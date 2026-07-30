Il sorriso magnetico: perché sul lavoro conta più di un curriculum

In un mondo che pesa competenze e titoli, esiste un biglietto da visita invisibile capace di decidere una promozione o una trattativa: il sorriso. Il dottor Michele Inzaghi — odontoiatra, autore e specialista dei trattamenti estetici mini-invasivi — spiega perché curarlo è un investimento sulla propria carriera.

Clara aveva tutte le carte in regola. Progetti guidati con successo, risultati sopra le attese, anni di esperienza in più dei colleghi. Quando in ufficio si sparse la voce di una promozione, nessuno dubitava che il ruolo sarebbe stato suo. E invece andò a Luigi: bravo, certo, ma con meno esperienza. Luigi però aveva qualcosa che a Clara mancava — una risata contagiosa e un sorriso che metteva tutti a proprio agio. È una storia vera, tra le molte raccolte dal dottor Michele Inzaghi nel suo libro Il Sorriso Magnetico (Bruno Editore), e racconta meglio di qualsiasi statistica una verità che tendiamo a sottovalutare: sul lavoro, il modo in cui sorridiamo pesa quanto ciò che sappiamo fare.

«Nel mondo del lavoro il sorriso rappresenta ben più di una semplice espressione facciale: è la cartolina del nostro spirito, il biglietto da visita della nostra persona», scrive Inzaghi. Comunica fiducia, apertura, positività. È come un abito invisibile ma percepibile, che può aprire porte o, al contrario, erigere muri. Può essere il migliore alleato in un colloquio o il peggiore nemico durante una presentazione importante. In una negoziazione un sorriso autentico costruisce in pochi istanti un clima di fiducia reciproca; uno forzato, o assente, lascia dietro di sé un velo di diffidenza difficile da dissolvere.

Il punto è che la prima impressione, nelle relazioni professionali, è quasi tutto — e il sorriso ne è il segno distintivo. Chi non è sereno con i propri denti tende a nasconderli: sorride di meno, ride a bocca chiusa, si ritrae nelle foto di gruppo e nelle riunioni. Nasce così un circolo vizioso silenzioso, dove l’insicurezza estetica si trasforma in insicurezza relazionale e finisce per limitare proprio quelle occasioni — un pitch, una conferenza, un colloquio — in cui ci si giocherebbe la carriera. Inzaghi lo chiama «un peso invisibile ma costantemente presente»: un macigno che getta un’ombra lunga sulla strada del successo.

Che non sia solo suggestione lo conferma la scienza. Quando sorridiamo, il cervello mette in moto una piccola farmacia naturale: rilascia endorfine — analgesici endogeni — insieme a dopamina e serotonina, gli ormoni del buonumore, mentre riduce il cortisolo, l’ormone dello stress. È il territorio della Gelotologia, la disciplina che studia gli effetti del sorriso e della risata sul benessere psicofisico, legata alla più ampia psiconeuroendocrinoimmunologia. Non stupisce allora che un sorriso curato cambi anche il modo in cui gli altri ci leggono: secondo l’American Psychological Association, chi ha un sorriso più attraente viene percepito come più socievole e sicuro di sé, e un’indagine dell’American Academy of Cosmetic Dentistry rileva che per il 92% delle persone il sorriso è un fattore decisivo di attrattività nelle relazioni. Già nel 2007 l’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolineava come l’incapacità di sorridere, a causa di una bocca poco curata, possa incidere profondamente sulla vita di relazione.

È qui che la tesi di Inzaghi incontra la sua pratica clinica. Perché se il sorriso è una leva così potente, curarlo non è vanità ma «una presa di coscienza cruciale, una questione di auto-rispetto e di ambizione». E curarlo, oggi, non significa più stravolgerlo. Nel suo Studio MySmile, alle porte di Milano, il dottore — oltre vent’anni di esperienza ed ex direttore di Odontoiatria all’ospedale Humanitas Mater Domini — ha fatto dei trattamenti mini-invasivi la sua firma: faccette senza limare i denti, bonding estetico in resina composita, tecniche conservative che seguono il principio del «aggiungere, non togliere». Niente denti sacrificati, spesso una sola seduta, un risultato naturale e reversibile.

A guidare ogni intervento c’è quella che Inzaghi ha battezzato Formula PFC — Posizione, Forma e Colore — un approccio integrato che non si limita a raddrizzare o sbiancare, ma cerca l’equilibrio armonioso tra tutti gli elementi che rendono un sorriso unico e riconoscibile. L’obiettivo non è il sorriso perfetto e uguale per tutti delle mode passate, bensì un sorriso che resti autenticamente proprio: quello che, tornando a Clara e a Luigi, fa la differenza in un corridoio d’ufficio.

Resta, come sempre in medicina, un richiamo all’equilibrio: nessuna tecnica è universale e la scelta del trattamento dipende dal singolo caso. Ma il messaggio culturale del Sorriso Magnetico è limpido. In un’economia in cui l’immagine e la fiducia contano quanto la competenza, il sorriso è forse l’investimento professionale più sottovalutato — e, insieme, il più umano. Camminare a testa alta, spiega Inzaghi, comincia da un gesto semplice che troppi hanno smesso di fare liberamente: sorridere.

L’AUTORE

Michele Inzaghi è odontoiatra specializzato in estetica dentale con oltre vent’anni di esperienza, direttore sanitario dello Studio MySmile (Settimo Milanese) ed ex direttore di Odontoiatria all’ospedale Humanitas Mater Domini. È autore di tre libri sul sorriso, tra cui Il Sorriso Magnetico (Bruno Editore). Il suo approccio si fonda sull’odontoiatria mini-invasiva: faccette senza limatura, bonding e tecniche conservative secondo il principio «aggiungere, non togliere».

In collaboration with Press Office Viral Starz