il monumentale castello pisano-genovese del XII secolo, l’oratorio di San Rocco, del 1287, ma, soprattutto, gli antichi “carugi”, con le tipiche, alte e strette case liguri e inattese testimonianze di un antico passato, come archi romanici e isolate colonne marmoree, inserite in strutture più recenti. E poi c’è la parte più moderna, vivace e turistica che, tuttavia, conserva un certo stile ed eleganza: è la bella, ampia, vivace Piazza Garibaldi, aperta sul porto, o il lungo lungomare, o la centrale via Cavour, su cui affaccia qualche bel palazzo antico.

Le tipiche case colorate di Lerici (Getty Images)

Ma Lerici non va “visitata”, va goduta, vissuta, sorseggiata: bisogna passeggiare nei carugi, o sul lungomare; fermarsi a bere un aperitivo con vista sul golfo e sul porto; cenare in uno dei mille ristoranti del centro storico, si Piazza Garibaldi, del molo; fare una nuotata nel golfo, sì proprio di fronte al paese, dove il mare è limpido e bello; o arrampicarsi fino al castello da cui si gode un panorama unico su golfo della Spezia e sulle baie fra Lerici e Tellaro.

Mare e spiagge: dove fare il bagno nel Golfo dei Poeti

L’ideale per godere appieno il mare di Lerici è una barca, con cui andare a fare una nuotata nella baia di Maralunga, o alla Caletta, o a Maramozza. È possibile trovare barche a noleggio, anche a prezzi accessibili, sul porto.

Ma ci sono anche numerose e belle spiagge, anche se i Lericini preferiscono gli scogli della diga sul porto. Altro luogo vicinissimo al centro sono le piccole spiagge della Baia di San Giorgio, gratuite e raggiungibili attraverso una galleria che passa sotto il castello. Sempre i centro, c’è il Lido di Lerici, uno stabilimento balneare con sdraio e ombrelloni a 30-35€ al giorno. Poco più in là c’è la Venere Azzurra con vista mozzafiato sul golfo e Portovenere. Una parte è libera, un’altra attrezzata con sdraio e ombrelloni, intorno ai 25€ al giorno. Poco più in là c’è la Spiaggia di San Terenzo, proprio di fronte al borgo, anche hier una parte è libera, un’altra con stabilimento.

Andando verso Tellaro, la spiaggia più bella ed “elegante” è L’Eco del Mare; offre un’ampia serie di servizi ed un ottimo ristorante. Non è, come si dice, a buon mercato.

Sempre procedendo verso Tellaro, ci sono le spiagge di Fiascherino e della Vittoria; bellissima e appartata quest’ultima pur essendo libera.

Da Lerici è possibile raggiungere le 5 Terre in battello. Numerosi “vaporetti” partono proprio dal centro del paese; intorno ai 40€ per il giornaliero.

I mercatini settimanali tra Lerici, La Spezia e Sarzana

Interessanti e divertenti sono i mercatini che si tengono settimanalmente in tutta l’area.

Il mercatino di Lerici (Getty Images)

A Lerici il sabato dalle 9 alle 13, sul lungomare, c’è un divertente mercato, abbondano abbigliamento e oggettistica varia. Molto interessante per dimensione e prezzi il mercato del venerdì a La Spezia: in viale Garibaldi (9-17,00) e la prima domenica del mese mercato antiquario in piazza del Mercato.

Nel centro storico di Sarzana, il giovedì si tiene un bel mercato. Sempre a Sarzana, in agosto, c’è il mercato antiquario che occupa tuto il centro.

Alla scoperta dei borghi del territorio lericino

Lerici è centro di una serie di borghi altrettanto belli, interessanti e godibili.

È il caso di Tellaro, che non a caso è stato dichiarato uno dei borghi più belli d’Italia. Arroccato sulle rocce, è costituito da un insieme di case, tipicamente liguri, tra vicoli, vicoletti e piazzette panoramiche. Ne è la “prua” la chiesa del Polipo; da non perdere anche il piccolo oratorio di Santa Maria in Selàa, che domina il mare aperto.

San Terenzo – Dominato dal Castello quattrocentesco, è proprio di fronte a Lerici, da cui è raggiungibile con una bella passeggiata di poco meno di mezz’ora, tutta sul mare. Molto godibile per la spiaggia ed i bar sul mare in cui è piacevole prendere un aperitivo.

La Serra – Proprio sopra Lerici, in collina, è il più tranquillo e rilassato dei vari borghi. Anche da qui splendidi panorami sul golfo e piccoli bar con vista per un aperitivo o dopocena.

Cosa vedere nell’entroterra e nella vicina Lunigiana

L’entroterra di Lerici è ricco di spunti molto interessanti: intanto la bella, antica, cittadina di Sarzana, antichi palazzi nobiliari, belle piazze, chiese romaniche, resti delle antiche mura; un mirabile castello medioevale.

Interessante e tutta da scoprire e da “gustare” la Lunigiana: Castelnuovo Magra, Ortonovo, Fosdinovo col meraviglioso castello Malaspina, l’antica Luni. Da vedere anche la foce del fiume Magra e Bocca di Magra.

Molto bella, panoramica, molto ben frequentata Montemarcello.

Indirizzi selezionati per un aperitivo con personalità

Ovviamente i bar non mancano lungo tutta la costa, ne segnaliamo tre che hanno una certa personalità:

A Lerici: Enoteca Baroni (Via Cavour, 18. Tel.: 0187 966301) – nel cuore del paese, un’enoteca con qualche tavolo sulla strada pedonale. Ottimi vini della zona e di varie provenienza e qualche ottimo spuntino.

A San Terenzo: Bar Pasticceria Oriani (Via Giacomo Matteotti, 13. Tel.: 0187 971372) – nel centro, proprio di fronte al castello, un bar storico, fresco e gradevolssimo.

A La Serra ARCI (Via Casamento, 18. Tel.: 0187 977693) – vista meravigliosa e servizio simpaticamente “locale”.

I migliori ristoranti a Lerici e dintorni

I ristoranti certo non mancano; il lungomare, ma anche il centro storico ne contano decine di ogni tipo, prezzo e cucina. Ovviamente domina il mare ma non mancano, vista la vicinanza con la Toscana, ottimi piatti di carne.

Fra i più consigliabili: I Doria (Via Carpanini 8 – strada Privata Doria, Salita Maralunga 2, Tel.: 0187 967124) su una terrazza appartata e fresca, a due passi dal centro ma di piacevole tranquillità. Ottima cucina di mare, notevole il mix di tartare per iniziare. Ottimo servizio, sui 70€.

Nella piazza principale, vivace e brulicante, c’è il 1918 (Piazza Giuseppe Garibaldi, 1. Tel.: 0187 964606 – www.ristorante1918lerici.com ), aperto da poco, ha una cucina di qualità, con piatti abbondanti e ben presentati: ottimi i crudi di mare e la catalana di aragosta e crostacei. Sui 60€

Ristorante 1918, Lerici

Nel centro storico, nell’antica via Cavour, Bontà Nascoste (Via Cavour, 52.Tel.: 0187 965500 – www.bontanascoste.it ) consente di godere il fresco, seduti ai tavoli all’aperto fra antichi palazzi; l cucina è varia e curata: ottimi gli antipasti cotti e crudi di mare e il pescato al forno, al sale, all’isolana. Sui 70€

Ristorante Bontà nascoste, Lerici

Osteria di Redarca (Loc. Redarca, 6, tel.0187 966140)- sopra Lerici, in una fresca valletta circondata da fitti boschi, un luogo di rara , semplice bellezza. Ottimi piatti a base di pesce, stoccafisso e baccalà. Sui 60€

A dieci minuti da Lerici c’è Aqua (Porto Mirabello, La Spezia Tel 0187.1856417 https://aqualaspezia.plateform.app/welcome ) sul Porto Mirabello una splendida fresca terrazza, con una vista a 360° sul Golfo dei Poeti. Cucina, servizio, atmosfera sono al top. Meravigliose le ostriche ed i crudi. Sui 70€

Ristorante Aqua, La Spezia

Dopo Caniparola, sulla strada di Fosdinovo, la Locanda de’ Banchieri (Via Porredo, 32.Tel.: 333 184 9263 – www.locandadebanchieri.it ) è una meravigliosa terrazza da cui si domina la foce del Magra e la bassa Lunigiana. Cucina di alto livello; sui 100€ ma li vale tutti.

Dove dormire: hotel e agriturismi tra mare e collina

Tra Lerici, San Terenzo e Tellaro ci sono decine di piccoli alberghi e pensioni, di varia qualità. Consigliamo:

Hotel Doria (Lerici, Via Carpanini, 9. Tel.: 0187 967124 – www.doriaparkhotel.it ) – A due passi dal centro, con un bell’uliveto alle spalle, un hotel comodo e piacevole. Ha stanze di varia tipologia, alcune bellissime con vista meravigliosa e vasca idromassaggio. Dai 200 ai 300€ a seconda di posizione e dimensione.

Hotel Doria Park

Poco sopra Lerici, l’Hotel Europa (Via Carpanini, 1. Tel.: 0187 967800 – www.europahotel.it ) ha belle stanze con vista mozzafiato sul golfo. Sui 150€

A Tellaro, le Ondine (Piazza Figoli, 18. Tel.: 0187 157 0089) è un piccolo albergo, semplice, di vecchio stampo, con un certo fascino. Sugli 80€

A Zanego, in collina, c’è Pian della Chiesa (Località Zanego SNC. Tel: 348 251 9544 – www.piandellachiesa.com), un agriturismo di alto livello, circondato da una tenuta di 8 ettari a 350metri sul livello del mare. Bella piscina, panorami meravigliosi e camere molto piacevoli. Dai 200 ai 400€ a notte a secondo della tipologia.

Pian della Chiesa

Poco fuori Sarzana, fra verdi colline, nel cuore di un vigneto di 5 ettari, c’è la Tenuta la Ghiaia (Via Falcinello, 127. Tel.: 0187 627307 – www.tenutalaghiaiawineresort.it ), 5 suites esclusive, arredate con gran gusto e qualità. Quiete assoluta ed anche un piacevole “angolo” dove gustare piatti dei prodotti della zona a km 0. Sui 250€