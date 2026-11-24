San Gimignano, la città turrita, è uno dei simboli dell’Italia nel mondo. Un luogo fuori dal tempo, dove tra chiese e palazzi antichi rivivono atmosfere medievali di rara suggestione. E accanto ai tesori d’arte, non mancano quelli della buona tavola.

Nel cuore dell’entroterra senese, una selva di torri annuncia uno dei borghi più affascinanti d’Italia. Immersa in un paesaggio da cartolina, San Gimignano è un luogo straordinario, un autentico scrigno di tesori. Nonché una sorta di anticipazione medievale dei moderni skyline delle metropoli statunitensi o asiatiche. Torri a ogni angolo: ovunque si volga lo sguardo, se ne vedono almeno un paio. È questa la peculiarità che rende San Gimignano unica e inconfondibile, decretandone le fortune turistiche.

Quando visitarla: il fascino dell’autunno

In questa località frequentata ogni anno da moltitudini di visitatori, l’autunno inoltrato è forse il momento migliore per godere delle bellezze del borgo senza gli inconvenienti dell’overtourism. Le tortuose stradine intorno a Piazza della Cisterna sono insolitamente poco affollate, mentre le nuvole basse quasi toccano le torri. Sembra di essere in una affascinante Gotham City di 800 anni fa, incastonata nel cuore della Val d’Elsa tutta colline e vigneti.

Dalle origini alla Via Francigena: apogeo e riscoperta

Centro di antichissima origine, San Gimignano conobbe la sua età dell’oro nel tardo Medioevo, soprattutto grazie alla strategica posizione lungo la Via Francigena. In quel tempo, migliaia di pellegrini percorrevano questa via per arrivare a Roma, cuore della cristianità e luogo in cui si veneravano le spoglie mortali dei Santi Pietro e Paolo. L’apogeo di San Gimignano si ebbe tra il XII e XIV secolo: fiorente nei commerci, raggiunse una notevole prosperità e divenne la «città turrita» per eccellenza. Poi il declino dalla seconda metà del XIV secolo, a causa delle epidemie di peste e delle accese lotte tra guelfi e ghibellini. Riscoperta a partire dal XIX secolo, nel Novecento è diventata famosa nel mondo per i suoi straordinari valori artistici e ambientali, imponendosi come una tra le mete turistiche più apprezzate a livello internazionale.

Patrimonio dell’Umanità UNESCO

Forse la miglior definizione di San Gimignano l’ha data l’UNESCO quando, nel 1990, ha inserito la cittadina della Val d’Elsa nell’ambita lista del Patrimonio dell’Umanità: «Il centro storico di San Gimignano è una testimonianza eccezionale della civiltà medievale poiché racchiude una serie di capolavori dell’arte italiana nel loro contesto architettonico e tutte le strutture tipiche della vita urbana. Con le sue numerose torri, emblema della civiltà medievale toscana, rappresenta uno dei momenti più significativi della storia dell’umanità». Qui un eterno Medioevo continua a vivere nelle vie tortuose, nelle piazze irregolari, nei palazzi e delle chiese. E ovviamente nelle torri. Si ritiene che all’apice della prosperità ve ne fossero almeno 72, una per ogni famiglia facoltosa. Oggi ne restano 13: agili e svettanti, formano uno skyline sorprendente.

Monumenti e capolavori d’arte

All’ombra delle torri, San Gimignano conserva monumenti di eccezionale importanza, quali la Collegiata di Santa Maria Assunta, Sant’Agostino, San Lorenzo in Ponte e il Palazzo del Podestà, sormontato dalla Torre Grossa e sede del notevole Museo Civico. Grandi artisti del XIV e del XV secolo hanno impreziosito le chiese cittadine con opere di rilievo: basti pensare ai cicli di affreschi che ricoprono le pareti della Collegiata di Santa Maria Assunta. In questa chiesa, maestri della pittura senese quali Bartolo di Fredi, Lippo Memmi, Benozzo Gozzoli e Taddeo di Bartolo hanno lasciato alcune delle testimonianze più significative della loro arte.

Eccellenze enogastronomiche: Vernaccia e zafferano

Oltre ai tesori artistici, San Gimignano vanta una pregevole produzione enogastronomica. Innanzitutto la celebre Vernaccia, i cui vigneti sono i protagonisti del pittoresco paesaggio circostante. Già citato da Dante nel Canto XXIV del Purgatorio, oggi questo vino bianco si fregia del marchio DOCG. E poi lo zafferano: la pregiata spezia ha in questo territorio un luogo di elezione. Insignito del marchio DOP, lo zafferano di San Gimignano è un ingrediente imprescindibile dell’ottima cucina locale.

Un tuffo nel passato sempre vivo

Insomma, San Gimignano offre storia, cultura e buona tavola. Come nella miglior tradizione italiana. E un retaggio medievale tangibile, un’atmosfera affascinante che rivive in ogni strada, in ogni pietra del borgo. Come per incanto, ancora oggi le sue torri svettano su chiese e palazzi antichi, preziose testimoni di un passato remoto. Che qui è più vivo che mai.