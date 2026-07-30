La cultura resta aperta: Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco allungano gli orari

Da sabato parte la sperimentazione delle aperture serali a Roma e a Milano per tutto il mese di agosto. L’iniziativa punta ad agevolare cittadini e turisti, consentendo visite nelle ore meno calde e una migliore gestione dei flussi

Le giornate torride e gli orari di lavoro che spesso si protraggono fino a sera rendono sempre più difficile visitare musei e monumenti nelle ore centrali della giornata. Per andare incontro alle esigenze di cittadini e turisti, a partire da sabato, alcuni dei nostri principali luoghi della cultura prolungheranno l’orario di apertura, consentendo di visitarli anche nelle fasce serali, quando le temperature sono più miti.

Più tempo per visitare i monumenti

L’iniziativa, promossa dal ministero del Turismo, dal ministero della Cultura e dal Comune di Milano, è in via sperimentale e durerà per tutto il mese di agosto. A Roma saranno interessati i monumenti statali, quindi il Colosseo e il Pantheon, mentre a Milano l’estensione riguarderà il Castello Sforzesco. L’obiettivo è favorire i turisti, migliorare la gestione dei flussi e consentire l’accesso in orari più compatibili sia con il caldo estivo sia con gli impegni lavorativi.

Colosseo e Pantheon aperti fino a sera

Nella Capitale, il venerdì e il sabato, il Colosseo resterà aperto anche dalle 19.45 alle 23.30; il Pantheon dalle 19 alle 23 tutti i giorni tranne il giovedì. «Le aperture serali straordinarie del Colosseo e del Pantheon costituiscono un’occasione per accostarsi, in una dimensione di particolare suggestione, a due testimonianze universali della storia e dell’ingegno umano», ha sottolineato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Che ha poi ricordato l’importante lavoro di squadra tra i due dicasteri: «La collaborazione tra il ministero della Cultura e il ministero del Turismo esprime la capacità delle istituzioni di operare insieme, ponendo competenze e risorse al servizio dei cittadini». A sottolineare il legame tra i due ministeri è anche il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, che ha aggiunto: «Dal 2026 come ci dice Isnart (Istituto nazionale ricerche turistiche), la cultura è diventata la prima motivazione di viaggio per i turisti, balzando dal settimo al primo posto in soli dieci anni». Va da sé quindi che «al turismo culturale» è dedicata «la massima attenzione, per approfondire il potenziale di crescita di un settore che già contribuisce all’economia nazionale con una spesa di 58 miliardi di euro». Mazzi ha poi messo in luce che il progetto sperimentale «è frutto del confronto con le guide turistiche e gli operatori del settore e va incontro alle esigenze di viaggiatori e cittadini».

Milano punta sul Castello Sforzesco

Guardando a Milano, il Castello Sforzesco resterà aperto fino alle 19.30, due ore oltre il consueto orario di chiusura. L’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, ha spiegato: «Dal 2019 i musei civici hanno visto aumentare i visitatori da 1,3 a 1,7 milioni, confermando l’importanza della cultura nei flussi turistici della città. Per tutto agosto i visitatori, con un biglietto ridotto, potranno ammirare le sale del Museo di Arte Antica e la Pietà Rondanini di Michelangelo, oltre alla mostra “Passione e Disegno” nelle Salette della Grafica, che raccoglie capolavori che spaziano da Leonardo da Vinci a Keith Haring».