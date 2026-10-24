Musetti vince il derby italiano con Cobolli. E’ in finale a Lione con Fritz

Una battaglia tutta italiana e alla fine Lorenzo Musetti conquista la finale del torneo di Lione battendo nel derby azzurro Flavio Cobolli. Il carrarino sotto di un set ha rimontato annullando quattro match ball al tennista romano. Musetti affronterà in finale Taylor Fritz e dopo la maratona vinta con Van Assche (tre ore e mezzo in campo da dove è uscito all’una di notte) ha dimostrato di aver ritrovato una grande condizione fisica e soprattutto una perfetta gestione mentale della partita. Oltre che il suo talento sono stati decisivi la pazienza e la freddezza che Lorenzo ha dimostrato nei momenti decisivi della partita con Cobolli.

Che equilibrio

Già dal primo set si è capito che sarebbe stata una partita giocata punto a punto, Cobolli si è aggiudicato il primo set 6-4 dopo un game interminabile durato undici minuti e con venti punti giocati. Nel secondo Cobolli ha un calo vistoso, mentre Musetti gioca bene e mostra i suoi colpi migliori strappando due volte il servizio al romano per chiudere 6-2. Nel terzo set si va avanti sui turni di battuta fino al 5-5, Cobolli ha quattro match ball, ma Musetti li annulla tutti e tiene il servizio, per poi strapparlo al dodicesimo gioco a Cobolli chiudendo 7-5. Per Musetti sarà la decima finale Atp in carriera, la prima da Hong Kong 2026. Il toscano insegue un titolo dal 23 ottobre 2022, quando vinse a Napoli: domani avrà l’occasione di interrompere un digiuno lungo quattro anni. Con Fritz ha vinto quattro delle ultime cinque partite. Per Cobolli un brutto stop in vista delle Atp Finals di Torino ma Flavio senza considerare Sinner manterrà il quarto posto nel Ranking.