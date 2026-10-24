La Corea del Sud che non conosci si scopre a tavola: nove tappe tra piatti segreti, mercati e tradizioni millenarie

Dimenticate per un momento il barbecue coreano e il kimchi: un viaggio attraverso nove territori per scoprire il Paese attraverso i suoi ingredienti, le sue tradizioni e una cultura del cibo nella quale ogni ricetta racconta una storia

La Corea del Sud che abbiamo imparato a conoscere attraverso i K-drama, la musica e le immagini di Seoul ha anche un sapore, quello delle griglie accese al centro dei tavoli, delle ciotole di noodles consumate nei piccoli ristoranti di quartiere e dei piatti che i protagonisti delle serie televisive condividono durante conversazioni destinate a cambiare il corso delle loro storie. Il cibo è diventato uno degli elementi più riconoscibili della cultura coreana contemporanea e, insieme alla crescente diffusione dei ristoranti specializzati, ha contribuito a rendere familiari anche al pubblico occidentale preparazioni che fino a pochi anni fa erano conosciute soprattutto dagli appassionati di gastronomia asiatica.

Ma la cucina coreana non può essere raccontata soltanto attraverso il barbecue, il bibimbap o il tteokbokki, perché dietro ai piatti diventati popolari grazie alla diffusione internazionale della Hallyu esiste un patrimonio gastronomico molto più articolato, nel quale ogni territorio conserva ingredienti, tecniche di preparazione e tradizioni alimentari legate alla propria storia.

Per comprenderne davvero la varietà bisogna osservare la geografia della penisola, attraversando le montagne del Gangwon, le campagne del Jeolla, le città storiche del Gyeongsang e le coste meridionali, fino a raggiungere Jeju, dove il rapporto tra le comunità locali e il mare ha contribuito alla nascita di una cucina profondamente diversa da quella delle regioni continentali.

A distinguere la gastronomia coreana è anche la centralità del pasto condiviso, nel quale una portata principale viene spesso accompagnata da numerosi banchan (반찬), i piccoli contorni che possono comprendere verdure condite, preparazioni fermentate, tofu e altri ingredienti, mentre il riso e le zuppe contribuiscono a completare una tavola costruita intorno alla varietà dei sapori.

È una tradizione nella quale il cibo racconta tanto le condizioni materiali della vita quotidiana quanto i rapporti familiari e sociali, perché alcune ricette sono nate dalla necessità di conservare gli alimenti durante l’inverno, altre risentono delle conseguenze della guerra e delle trasformazioni economiche del Novecento, mentre altre ancora custodiscono pratiche tramandate all’interno delle comunità agricole e costiere.

Un viaggio gastronomico attraverso nove territori della Corea del Sud permette così di scoprire un Paese nel quale la cucina non rappresenta soltanto un’attrazione turistica, ma anche uno degli strumenti più immediati attraverso i quali avvicinarsi alla sua storia e alla sua identità culturale.

Seoul, dove la cucina popolare incontra le tradizioni della capitale reale

Per comprendere il rapporto tra Seoul e la sua gastronomia bisogna partire dai mercati tradizionali, luoghi nei quali il cibo continua a occupare uno spazio importante nella vita quotidiana della città, anche se alcuni di questi sono diventati nel tempo destinazioni particolarmente frequentate dai turisti internazionali.

Uno dei più conosciuti è il Gwangjang Market (광장시장), nel quartiere di Jongno, dove le bancarelle gastronomiche si susseguono lungo corridoi animati da venditori, cuochi e clienti seduti intorno ai piccoli banconi, mentre sulle grandi piastre vengono preparate alcune delle specialità più rappresentative della cucina popolare coreana.

Tra queste figurano i bindaetteok (빈대떡), frittelle salate a base di fagioli mungo macinati, generalmente arricchite con germogli, verdure e, secondo la ricetta, carne di maiale, che vengono cotte fino a ottenere una superficie dorata e croccante, mantenendo un interno più morbido.

Accanto alle frittelle si possono assaggiare i mayak gimbap (마약김밥), piccoli involtini di riso e alghe ripieni di verdure e serviti con una salsa alla senape, oppure lo yukhoe (육회), una preparazione a base di manzo crudo tagliato finemente e condito, talvolta accompagnato da pera coreana e tuorlo d’uovo.

Il mercato offre anche noodles preparati a mano, ravioli e numerosi altri piatti che permettono di costruire un percorso gastronomico attraverso specialità differenti senza allontanarsi dal centro storico della capitale.

Ma Seoul non è soltanto la città dello street food, perché la sua storia di capitale della dinastia Joseon ha lasciato tracce importanti anche nella gastronomia, soprattutto attraverso le preparazioni associate alla cucina di corte, caratterizzate da un’attenta selezione degli ingredienti, dalla varietà delle portate e da una presentazione particolarmente elaborata.

Tra queste si trova il sinseollo (신선로), una preparazione nella quale carne, verdure e altri ingredienti vengono disposti all’interno di un caratteristico recipiente dotato di una cavità centrale per mantenere caldo il brodo, creando un piatto nel quale il valore gastronomico si accompagna alla cura della composizione.

È proprio questa convivenza tra tradizione popolare e cucina di corte a rendere Seoul un punto di partenza interessante per scoprire la gastronomia coreana, anche perché la capitale ha progressivamente accolto specialità provenienti da tutte le regioni del Paese, trasformandosi in un luogo nel quale è possibile incontrare, all’interno della stessa città, tradizioni alimentari molto differenti.

Gyeonggi e Incheon, tra le grandi costine di Suwon e la cucina nata dall’incontro con la Cina

Lasciando Seoul e spostandosi verso la provincia di Gyeonggi, che circonda gran parte della capitale, si incontra una gastronomia nella quale le tradizioni locali convivono con preparazioni legate alle trasformazioni sociali e culturali della Corea contemporanea.

A Suwon, città conosciuta soprattutto per la fortezza di Hwaseong, una delle specialità più rappresentative sono i Suwon wanggalbi (수원왕갈비), grandi costine di manzo che si distinguono per le dimensioni generose e per una tradizione di preparazione nella quale la qualità della carne occupa un ruolo centrale.

Nelle versioni marinate più caratteristiche della città viene utilizzato il sale anziché la salsa di soia, permettendo di conservare maggiormente il sapore naturale della carne, mentre la cottura alla griglia rende le costine protagoniste di un pasto conviviale accompagnato da riso, verdure e numerosi contorni.

Spostandosi verso Uijeongbu, invece, la gastronomia racconta una pagina completamente diversa della storia coreana attraverso il budae jjigae (부대찌개), uno stufato che si è affermato nel periodo successivo alla guerra di Corea, quando alimenti come würstel e carne in scatola, provenienti dalle basi militari statunitensi, vennero combinati con ingredienti coreani.

La preparazione contemporanea comprende generalmente kimchi, tofu, verdure, carne lavorata e noodles, riuniti all’interno di una pentola nella quale vengono cotti insieme a un brodo speziato.

Uijeongbu, grazie anche alla vicinanza delle basi americane, ha sviluppato una tradizione particolarmente riconoscibile legata a questo piatto, tanto da ospitare una strada dedicata ai ristoranti specializzati. L’origine esatta del budae jjigae rimane oggetto di diverse ricostruzioni, ma la sua affermazione nel dopoguerra testimonia il modo in cui la cucina coreana abbia saputo reinterpretare ingredienti introdotti attraverso la presenza militare americana.

Il viaggio può proseguire verso Incheon, città metropolitana amministrativamente distinta dalla provincia di Gyeonggi, dove il quartiere di Chinatown permette di conoscere una delle tradizioni gastronomiche nate dall’incontro tra la cucina cinese e quella coreana.

La specialità più rappresentativa è il jjajangmyeon (짜장면), un piatto di noodles di frumento condito con una salsa scura preparata utilizzando una pasta di fagioli neri fermentati, carne e verdure.

La preparazione deriva da una ricetta cinese introdotta in Corea attraverso la comunità di immigrati che si stabilì nell’area portuale di Incheon dopo l’apertura del porto nel 1883, ma nel corso del Novecento venne progressivamente adattata ai gusti locali, fino a diventare uno dei piatti più popolari della cucina sino-coreana.

Per approfondirne la storia si può visitare il Jjajangmyeon Museum, ospitato nell’edificio dell’antico ristorante Gonghwachun, considerato uno dei luoghi fondamentali per lo sviluppo della versione coreana del piatto.

Gangwon, il tofu preparato con l’acqua del mare e il pollo che si cucina direttamente al tavolo

Il Gangwon è una delle regioni nelle quali il rapporto tra gastronomia e territorio appare più evidente, perché la presenza di montagne, foreste e località costiere ha favorito lo sviluppo di tradizioni alimentari differenti, nelle quali ingredienti come patate, grano saraceno, verdure selvatiche e prodotti del mare occupano un posto importante.

A Chuncheon, una città circondata da montagne e laghi, il piatto più rappresentativo è il dakgalbi (닭갈비), una preparazione a base di pollo marinato con una salsa generalmente piccante e cotto su una grande piastra insieme a cavolo, patate dolci, cipollotti e tteok, i caratteristici cilindri preparati con farina di riso.

Il piatto viene spesso cucinato direttamente al tavolo e condiviso tra i commensali, mentre al termine del pasto è possibile aggiungere del riso agli ingredienti e al condimento rimasti sulla piastra, ottenendo una preparazione saltata che permette di recuperare tutti i sapori della cottura precedente.

Chuncheon è inoltre conosciuta per il makguksu (막국수), noodles di grano saraceno generalmente serviti con verdure e condimenti, che rappresentano una delle specialità più caratteristiche delle aree montane della regione.

Spostandosi verso Gangneung, sulla costa orientale, la cucina cambia completamente carattere e uno dei prodotti più rappresentativi diventa il Chodang sundubu (초당순두부), un tofu particolarmente morbido che conserva un legame profondo con le tradizioni alimentari locali.

Nella lavorazione tradizionale del tofu di Chodang viene utilizzata acqua marina, opportunamente trattata, come agente coagulante del latte di soia, contribuendo a ottenere un prodotto dalla consistenza delicata e dal sapore relativamente tenue.

A differenza delle preparazioni nelle quali il tofu viene accompagnato da brodi particolarmente piccanti, il Chodang sundubu può essere servito anche in versioni semplici che permettono di apprezzare direttamente il sapore della soia e la consistenza del prodotto.

Gangneung ospita un’area conosciuta proprio per la presenza di ristoranti specializzati in questa preparazione, rendendo il tofu un elemento attraverso il quale conoscere una tradizione gastronomica strettamente legata alle risorse naturali del territorio.

La varietà culinaria del Gangwon non si esaurisce tuttavia nelle specialità di Chuncheon e Gangneung, perché nell’area montana di Pyeongchang le verdure selvatiche di stagione vengono utilizzate per preparare pasti tradizionali accompagnati da riso e numerosi contorni, mentre nella zona di Yangyang i funghi matsutake rappresentano uno dei prodotti autunnali più apprezzati.

Chungcheong, dove il ginseng incontra la tradizione dei noodles preparati a mano

Nel territorio delle due province di Chungcheong e della città metropolitana di Daejeon, la gastronomia racconta una Corea nella quale le tradizioni agricole e le preparazioni familiari continuano a occupare un posto importante nella vita quotidiana.

A Daejeon, una delle specialità più conosciute è il kalguksu (칼국수), una preparazione a base di noodles di frumento ottenuti stendendo l’impasto e tagliandolo con un coltello, tecnica dalla quale deriva il nome del piatto.

I noodles vengono serviti generalmente in brodo e possono essere accompagnati da verdure, carne oppure molluschi, a seconda delle ricette e delle tradizioni locali. Tra le versioni associate alla città figura il dongjuk kalguksu, preparato con piccole vongole, mentre alcuni ristoranti propongono varianti accompagnate da tofu cotto in salsa piccante.

Il kalguksu è diffuso in tutto il Paese, ma a Daejeon è diventato una componente particolarmente riconoscibile della cultura gastronomica cittadina, mostrando come un piatto nazionale possa acquisire caratteristiche specifiche attraverso le interpretazioni sviluppate nei singoli territori.

Spostandosi verso Geumsan, nella provincia del Chungcheong meridionale, il protagonista diventa invece il ginseng, una radice alla quale la tradizione coreana attribuisce da secoli un’importanza particolare e che viene utilizzata sia nell’alimentazione sia nelle preparazioni della medicina tradizionale.

La località è conosciuta per la coltivazione del ginseng e per i suoi mercati specializzati, nei quali è possibile osservare le differenti forme nelle quali viene commercializzato, dalle radici fresche ai prodotti essiccati e lavorati.

Il ginseng viene inoltre utilizzato nella preparazione di piatti come il samgyetang (삼계탕), una zuppa di pollo farcito con riso glutinoso e cotto insieme ad altri ingredienti, tra cui la radice, tradizionalmente consumata anche durante i mesi estivi.

La gastronomia locale permette così di conoscere una tradizione nella quale il rapporto tra alimentazione e benessere occupa un posto importante, senza che ciò debba essere confuso con l’efficacia clinica dei rimedi della medicina tradizionale.

La regione conserva inoltre una produzione di bevande fermentate, tra cui l’Hansan sogokju, un tradizionale liquore a base di riso associato all’area di Seocheon, che rappresenta un’altra espressione della cultura artigianale locale.

Jeonbuk, il regno del bibimbap e delle tavole che raccontano la tradizione coreana

Jeonju è una delle città più interessanti per chi desidera approfondire il patrimonio gastronomico coreano, perché il suo rapporto con il cibo si manifesta attraverso una tradizione nella quale la varietà degli ingredienti, la preparazione dei contorni e la composizione del pasto assumono un’importanza particolare.

La specialità più conosciuta è il Jeonju bibimbap (전주비빔밥), una preparazione a base di riso caldo sulla quale vengono disposti verdure condite, carne di manzo e altri ingredienti che vengono successivamente mescolati con gochujang, la pasta di peperoncino fermentato, e olio di sesamo.

Tra gli elementi che possono caratterizzare la versione locale figurano i germogli di soia, le felci, gli spinaci e il hwangpomuk, una gelatina di fagioli mungo dalla caratteristica colorazione gialla, mentre la disposizione circolare degli ingredienti contribuisce a valorizzare l’equilibrio cromatico e la varietà delle consistenze.

Le origini del bibimbap di Jeonju non sono state stabilite con certezza e sono state formulate diverse ipotesi, alcune delle quali lo collegano alla cucina di corte e altre alle preparazioni utilizzate durante i rituali ancestrali. La sua storia moderna, invece, è strettamente legata ai ristoranti della città, che nel corso del Novecento hanno contribuito a trasformarlo in una delle specialità più riconoscibili della gastronomia coreana.

Per conoscere più da vicino il patrimonio culturale di Jeonju si può visitare il Jeonju Hanok Village, il quartiere caratterizzato dalle abitazioni tradizionali coreane, dove le attività gastronomiche convivono con botteghe artigianali, laboratori e luoghi dedicati alla storia locale.

La città conserva inoltre una tradizione legata al makgeolli (막걸리), una bevanda alcolica fermentata generalmente prodotta a partire dal riso, che viene servita in numerose taverne insieme a piatti da condividere.

In alcuni locali, ordinare il makgeolli permette di accompagnare la bevanda con una successione di preparazioni che cambiano a seconda del ristorante e dell’ordinazione, trasformando il pasto in un’esperienza conviviale nella quale la varietà degli alimenti assume un ruolo centrale.

La ricchezza gastronomica di Jeonju, tuttavia, non riguarda soltanto il bibimbap, perché nel territorio della provincia di Jeonbuk si incontrano anche altre tradizioni locali, come quella di Sunchang, conosciuta per la produzione di paste fermentate e in particolare del gochujang, uno dei condimenti fondamentali della cucina coreana.

Il percorso attraverso Jeonju e le località circostanti permette così di scoprire una gastronomia nella quale la lavorazione degli ingredienti, la fermentazione e la trasmissione delle ricette rappresentano elementi fondamentali della cultura alimentare.

Jeonnam e Gwangju, tra il riso cotto nel bambù e i sapori del mare

Nella parte sudoccidentale della Corea del Sud, la gastronomia cambia carattere seguendo un territorio nel quale le pianure agricole, le foreste e le coste hanno favorito lo sviluppo di preparazioni profondamente legate alla disponibilità degli ingredienti locali.

A Damyang, nella provincia del Jeolla meridionale, il bambù rappresenta una delle risorse più riconoscibili del territorio e viene utilizzato anche nella preparazione del daetongbap (대통밥), un piatto nel quale riso e altri ingredienti vengono cotti all’interno di sezioni di canna di bambù.

La preparazione permette di valorizzare il rapporto tra cucina e ambiente naturale, mentre il riso viene generalmente servito insieme a numerosi contorni, spesso all’interno di pasti che comprendono verdure e altre specialità regionali.

Damyang è inoltre conosciuta per il tteokgalbi (떡갈비), una preparazione a base di carne di manzo, tradizionalmente ricavata dalle costine, che viene tritata o battuta, condita e successivamente cotta alla griglia fino a ottenere una consistenza morbida.

Spostandosi a Gwangju, città metropolitana distinta amministrativamente dalla provincia del Jeolla meridionale, una delle specialità più rappresentative è lo yukjeon (육전), una preparazione nella quale sottili fettine di manzo vengono passate nella farina e nell’uovo prima di essere cotte in padella, creando un piatto che viene generalmente accompagnato da condimenti e altri contorni.

Lungo la costa, invece, la cucina assume un carattere completamente diverso, con città come Mokpo, Yeosu e Wando nelle quali pesce, molluschi, alghe e altri prodotti marini rappresentano una parte importante della tradizione alimentare.

Tra le preparazioni più particolari figura l’hongeo samhap (홍어삼합), associato soprattutto alla zona di Mokpo, nel quale la razza fermentata viene accompagnata da carne di maiale e kimchi, creando un contrasto tra sapori e consistenze molto differenti.

A Wando, invece, l’abalone occupa un posto importante nella gastronomia locale, insieme alle alghe e ad altri prodotti del mare, mentre l’area di Yeosu è conosciuta anche per le preparazioni a base di anguilla di mare.

È proprio questa varietà a rendere il Jeolla meridionale una destinazione gastronomica interessante, perché permette di passare dalle tradizioni agricole dell’entroterra a una cucina costiera nella quale la disponibilità stagionale del pescato continua a influenzare le preparazioni locali.

Gyeongsang settentrionale e Daegu, dove il cibo racconta la storia delle famiglie coreane

Nella parte sudorientale della penisola, la città di Andong rappresenta una delle destinazioni più significative per chi desidera approfondire il rapporto tra gastronomia e patrimonio culturale, grazie alla presenza di tradizioni legate alla storia della dinastia Joseon e alla diffusione della cultura confuciana.

Una delle specialità più conosciute è l’Andong jjimdak (안동찜닭), una preparazione a base di pollo cotto insieme a verdure e noodles di fecola di patate dolci, generalmente conditi con una salsa a base di soia nella quale possono essere presenti anche ingredienti piccanti e note dolci.

Durante la cottura, i noodles assorbono il condimento e diventano una delle componenti più caratteristiche del piatto, che viene solitamente servito in porzioni abbondanti e condiviso tra più persone.

Andong conserva inoltre una tradizione legata all’heotjesabap (헛제사밥), una preparazione che richiama i pasti cerimoniali utilizzati durante i riti ancestrali, nei quali riso, verdure, pesce e altre portate vengono disposti secondo consuetudini tramandate nel tempo.

Il nome richiama proprio l’idea di un pasto rituale consumato al di fuori di una vera cerimonia ancestrale e permette di comprendere come, nella cultura coreana, la preparazione del cibo abbia storicamente occupato un posto importante anche nella dimensione religiosa e familiare.

A completare il panorama gastronomico della città c’è l’Andong soju (안동소주), un distillato tradizionale che rappresenta una parte importante del patrimonio artigianale locale.

Spostandosi verso Daegu, città metropolitana distinta amministrativamente dalla provincia del Gyeongsang settentrionale, la gastronomia assume un carattere differente attraverso preparazioni come il makchang gui (막창구이), interiora di manzo o maiale cotte alla griglia e accompagnate da salse e verdure.

La città è conosciuta anche per una propria tradizione legata al pollo fritto coreano, una specialità contemporanea che dimostra come la gastronomia locale possa comprendere tanto ricette tramandate da generazioni quanto preparazioni affermatesi attraverso le trasformazioni delle abitudini alimentari.

Busan e Gyeongsang meridionale, la cucina del mare e le ricette nate nel dopoguerra

Busan è una delle destinazioni gastronomiche nelle quali la storia contemporanea della Corea del Sud appare particolarmente riconoscibile, perché il ruolo di grande città portuale e l’arrivo di numerosi profughi durante la guerra di Corea hanno contribuito alla formazione di una cultura alimentare nella quale le preparazioni sostanziose e relativamente accessibili hanno occupato un posto importante.

Tra i piatti più rappresentativi figura il dwaeji gukbap (돼지국밥), una zuppa a base di carne di maiale servita con riso, che viene generalmente accompagnata da cipollotti, condimenti e piccoli contorni attraverso i quali ciascun commensale può personalizzare il sapore.

La preparazione viene spesso associata alla storia della città durante e dopo la guerra di Corea, quando Busan accolse una parte importante della popolazione in fuga dalle altre regioni della penisola, ma è più prudente considerare quel periodo come una fase fondamentale della diffusione del piatto, anziché attribuirgli un’origine storica univoca.

Un’altra specialità profondamente legata alla città è il milmyeon (밀면), un piatto di noodles di frumento serviti generalmente in brodo freddo oppure con un condimento piccante, la cui affermazione è collegata alle trasformazioni alimentari del periodo bellico e postbellico e all’incontro tra le tradizioni dei profughi provenienti dal nord e gli ingredienti disponibili a Busan.

La dimensione portuale della città emerge invece nel mercato di Jagalchi (자갈치시장), dove pesce, molluschi e altri prodotti marini vengono esposti e commercializzati, offrendo la possibilità di conoscere più da vicino una delle attività economiche che hanno contribuito a definire l’identità cittadina.

Spostandosi verso la costa meridionale, nella città di Tongyeong, le ostriche rappresentano una delle specialità stagionali più apprezzate, soprattutto durante i mesi freddi, quando vengono servite in differenti preparazioni.

La gastronomia del Gyeongsang meridionale offre così un percorso che collega i piatti sostanziosi della tradizione urbana ai prodotti del mare, raccontando attraverso le ricette il rapporto tra le comunità costiere e le trasformazioni della società coreana.

Jeju, l’isola dove il cibo racconta la vita delle donne del mare

Jeju rappresenta una delle destinazioni gastronomiche più particolari della Corea del Sud, perché la sua origine vulcanica, il clima e la storia delle comunità insulari hanno contribuito allo sviluppo di tradizioni alimentari differenti rispetto a quelle della penisola.

Una delle specialità più conosciute è il heukdwaeji (흑돼지), il maiale nero di Jeju, generalmente servito alla griglia e accompagnato da verdure, riso, salse e altri condimenti, che rappresenta oggi una delle esperienze gastronomiche maggiormente associate all’isola.

Ma il patrimonio culinario di Jeju non può essere raccontato senza considerare il ruolo delle haenyeo (해녀), le celebri pescatrici subacquee che raccolgono molluschi, ricci di mare e altri prodotti marini immergendosi in apnea, attraverso tecniche e conoscenze ambientali tramandate all’interno delle comunità locali.

La loro cultura è stata iscritta nel 2016 nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO, che ne riconosce il valore non soltanto per le tecniche di immersione, ma anche per il ruolo sociale delle donne, la trasmissione delle conoscenze e il rapporto con la gestione delle risorse marine.

Tra le preparazioni legate ai prodotti del mare figura il jeonbokjuk (전복죽), un porridge di riso e abalone dalla consistenza cremosa, nel quale il mollusco viene utilizzato per conferire al piatto un sapore caratteristico.

Altre specialità locali comprendono il galchi jorim (갈치조림), pesce sciabola cotto lentamente con condimenti generalmente piccanti, e le zuppe preparate con ricci di mare e alghe, piatti nei quali la disponibilità degli ingredienti dipende anche dalle attività di pesca e raccolta.

Per approfondire la storia delle haenyeo è possibile visitare il museo a loro dedicato sull’isola e conoscere più da vicino le tradizioni di una comunità che ha contribuito in maniera determinante alla formazione dell’identità culturale di Jeju.

La gastronomia locale, tuttavia, non riguarda soltanto i prodotti marini, perché il clima dell’isola favorisce anche la coltivazione degli agrumi, tra cui i gamgyul (감귤), mandarini utilizzati freschi e nella preparazione di dolci e bevande.

Il viaggio attraverso Jeju permette così di scoprire una Corea nella quale il cibo conserva un rapporto diretto con la vita delle comunità locali e con le risorse naturali, mostrando come la gastronomia possa diventare uno strumento per comprendere la storia e la cultura di un territorio insulare.

La Corea del Sud da scoprire, un piatto alla volta

Attraversare la Corea del Sud seguendo le sue tradizioni gastronomiche significa scoprire un Paese nel quale il cibo continua a raccontare aspetti fondamentali della memoria collettiva, perché dietro a una preparazione apparentemente semplice possono nascondersi le conseguenze di una guerra, le abitudini delle comunità agricole, le tradizioni familiari oppure il lavoro delle donne che per generazioni hanno raccolto prodotti dal mare.

Una ciotola di kalguksu a Daejeon, una porzione di jjimdak ad Andong o un piatto di abalone preparato a Jeju offrono prospettive differenti sulla cultura coreana, mostrando come la gastronomia possa diventare un modo per conoscere la storia di un territorio attraverso esperienze che vanno oltre le attrazioni turistiche più conosciute.

Per chi ha già visitato Seoul oppure conosce la Corea soprattutto attraverso la sua cultura pop, seguire un itinerario gastronomico regionale rappresenta un’occasione per ampliare la propria conoscenza del Paese, scoprendo che alcune delle esperienze più interessanti si trovano nei mercati, nelle piccole trattorie familiari e nelle località nelle quali una ricetta continua a essere preparata secondo tradizioni tramandate da generazioni.

È proprio questa varietà a rendere la cucina coreana un patrimonio ancora in larga parte da scoprire, capace di raccontare un Paese molto più articolato di quello che siamo abituati a conoscere attraverso i suoi piatti più famosi.