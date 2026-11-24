Dietro la Galleria degli Specchi di Versailles si nasconde una guerra tra Venezia e Luigi XIV, fatta di spionaggio industriale, vetrai in fuga e morti sospette.

La luce entra dalle grandi finestre affacciate sui giardini di Versailles, attraversa il marmo, accende le decorazioni dorate e si moltiplica all’infinito sulle pareti. È uno degli spettacoli più celebri della storia dell’architettura europea, una successione di riflessi che trasforma una sala lunga settantatré metri in un universo apparentemente senza confini. Eppure, dietro la bellezza quasi irreale della Galleria degli Specchi, si nasconde una storia molto meno elegante, fatta di segreti industriali, diplomatici senza scrupoli, artigiani in fuga, minacce alle famiglie e morti per sospetto avvelenamento. Una guerra combattuta tra Venezia e la Francia del Re Sole per il possesso di qualcosa che oggi consideriamo del tutto ordinario: uno specchio.

Per comprendere quanto potesse essere spietata questa rivalità bisogna dimenticare il nostro rapporto quotidiano con gli oggetti riflettenti e immaginare un’Europa nella quale riuscire a vedere nitidamente il proprio volto era ancora un privilegio riservato a pochi. Nel Seicento uno specchio di grandi dimensioni poteva costare una fortuna, essere tramandato come un gioiello di famiglia e diventare il principale elemento decorativo di un palazzo aristocratico. Possederne uno significava dimostrare ricchezza, raffinatezza e accesso a un commercio internazionale controllato quasi interamente dalla Repubblica di Venezia, che aveva trasformato le fornaci di Murano in uno dei sistemi produttivi più sofisticati e gelosamente protetti del continente.

Il segreto di quella ricchezza era così prezioso che la Serenissima era disposta a perseguitare chiunque cercasse di portarlo all’estero. E quando Luigi XIV decise che la Francia avrebbe dovuto imparare a produrre specchi capaci di competere con quelli veneziani, la rivalità commerciale si trasformò in una vera operazione di spionaggio industriale.

Quando uno specchio valeva più di un’opera d’arte

Nell’Europa del Rinascimento e del Barocco gli specchi non erano semplicemente strumenti destinati alla cura dell’aspetto personale, ma oggetti capaci di comunicare il prestigio sociale del proprietario con un’efficacia che pochi altri beni di lusso potevano eguagliare. Un grande specchio veneziano, soprattutto se inserito in una cornice elaborata, poteva raggiungere prezzi superiori a quelli di importanti dipinti, mentre le corti europee gareggiavano nell’acquistare gli esemplari più luminosi e di maggiori dimensioni.

Tra i personaggi affascinati da queste creazioni ci fu Caterina de’ Medici, che commissionò un gabinetto decorato con ben 119 specchi veneziani, una manifestazione di magnificenza destinata a impressionare gli ospiti e a consacrare definitivamente il fascino di questi oggetti presso l’aristocrazia francese. Nel corso del Seicento, la passione per gli specchi si diffuse progressivamente anche nelle residenze della nobiltà e della borghesia più facoltosa, trasformando quello che un tempo era un bene eccezionale in un elemento sempre più desiderato dell’arredamento di rappresentanza.

Il predominio veneziano dipendeva da una combinazione di competenze difficilmente riproducibili. I maestri di Murano erano capaci di ottenere lastre di vetro straordinariamente trasparenti per gli standard dell’epoca, di lavorarle e lucidarle con grande precisione e di applicare sul retro uno strato riflettente attraverso procedimenti che prevedevano l’impiego di stagno e mercurio. La qualità del risultato, unita alla bellezza delle cornici e all’efficienza della rete commerciale veneziana, permetteva alla Serenissima di imporre prezzi elevatissimi e di mantenere una posizione dominante.

La stessa lavorazione, tuttavia, nascondeva un costo umano che il lusso tendeva a rendere invisibile. L’esposizione al mercurio poteva provocare gravi danni alla salute degli artigiani, dai tremori ai disturbi neurologici e respiratori, come avrebbe documentato all’inizio del Settecento il medico Bernardino Ramazzini. Dietro la superficie perfettamente levigata degli specchi destinati ai palazzi europei si trovava dunque un lavoro altamente specializzato, pericoloso e sottoposto a una disciplina rigidissima.

Murano, l’isola dove i segreti erano protetti dallo Stato

La concentrazione delle fornaci veneziane a Murano risaliva alla fine del Duecento, quando la Repubblica aveva disposto il trasferimento delle attività vetrarie fuori dal principale nucleo urbano per ridurre i rischi di incendio. Nel corso dei secoli, però, l’isola aveva assunto anche una funzione strategica: concentrare in un territorio relativamente circoscritto gli artigiani che custodivano alcune delle tecniche produttive più redditizie della Serenissima.

I maestri vetrai godevano di privilegi particolari, che riconoscevano il loro valore economico e sociale. Le autorità veneziane proteggevano le corporazioni, regolavano la produzione e cercavano di garantire condizioni capaci di trattenere sull’isola le competenze migliori. Ma questa protezione aveva un rovescio estremamente severo, perché la libertà di trasferirsi all’estero e mettere le proprie conoscenze al servizio di un’altra potenza era fortemente limitata.

Un vetraio che abbandonava Murano senza autorizzazione poteva essere considerato un traditore degli interessi della Repubblica. Le autorità disponevano di diversi strumenti per costringerlo a tornare, dalle promesse di perdono e dalle offerte economiche fino alle confische, alle minacce e alle rappresaglie contro i familiari rimasti a Venezia. Nei casi più gravi, la repressione poteva arrivare all’eliminazione fisica di chi continuava a lavorare per potenze straniere.

Non si trattava soltanto di impedire la concorrenza commerciale, ma di proteggere un patrimonio di conoscenze che oggi definiremmo tecnologia strategica. Prima dell’esistenza dei brevetti moderni, la competitività di un’intera industria poteva dipendere da ciò che un piccolo gruppo di uomini sapeva fare con le proprie mani, dalla temperatura esatta di una fornace alla composizione dei materiali, fino ai procedimenti necessari per ottenere superfici perfettamente lisce e riflettenti.

Era precisamente quel patrimonio che la Francia desiderava conquistare.

Il piano di Luigi XIV: sottrarre a Venezia i suoi migliori artigiani

A metà del Seicento, Jean-Baptiste Colbert aveva individuato negli specchi veneziani uno dei simboli della dipendenza economica francese dalle manifatture straniere. La corte acquistava enormi quantità di beni di lusso prodotti all’estero, facendo uscire dal regno somme considerevoli, mentre l’ambizione politica del ministro era costruire un sistema industriale nazionale capace di soddisfare i consumi dell’aristocrazia e competere sui mercati internazionali.

Il progetto non riguardava soltanto gli specchi, ma anche tessuti, arazzi, merletti, mobili e numerosi altri prodotti destinati a trasformare la Francia nella capitale europea del lusso. Per raggiungere questo obiettivo, Colbert comprese che il denaro e la protezione reale non sarebbero bastati se il regno non fosse riuscito ad acquisire le competenze tecniche dei migliori artigiani stranieri.

Nel 1664 il ministro affidò all’ambasciatore francese a Venezia, Pierre de Bonzi, il compito di reclutare maestri muranesi disposti a trasferirsi a Parigi. L’operazione doveva essere condotta con discrezione, perché il governo veneziano considerava la dispersione dei propri segreti industriali una minaccia diretta agli interessi dello Stato.

Le promesse economiche, i privilegi e la possibilità di ottenere posizioni migliori convinsero alcuni vetrai ad abbandonare la laguna. Tra loro figurava Antonio Cimegotto, conosciuto come della Rivetta, che sarebbe diventato uno dei protagonisti della vicenda. Nel 1665 un primo gruppo di artigiani raggiunse la capitale francese, seguito da altri colleghi, fino a formare una squadra di circa venti specialisti impegnati nella nuova produzione.

La Francia non aveva semplicemente acquistato degli operai: aveva sottratto a Venezia una parte del sapere tecnico sul quale si fondava il suo monopolio.

Nell’ottobre del 1665 Luigi XIV concesse a Nicolas Du Noyer e ai suoi soci il privilegio per la Manufacture royale des glaces de miroirs, l’impresa sostenuta da Colbert che avrebbe dovuto avviare una produzione francese competitiva. Lo stesso sovrano visitò gli stabilimenti e manifestò il proprio entusiasmo per un progetto destinato ad affrancare il regno dalla dipendenza dalle importazioni veneziane.

Questa operazione viene talvolta raccontata come un rapimento dei maestri di Murano, ma le ricostruzioni documentarie descrivono soprattutto un reclutamento clandestino, sostenuto da incentivi e promesse. La dimensione violenta della vicenda sarebbe emersa soprattutto nella risposta della Serenissima e nel successivo confronto per il controllo degli artigiani.

La guerra degli specchi: minacce, spie e due morti misteriose

Quando Venezia comprese la portata dell’operazione francese, tentò di impedirne il successo attraverso una controffensiva diplomatica e informativa. L’ambasciatore veneziano a Parigi, Marcantonio Giustinian, fu incaricato di seguire la situazione degli artigiani espatriati e di convincerli a tornare nella Repubblica, facendo leva sulle loro famiglie, sui timori personali e sulle difficoltà incontrate nel nuovo ambiente di lavoro.

Colbert cercò di consolidare la fedeltà degli specialisti favorendo il trasferimento in Francia delle loro mogli, mentre le autorità veneziane tentarono di ostacolare queste partenze. Contemporaneamente, tra i lavoratori della manifattura parigina cominciarono a manifestarsi tensioni, rivalità e sospetti, alimentati anche dalla presenza di uomini impegnati a raccogliere informazioni per conto della Serenissima.

La situazione degenerò in un clima di crescente paura. Antonio Cimegotto rimase ferito durante una rissa e, tra il settembre del 1666 e il gennaio del 1667, due artigiani veneziani impiegati nella manifattura morirono in circostanze sospette. Secondo la ricostruzione dello storico Andrea Molinari, pubblicata sulla rivista italiana di intelligence Gnosis, gli accertamenti dell’epoca conclusero che le morti erano state provocate da avvelenamento.

Il sospetto cadde immediatamente sulle autorità veneziane, che avevano tutto l’interesse a scoraggiare ulteriori fughe e a interrompere il trasferimento delle competenze verso la Francia. Tuttavia, l’attribuzione diretta dei due avvelenamenti a un ordine della Serenissima non può essere considerata definitivamente provata. Le fonti restituiscono un quadro di intimidazioni, manovre diplomatiche e morti sospette, nel quale non ogni responsabilità è stata chiarita.

Il risultato fu comunque devastante per la fiducia dei lavoratori. Gli artigiani muranesi si sentivano esposti alle rappresaglie della loro patria e, contemporaneamente, temevano di perdere il proprio valore una volta trasmessi i segreti del mestiere ai colleghi francesi. La loro posizione era diventata estremamente fragile, nonostante le retribuzioni e i privilegi ottenuti.

Nel 1667, una parte significativa dei maestri, compreso Cimegotto, accettò le offerte di rientro e fece ritorno a Venezia. Sembrava che la Serenissima fosse riuscita a recuperare i propri uomini, ma la vittoria era soltanto apparente, perché nel frattempo gli artigiani francesi avevano acquisito una parte delle conoscenze necessarie a continuare la produzione.

Il segreto era ormai uscito da Murano e non sarebbe più stato possibile farlo tornare indietro.

Versailles e i 357 specchi che cambiarono la storia del lusso

La grande rivincita francese sarebbe arrivata alcuni anni dopo, quando Luigi XIV decise di trasformare Versailles nel più spettacolare manifesto architettonico del proprio potere. La Galleria degli Specchi, realizzata a partire dal 1678 su progetto di Jules Hardouin-Mansart e decorata da Charles Le Brun, sarebbe diventata uno degli ambienti più riconoscibili della monarchia assoluta.

La sua architettura si fondava su un principio apparentemente semplice e straordinariamente efficace: diciassette grandi finestre aperte verso i giardini si fronteggiavano con altrettante arcate rivestite di specchi, moltiplicando la luce e creando una profondità visiva che trasformava lo spazio in una rappresentazione della magnificenza reale.

Le 357 superfici specchianti che oggi caratterizzano la galleria non erano soltanto una scelta estetica, ma anche una dichiarazione politica ed economica. La Francia dimostrava di essere in grado di competere con Venezia proprio nell’arte che per secoli aveva garantito alla Repubblica un primato quasi incontrastato.

Per Colbert, il risultato aveva un significato che andava ben oltre l’arredamento di una residenza reale. La nuova manifattura poteva fornire prodotti di altissimo pregio senza dipendere necessariamente dalle importazioni veneziane, contribuendo a trattenere ricchezza nel regno e a sostenere lo sviluppo di un’industria nazionale.

La Galleria degli Specchi divenne così la rappresentazione materiale di un progetto economico, oltre che uno straordinario esempio di architettura barocca. Le superfici riflettenti, i marmi, gli stucchi dorati e gli affreschi celebravano le conquiste del Re Sole, ma raccontavano anche la sua ambizione di fare della Francia un paese capace di produrre autonomamente ciò che l’Europa intera desiderava.

E c’è un dettaglio particolarmente significativo: la storia industriale che aveva reso possibile quella meraviglia era cominciata quasi vent’anni prima del completamento della galleria, con il reclutamento segreto di un piccolo gruppo di artigiani veneziani.

Dalla guerra industriale alla nascita di Saint-Gobain

Il successo della manifattura francese non si esaurì con Versailles. Negli ultimi decenni del Seicento, la produzione degli specchi continuò a evolversi grazie al perfezionamento delle tecniche di lavorazione e all’introduzione di procedimenti capaci di ottenere lastre sempre più grandi e regolari.

Una delle innovazioni decisive fu lo sviluppo della colatura del vetro, che consentì di superare progressivamente alcuni limiti delle tecniche tradizionali e rese possibile la realizzazione di specchi di dimensioni fino ad allora difficili da immaginare. Nel 1695 la riorganizzazione delle attività produttive portò alla nascita del complesso manifatturiero di Saint-Gobain, destinato a diventare uno dei nomi più importanti dell’industria europea del vetro.

Nel 1700 la manifattura francese era già in grado di realizzare una lastra specchiante alta circa 2,70 metri, un risultato che rendeva evidente il progresso tecnologico compiuto nell’arco di pochi decenni. La Francia, partita dal tentativo di imitare le produzioni veneziane, aveva costruito una propria capacità industriale e sviluppato soluzioni che le avrebbero permesso di conquistare una posizione di primo piano nel mercato internazionale.

Per Murano si aprì invece una fase di crescente concorrenza, aggravata dall’espansione delle manifatture dell’Europa settentrionale e dal mutamento dei gusti e delle tecniche produttive. La tradizione vetraria veneziana non scomparve, ma il monopolio che aveva reso i suoi specchi oggetti quasi irraggiungibili era ormai definitivamente compromesso.

La vicenda mostra uno dei grandi paradossi della storia economica europea: Venezia aveva costruito la propria ricchezza custodendo gelosamente il sapere dei suoi artigiani, ma proprio la difficoltà di impedire la circolazione delle competenze contribuì a indebolire il sistema che aveva cercato di proteggere.

Il lato oscuro della bellezza: perché gli specchi di Versailles raccontano ancora una guerra

Oggi la Galleria degli Specchi è una delle immagini più fotografate di Versailles, visitata ogni anno da persone che si fermano ad ammirare il riflesso delle finestre, la successione dei lampadari e la straordinaria ricchezza delle decorazioni. La sua bellezza sembra appartenere a un mondo distante, nel quale il lusso era soprattutto un’espressione di gusto, magnificenza e raffinatezza.

Eppure, la sua storia racconta qualcosa di sorprendentemente contemporaneo. Nel Seicento, come oggi, il controllo delle tecnologie più avanzate poteva determinare gli equilibri economici tra Stati, e le competenze dei professionisti più qualificati erano considerate una risorsa strategica. Le grandi potenze cercavano di attrarre gli specialisti dei propri rivali, proteggevano le conoscenze industriali e utilizzavano gli strumenti della diplomazia per assicurarsi vantaggi competitivi.

La differenza stava soprattutto nei metodi. La protezione dei segreti poteva trasformarsi in una questione di vita o di morte, mentre la fedeltà di un artigiano veniva sorvegliata con la stessa attenzione riservata a quella di un diplomatico o di un uomo di Stato.

Dietro una delle più straordinarie espressioni del lusso europeo non ci furono quindi soltanto architetti, decoratori e mecenati, ma anche ambasciatori incaricati di reclutare lavoratori in segreto, uomini costretti a scegliere tra ricchezza e sicurezza, famiglie esposte alle rappresaglie e governi disposti a tutto pur di conservare o conquistare un primato industriale.

La Galleria degli Specchi di Versailles nacque anche da questa battaglia per la conoscenza. E forse è proprio questo il suo dettaglio più affascinante: mentre il Re Sole cercava di mostrare al mondo l’immagine perfetta della propria grandezza, gli specchi che la rendevano possibile riflettevano una storia di tradimenti, paure e ambizioni che nessuna superficie dorata avrebbe mai potuto nascondere.