L’Unipol Dome diventa la grande discoteca d’Italia, un susseguirsi di performance e la musica delle tre emittenti a fare da colonna sonora: è questa la formula di BIG&BANG!, l’evento che animerà l’ultima notte dell’anno con un programma dedicato al divertimento e all’intrattenimento.

Sul palco dell’Unipol Dome di Milano, il 31 dicembre, arriverà anche Mauro Repetto con tutte le hit più amate degli 883. L’annuncio nel corso di The Flight su RTL 102.5 con Matteo Campese e La Zac. “Un’idea per Capodanno ce l’ho, Unipol Dome per ballare tutti i successi degli 883 insieme a voi”, dice Repetto negli studi di RTL 102.5 nel corso della diretta (che potete riascoltare su RTL 102.5 Play). “C’è la voglia di brindare al nuovo anno tutti insieme, canteremo e balleremo un mio inedito all’Unipol Dome di Milano”.

UNA SERATA IMPERDIBILE

Nel corso della serata di Capodanno, anche in radiovisione su RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, si alterneranno numerosi ospiti, affiancati dagli speaker del Gruppo RTL 102.5, per coinvolgere il pubblico in una festa che attraverserà generi e generazioni, accompagnando tutti verso il brindisi di mezzanotte.

Una serata pensata per vivere insieme l’energia della musica e condividere l’emozione dell’arrivo del nuovo anno. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.it: https://www.ticketone.it/eventseries/capodanno-2027-bigbang-unipol-dome-milano-4290646/