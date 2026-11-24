L’ex capitano della Roma ripercorre senza filtri la fine del matrimonio con Ilary Blasi, il tradimento, il nuovo legame con Noemi Bocchi, il rapporto complesso con i figli e le delusioni brucianti legate alla sua ex squadra. Questa volta non si parla solo di Rolex e borse rubate.

Emerge il ritratto di un uomo ferito, incapace di perdonare, ma lucido nel fare i conti con i propri errori. «È successo. Non riesco a perdonare», ammette Totti, rispondendo a Fagnani sul tema dei tradimenti e confermando come la previsione fatta a suo tempo da Ilary fosse corretta.

Ma il racconto si sposta rapidamente su un piano più ampio, parlando del prezzo della popolarità: se potesse tornare indietro, non si fiderebbe di certe persone, non darebbe loro credito o aiuto economico e opportunità, evitando di circondarsi di chi poi ha sfruttato la sua fama. «Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti. Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi, non lo rifarei».

La scena più intima è quella in cui l’ex calciatore si commuove parlando del padre Enzo. Il rimpianto di non avergli mai detto “ti voglio bene” si trasforma in un’autocritica feroce: «Oggi mi dico che sono stato una testa di cazzo a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio». È il ritratto di un uomo che fa i conti con le parole non dette e con i vuoti che lasciano.

L’intervista tocca inevitabilmente anche il capitolo Roma. Totti non nasconde l’amarezza: «Avrei preferito che la società mi rispettasse di più», afferma, parlando di un legame viscerale che non è mai stato solo professionale.

Da una parte resiste l’idolo, il simbolo eterno di una città. Dall’altra c’è l’uomo privato, che cerca di ripartire accanto a Noemi Bocchi.

Ma la domanda che resta è: un uomo che non riesce a perdonare può davvero dirsi pronto a ricominciare?