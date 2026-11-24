NANA di Ai Yazawa torna con due edizioni da collezione Planet Manga. La storia di un fenomeno che ha rivoluzionato il mondo dei manga, influenzando moda, musica e cultura pop internazionale.

Due bicchieri decorati con fragole, un appartamento al numero 707 di un edificio di Tokyo, una chitarra, un rossetto rosso scuro e una sigaretta accesa. Bastano pochi oggetti per evocare uno degli universi narrativi più riconoscibili della storia del manga contemporaneo, quello costruito da Ai Yazawa attorno a due ragazze che condividono lo stesso nome, ma sembrano desiderare dalla vita cose completamente diverse. Eppure, a più di un quarto di secolo dal loro incontro su un treno diretto a Tokyo, Nana Osaki e Nana Komatsu continuano a rappresentare qualcosa che trascende le pagine di un fumetto giapponese: la fotografia emotiva di un’intera generazione alle prese con il passaggio all’età adulta, con la paura di essere abbandonati, con l’ambizione, la solitudine e quella disperata necessità di essere amati che, talvolta, finisce per diventare più importante dell’amore stesso.

Ci sono opere che segnano un momento preciso della cultura popolare e altre che, pur essendo profondamente radicate nell’estetica dell’epoca in cui sono nate, riescono a sopravvivere al tempo. NANA appartiene alla seconda categoria. Ha attraversato generazioni, confini geografici e linguaggi espressivi, trasformandosi in un riferimento per il mondo della moda, della musica e dell’illustrazione, ma soprattutto ha contribuito a modificare la percezione internazionale dello shōjo manga, dimostrando quanto una storia pensata per un pubblico prevalentemente femminile potesse essere complessa, adulta, universale e persino spietata.

Oggi il capolavoro di Ai Yazawa torna nelle librerie italiane grazie a Planet Manga, con una nuova edizione da collezione proposta in due differenti versioni, la Honey Edition e la Punk Edition, dedicate rispettivamente a Nana Komatsu e Nana Osaki. Un ritorno che offre l’occasione per riscoprire non soltanto una delle serie più amate della storia del fumetto giapponese, ma anche l’opera di un’autrice che ha saputo raccontare le contraddizioni dell’identità femminile con una sensibilità e una modernità ancora straordinarie.

Ai Yazawa, la mangaka che ha cambiato le regole dello shōjo

Nata il 7 marzo 1967 nella prefettura giapponese di Hyōgo, Ai Yazawa ha costruito la propria identità artistica attraverso due passioni apparentemente distanti, ma destinate a diventare inseparabili nella sua produzione: il disegno e la musica. Se Ai è il suo vero nome, Yazawa è invece un omaggio a Eikichi Yazawa, una delle figure più rappresentative del rock giapponese, anticipando già nella scelta dello pseudonimo quella contaminazione culturale che sarebbe diventata la sua cifra stilistica.

Esordisce nel 1985, ancora studentessa liceale, sulle pagine di Ribon, storica rivista di manga per ragazze della casa editrice Shūeisha, con il racconto Ano natsu (Quell’estate). A diciotto anni frequenta una scuola di fashion design, che abbandona prima di completare gli studi, senza tuttavia rinunciare all’interesse per un universo destinato a occupare un ruolo centrale nella sua carriera. Le riviste di moda, le sottoculture giovanili, il punk britannico e le creazioni di Vivienne Westwood diventano parte di un immaginario attraverso il quale Yazawa sviluppa un linguaggio visivo immediatamente riconoscibile.

Il successo arriva progressivamente negli anni Novanta con opere come Non sono un angelo (Tenshi Nanka Ja Nai), Cortili del cuore (Gokinjo Monogatari) e Ultimi raggi di luna (Kagen no Tsuki), fino a Paradise Kiss, pubblicato a partire dal 1999 sulle pagine della rivista di moda Zipper. È proprio in questa fase che emerge con maggiore chiarezza la capacità dell’autrice di utilizzare il manga per raccontare la costruzione dell’identità attraverso l’espressione artistica, il desiderio di emancipazione e il rapporto, spesso conflittuale, tra le aspettative della società e le ambizioni individuali.

In Paradise Kiss, attraverso la storia di Yukari e del gruppo di aspiranti stilisti che la coinvolge nel proprio progetto creativo, Yazawa aveva già messo in discussione l’idea secondo cui la realizzazione sentimentale dovesse necessariamente coincidere con quella personale. Con NANA, iniziato nel 2000 come serie regolare sulla rivista Cookie, quella riflessione raggiunge una maturità ancora maggiore, trasformandosi in un racconto corale nel quale nessun personaggio può essere definito esclusivamente attraverso il ruolo che occupa nella vita degli altri.

Con oltre 50 milioni di copie secondo le cifre riportate dalla stampa internazionale, 21 volumi pubblicati e il prestigioso Shōgakukan Manga Award assegnato nel 2003 nella categoria shōjo, NANA diventa uno dei maggiori successi editoriali del suo genere, superando rapidamente i confini del mercato giapponese.

La storia di due ragazze che volevano conquistare Tokyo

Una si veste di nero, sogna di diventare una rockstar e ha imparato molto presto a non dipendere da nessuno. L’altra ama gli abiti romantici, si innamora con estrema facilità e immagina la propria felicità attraverso la costruzione di una famiglia. Nana Osaki e Nana Komatsu, soprannominata Hachi, si incontrano casualmente su un treno diretto a Tokyo e, dopo essersi separate, si ritrovano mentre cercano un appartamento in cui vivere. Decidono di diventare coinquiline, condividendo uno spazio destinato a trasformarsi nel centro emotivo dell’intera opera.

Il numero sette, che in giapponese si pronuncia anche nana, ritorna continuamente nella narrazione, a partire dal nome delle protagoniste e dal numero del loro appartamento, il 707, quasi a suggerire l’esistenza di un destino comune che nessuna delle due, tuttavia, sarà realmente in grado di controllare.

Attorno a loro prende forma un universo popolato da musicisti, aspiranti artisti, produttori discografici, amanti e amici, in cui le storie personali si intrecciano con le ambizioni professionali e con le trasformazioni di una metropoli capace di offrire infinite possibilità, senza garantire a nessuno la felicità.

Al centro della narrazione si trovano due gruppi musicali, i Black Stones, conosciuti come BLAST, e i Trapnest, attraverso i quali Yazawa racconta due differenti dimensioni del successo artistico: quella di chi tenta di conquistare il proprio spazio nell’industria musicale e quella di chi, avendolo già ottenuto, scopre il prezzo da pagare per mantenerlo.

La vera intuizione narrativa dell’autrice risiede però nella capacità di rendere progressivamente meno netta la distinzione tra le due protagoniste. L’indipendenza ostentata da Nana Osaki nasconde una profonda paura dell’abbandono, mentre il bisogno di affetto di Hachi convive con una capacità di adattamento e di sopravvivenza che emerge proprio nei momenti più difficili. Entrambe cercano negli altri qualcosa che non riescono completamente a trovare dentro di sé, ed entrambe finiscono, in modi differenti, per confondere l’amore con il bisogno di essere indispensabili.

Come NANA ha rivoluzionato il mondo dei manga

Quando NANA arriva nelle librerie, lo shōjo manga possiede già una lunga e sofisticata tradizione narrativa, costruita attraverso decenni di sperimentazioni artistiche e tematiche. Dalle rivoluzioni introdotte dalle autrici del Gruppo dell’Anno 24 negli anni Settanta alle opere di Riyoko Ikeda e Moto Hagio, il fumetto giapponese rivolto alle ragazze aveva affrontato questioni come la sessualità, l’identità di genere, il potere, la morte e le convenzioni sociali ben prima dell’esordio di Yazawa.

Il merito di NANA non è quindi quello di aver introdotto per la prima volta tematiche adulte nello shōjo, quanto quello di averle portate al centro di un fenomeno commerciale internazionale, attraverso una storia ambientata nella contemporaneità e profondamente riconoscibile per il pubblico.

In un mercato internazionale nel quale il manga giapponese era spesso identificato con i grandi universi dello shōnen, da Dragon Ball a One Piece e Naruto, Ai Yazawa dimostrava che anche una storia costruita attorno alla quotidianità, alle relazioni interpersonali e alla complessità psicologica dei personaggi poteva generare un coinvolgimento altrettanto potente.

La sua rivoluzione passa attraverso il rifiuto delle rassicurazioni narrative. In NANA essere innamorati non significa necessariamente essere felici, scegliere una persona non garantisce che quella scelta sia quella giusta, mentre il raggiungimento di un obiettivo professionale può coincidere con la perdita di qualcosa di altrettanto importante. L’autrice racconta gravidanze indesiderate, dipendenze, tradimenti, manipolazione emotiva, rapporti di potere, precarietà economica e lutto, inserendoli in una struttura narrativa che raramente offre giudizi definitivi sui propri personaggi.

Persino le figure più controverse possiedono una complessità che impedisce di ridurle a semplici antagonisti, mentre quelle apparentemente più fragili possono compiere scelte dolorose per sé stesse e per chi le circonda. La distinzione tra vittima e carnefice, tra amore e possesso, tra protezione e controllo, diventa progressivamente più difficile da tracciare.

È proprio questa ambiguità ad aver contribuito a rendere NANA un’opera di culto, capace di essere riletta in momenti differenti della vita e di suscitare ogni volta reazioni nuove. Personaggi giudicati severamente durante l’adolescenza possono apparire più comprensibili una volta diventati adulti, mentre comportamenti inizialmente interpretati come romantici possono rivelare dinamiche profondamente problematiche.

Pochi manga hanno saputo trasformare il cambiamento di prospettiva del lettore in una componente così significativa della propria longevità.

Nana e Hachi: l’amicizia femminile come grande storia d’amore

Per quanto le relazioni sentimentali occupino una parte considerevole della narrazione, il vero centro gravitazionale di NANA rimane il rapporto tra Nana Osaki e Nana Komatsu.

Ai Yazawa attribuisce alla loro amicizia un’intensità narrativa tradizionalmente riservata alle grandi storie d’amore, costruendo attraverso le due protagoniste un legame fatto di attrazione emotiva, gelosia, idealizzazione, incomprensioni e desiderio di appartenenza. La possibilità di perdere l’altra assume, in determinati momenti, un peso persino maggiore rispetto alla fine di una relazione sentimentale.

Non sorprende che nel corso degli anni l’opera sia diventata oggetto di numerose letture queer, alimentate dall’intimità emotiva e fisica delle protagoniste e dal modo in cui il loro rapporto mette in discussione la tradizionale gerarchia tra amore romantico e amicizia. Senza che il manga definisca esplicitamente il loro legame come una relazione sentimentale, la narrazione lascia spazio a interpretazioni che contribuiscono ancora oggi alla vitalità del dibattito attorno all’opera.

Nana e Hachi si scelgono in un momento della vita nel quale entrambe stanno cercando di capire chi desiderano diventare, trasformando l’appartamento 707 in una sorta di famiglia alternativa, lontana dalle aspettative sociali e dai condizionamenti delle rispettive storie personali.

La tragedia emotiva di NANA risiede anche nella progressiva consapevolezza che volersi bene non sia necessariamente sufficiente per riuscire a proteggersi, e che persino i rapporti più importanti della propria esistenza possano essere compromessi dalle paure, dalle aspettative e dalle scelte individuali.

In un panorama culturale che ha spesso subordinato l’amicizia femminile alla ricerca del partner ideale, Yazawa le restituisce una centralità assoluta, riconoscendole lo stesso potenziale narrativo, la stessa complessità e la stessa capacità di spezzare il cuore.

Vivienne Westwood, il punk e la moda: quando un manga diventa un fenomeno di costume

Corsetti, tartan, collari di pelle, calze a rete, scarpe con la zeppa, gioielli Orb e riferimenti all’estetica dei Sex Pistols: pochi personaggi del fumetto giapponese hanno esercitato sul mondo della moda un’influenza paragonabile a quella di Nana Osaki.

La passione di Ai Yazawa per Vivienne Westwood attraversa l’intera opera, trasformando gli abiti in una componente essenziale della caratterizzazione psicologica dei personaggi. La contrapposizione tra l’estetica punk di Nana Osaki e quella romantica di Hachi non costituisce soltanto un espediente grafico per distinguere le protagoniste, ma rappresenta due differenti modi di comunicare la propria identità, le proprie aspirazioni e persino le proprie fragilità.

Nelle tavole di Yazawa, l’abbigliamento possiede una funzione narrativa autonoma. Gli accessori raccontano appartenenze culturali, gli abiti riflettono cambiamenti interiori, mentre la scelta di indossare determinati oggetti può diventare un modo per conservare la memoria di una relazione o di una fase della propria esistenza.

La mangaka ha contribuito a far conoscere a una parte del pubblico internazionale l’universo di Vivienne Westwood attraverso un percorso inverso rispetto a quello tradizionale della moda: non dalle passerelle alle riviste e dalle riviste ai consumatori, ma attraverso le pagine di un fumetto.

Per molti lettori, il primo incontro con l’iconografia del punk britannico, con le Rocking Horse Shoes, con i gioielli Orb o con il legame tra Westwood e la cultura musicale londinese è avvenuto proprio attraverso NANA.

Un’influenza che, a distanza di venticinque anni, ha trovato una consacrazione ufficiale. Nel novembre 2025, Vivienne Westwood ha presentato una capsule collection realizzata in collaborazione con NANA, celebrando l’anniversario del manga attraverso una reinterpretazione di alcuni degli elementi più rappresentativi dell’universo di Ai Yazawa.

In una rara intervista pubblicata dalla maison il 13 novembre 2025, l’autrice ha raccontato di aver utilizzato come riferimento per molti degli abiti disegnati nel manga i capi appartenenti alla propria collezione personale, spiegando come la moda rappresentasse uno strumento attraverso il quale rendere visibile la musica in un medium privo di suono.

Una collaborazione che chiude idealmente un cerchio: il mondo della moda che aveva ispirato la creazione di un manga ha finito per produrre, a sua volta, una collezione ispirata ai personaggi di quel manga.

Dai Black Stones ai Trapnest: quando la musica di un manga conquista le classifiche

La seconda grande anima di NANA è la musica, raccontata non soltanto attraverso il fascino del palcoscenico, ma anche mediante un’analisi delle dinamiche che regolano l’industria dell’intrattenimento.

Ai Yazawa descrive le tensioni tra autenticità artistica e successo commerciale, le strategie delle case discografiche, il peso della notorietà sulle relazioni private, la costruzione dell’immagine pubblica degli artisti e la difficoltà di mantenere il controllo della propria identità quando questa diventa un prodotto destinato al consumo di massa.

Il percorso dei Black Stones e quello dei Trapnest offrono due prospettive complementari sul mondo della musica, mostrando quanto la distanza tra il desiderio di diventare famosi e la realtà della celebrità possa essere profonda.

Nel 2005, il primo adattamento cinematografico live action, diretto da Kentarō Ōtani e interpretato da Mika Nakashima e Aoi Miyazaki, trasforma ulteriormente NANA in un fenomeno multimediale. Il film incassa oltre quattro miliardi di yen in Giappone e viene seguito, nel 2006, da un secondo capitolo.

Particolarmente significativo è il successo di Glamorous Sky, interpretata da Mika Nakashima, composta da HYDE, frontman dei L’Arc-en-Ciel, e scritta dalla stessa Ai Yazawa. Il brano raggiunge la vetta della classifica Oricon, contribuendo a trasformare la musica immaginata all’interno del manga in un successo discografico reale.

Nel settembre 2005, NANA riesce a occupare contemporaneamente il primo posto delle classifiche giapponesi relative al cinema, ai manga e ai singoli musicali: un risultato che testimonia la capacità dell’opera di raggiungere pubblici differenti attraverso linguaggi complementari.

L’anno successivo arriva l’adattamento animato prodotto dallo studio Madhouse e diretto da Morio Asaka, composto da 47 episodi narrativi, trasmessi in Giappone tra il 2006 e il 2007. Anna Tsuchiya presta la propria voce cantata a Nana Osaki, mentre Olivia Lufkin interpreta i brani di Reira, cantante dei Trapnest.

Canzoni come Rose, A Little Pain, Wish e Kuroi Namida diventano parte integrante dell’identità dell’opera, continuando a circolare anche al di fuori del pubblico dell’anime.

A distanza di vent’anni, l’esperienza di NANA rappresenta ancora un caso particolarmente riuscito di contaminazione tra industria editoriale, audiovisiva e discografica, anticipando alcune delle modalità attraverso cui oggi i franchise asiatici costruiscono universi narrativi capaci di vivere contemporaneamente su piattaforme e mercati differenti.

Da MTV alla Generazione Z: perché NANA è tornato di moda

In Italia, un ruolo fondamentale nella diffusione dell’opera presso il grande pubblico è stato svolto anche dall’adattamento animato, arrivato nell’epoca in cui MTV rappresentava uno dei principali punti di accesso all’animazione giapponese per un’intera generazione di adolescenti.

Per molti Millennials, NANA è stato uno dei primi incontri con un anime nel quale i protagonisti non combattevano contro creature soprannaturali, non possedevano poteri straordinari e non erano impegnati a salvare il mondo, ma cercavano semplicemente di sopravvivere alle conseguenze delle proprie decisioni.

La sua riscoperta da parte della Generazione Z racconta tuttavia un fenomeno più complesso della semplice nostalgia per gli anni Duemila.

Su TikTok, Instagram e Pinterest, le immagini delle protagoniste sono diventate riferimenti estetici utilizzati per costruire outfit, reinterpretare il make-up dell’epoca, condividere riflessioni sulle relazioni sentimentali e raccontare le proprie esperienze personali. Il ritorno dell’estetica Y2K, la riscoperta della moda alternativa e il rinnovato interesse per il punk e il gothic fashion hanno contribuito a rendere nuovamente centrale l’immaginario visivo di Yazawa.

A questo si aggiunge la particolare affinità tra le tematiche affrontate dal manga e il linguaggio attraverso il quale le nuove generazioni discutono oggi di salute mentale, stili di attaccamento, dipendenza affettiva, relazioni tossiche e difficoltà nella costruzione della propria autonomia.

Situazioni raccontate da Ai Yazawa all’inizio degli anni Duemila trovano oggi un nuovo vocabolario attraverso cui essere interpretate, permettendo a lettori che non erano ancora nati all’epoca della prima pubblicazione di riconoscersi nei dilemmi delle protagoniste.

Anche la distanza tecnologica contribuisce paradossalmente al fascino dell’opera. I telefoni cellulari dell’epoca, le telefonate aspettate per ore, i messaggi che non arrivano, i dischi, le fotografie stampate e gli appuntamenti mancati restituiscono un mondo precedente all’iperconnessione contemporanea, nel quale il desiderio di raggiungere qualcuno conservava una dimensione materiale particolarmente intensa.

Il talento di Ai Yazawa nel raccontare quello che non viene detto

Una delle caratteristiche più importanti dello stile narrativo di Yazawa è il ricorso a una dimensione temporale frammentata, costruita attraverso ricordi, anticipazioni, monologhi interiori e riflessioni che sembrano provenire da un futuro nel quale i personaggi stanno ancora tentando di comprendere ciò che è accaduto.

Il lettore viene spesso posto nella condizione di conoscere la fragilità di un momento prima ancora che i protagonisti ne diventino consapevoli. Una cena condivisa, una promessa, una notte trascorsa insieme o un concerto assumono un significato differente proprio perché la narrazione suggerisce che quella felicità potrebbe appartenere a un passato ormai irrecuperabile.

Questa malinconia retrospettiva attraversa l’intera opera, trasformando anche le sequenze più leggere in frammenti di una memoria destinata a essere riletta alla luce di eventi successivi.

Dal punto di vista grafico, Yazawa alterna figure slanciate, dettagli minuziosi e composizioni che richiamano l’illustrazione di moda a improvvise deformazioni caricaturali, utilizzate per alleggerire la tensione e restituire immediatezza alle emozioni. La sua capacità di passare dalla commedia alla tragedia senza compromettere la coerenza psicologica dei personaggi costituisce uno degli elementi più riconoscibili della sua produzione.

Gli occhi, le mani, le posture e gli oggetti assumono spesso una funzione espressiva più importante delle parole. In NANA, il silenzio di un personaggio può contenere un’intera conversazione, mentre un oggetto apparentemente insignificante può diventare il simbolo di tutto ciò che non è stato possibile conservare.

Il finale che il mondo aspetta dal 2009

La storia editoriale di NANA è inseparabile dalla lunga interruzione che accompagna l’opera dal 2009, quando Ai Yazawa è stata costretta a sospenderne la serializzazione a causa di problemi di salute.

Da allora sono trascorsi diciassette anni, durante i quali il manga ha continuato a essere ristampato, tradotto, discusso e scoperto da nuovi lettori, senza che la vicenda delle due protagoniste abbia trovato una conclusione definitiva.

L’autrice ha mantenuto nel tempo un rapporto con il proprio universo creativo attraverso illustrazioni, progetti speciali e iniziative celebrative. Nel 2022, la mostra retrospettiva giapponese ALL TIME BEST – Ai Yazawa Exhibition ha ripercorso la sua carriera attraverso tavole originali, materiali preparatori e illustrazioni delle sue opere più rappresentative.

Nel 2025, in occasione dei quarant’anni di carriera dell’autrice e del venticinquesimo anniversario di NANA, è stato pubblicato in Giappone il volume celebrativo Il mondo di NANA di Ai Yazawa, un approfondimento dedicato alla musica, alla moda e ai processi creativi dietro il manga, il cui interesse è stato tale da rendere necessaria una ristampa ancora prima dell’uscita ufficiale.

A novembre 2026 non risulta ancora annunciata una data ufficiale per la ripresa della serializzazione.

L’attesa ha assunto nel tempo una dimensione quasi generazionale. I lettori che hanno incontrato Nana e Hachi durante l’adolescenza sono diventati adulti, hanno costruito relazioni, attraversato separazioni, cambiato città, professioni e prospettive, mentre i personaggi attraverso cui avevano iniziato a interrogarsi sul proprio futuro sono rimasti sospesi.

Sarebbe tuttavia riduttivo trasformare l’interruzione dell’opera in un espediente romantico o attribuire all’autrice l’obbligo di soddisfare le aspettative del pubblico. Dietro il fenomeno culturale esiste una persona, la cui salute e la cui libertà creativa devono necessariamente precedere il desiderio dei lettori di conoscere la conclusione della storia.

Il fatto che NANA abbia mantenuto intatta la propria rilevanza anche in assenza di un finale rappresenta, semmai, una delle testimonianze più significative della forza narrativa di Ai Yazawa.

NANA Honey Edition e Punk Edition: le nuove edizioni Planet Manga

A celebrare il ritorno dell’opera nelle librerie italiane è Planet Manga, etichetta di Panini Comics, con una nuova edizione deluxe che raccoglie i 21 volumi dell’edizione standard in sette volumi di grande formato, proposti con due differenti allestimenti grafici.

La Honey Edition è dedicata a Nana Komatsu e ne richiama l’estetica romantica, delicata e femminile, mentre la Punk Edition rende omaggio a Nana Osaki, alla sua identità rock e all’immaginario ribelle che l’ha resa una delle figure più iconiche del fumetto giapponese.

Le due versioni presentano gli stessi contenuti narrativi, arricchiti da pagine a colori, copertine con lavorazioni speciali e bordi delle pagine decorati con spugnatura. Ogni volume raccoglie tre numeri dell’edizione originale, in formato 14 × 21 centimetri, con rilegatura in brossura fresata. Il primo volume conta 560 pagine e il prezzo di ciascuna uscita è fissato a 20 euro.

La Honey Edition è distribuita attraverso librerie, fumetterie e Amazon, mentre la Punk Edition è disponibile esclusivamente sul sito ufficiale Panini e in occasione delle fiere. Le uscite sono previste con cadenza mensile.

La nuova pubblicazione non costituisce una continuazione della storia, ma offre la possibilità di riscoprire l’intero corpus dei volumi finora pubblicati, attraverso un progetto editoriale che valorizza proprio quella dimensione estetica che ha contribuito a rendere Ai Yazawa un’autrice tanto influente.

Perché tutti dovrebbero leggere NANA almeno una volta nella vita

A più di venticinque anni dal suo esordio, NANA rimane una delle rappresentazioni più lucide di quella particolare stagione dell’esistenza nella quale si è abbastanza grandi per prendere decisioni capaci di cambiare il proprio futuro, ma non necessariamente abbastanza maturi per comprenderne tutte le conseguenze.

La sua universalità risiede nella capacità di raccontare il divario tra la persona che si immaginava di diventare e quella che si finisce realmente per essere, tra le promesse fatte quando tutto sembrava ancora possibile e le scelte attraverso cui la vita assume progressivamente una forma diversa da quella desiderata.

Ai Yazawa non offre ai suoi personaggi la possibilità di riscrivere il passato, né promette loro che ogni sofferenza troverà necessariamente una spiegazione. Concede però qualcosa di altrettanto prezioso: la possibilità di essere raccontati nella loro interezza, anche quando sono contraddittori, egoisti, vulnerabili o incapaci di amare nel modo in cui vorrebbero.

Forse è proprio per questo che, dopo tanti anni, i lettori continuano idealmente a tornare nell’appartamento 707, a cercare quei bicchieri con le fragole, a immaginare una porta che si apre e due ragazze che finalmente si ritrovano.

Perché, nel frattempo, sono diventati adulti anche loro. E hanno imparato quanto sia difficile tornare nei luoghi in cui si è stati felici, soprattutto quando quei luoghi non esistono più nella forma in cui li si ricorda.