La concorrenza cambia le regole del gioco: secondo Trainline risparmi fino al 58%

La liberalizzazione ferroviaria italiana entra in una nuova fase e i dati Trainline mostrano già i primi effetti: tariffe più basse per chi prenota in anticipo e boom di destinazioni emergenti come Varenna e Vienna.

L’estate 2026 potrebbe rappresentare uno dei momenti più significativi per l’evoluzione del trasporto ferroviario italiano. Secondo l’analisi Trainline, piattaforma indipendente per la prenotazione di treni e pullman, l’imminente arrivo di un terzo operatore nell’alta velocità apre una nuova fase della liberalizzazione ferroviaria, destinata a incidere non soltanto sui prezzi, ma anche sulle abitudini dei viaggiatori e sulla competitività dell’intero settore.

L’indagine, realizzata incrociando i dati delle prenotazioni effettuate sulla piattaforma con i risultati della “International Summer Travel Survey 2026”, commissionata a Netquest, evidenzia come il mercato stia già mostrando i primi effetti di una competizione crescente: maggiore convenienza, più scelta e una crescente attenzione alla qualità del servizio.

Tre trend robusti dalle destinazioni ai problemi di affidabilità

Il primo effetto tangibile della maggiore concorrenza riguarda il portafoglio dei viaggiatori. Prenotare con anticipo permette infatti di ottenere risparmi fino al 58%, con punte particolarmente significative sulla tratta più trafficata d’Italia, la Milano Roma, dove la differenza di prezzo può arrivare fino a 47 euro a biglietto. Un dato che conferma come, in un mercato sempre più competitivo, la pianificazione anticipata sia diventata la leva principale per viaggiare spendendo meno.

Il secondo trend riguarda le destinazioni. Accanto alle mete tradizionali (Milano, Roma, Firenze, Venezia e Napoli restano le più richieste, con Parigi regina delle rotte internazionali), l’estate 2026 vede una crescita record verso mete meno battute. Varenna, sul Lago di Como, segna un +63,8% di prenotazioni, seguita da Ravenna (+59%), Ventimiglia (+14%) e Monterosso (+11%). A livello internazionale spicca il boom di Vienna, con un +68% di richieste, mentre tra le rotte interne cresce anche la Torino Venezia (+11%).

Il terzo elemento, forse il più interessante in prospettiva, riguarda l’affidabilità. Secondo la survey, quasi tre italiani su quattro (74%) hanno in programma almeno un viaggio quest’estate, in linea con la media europea. Ma tra chi sta riconsiderando il proprio mezzo di trasporto, il 42% degli italiani indica ritardi e cancellazioni come motivo principale, contro una media europea del 35%. Un segnale che il treno non si gioca più la partita solo sul prezzo, ma anche sulla puntualità del servizio. A guidare questo cambiamento sono soprattutto i più giovani: il 43% dei ragazzi tra i 18 e i 29 anni sta già rivedendo attivamente le proprie abitudini di viaggio.

L’Europa suggerisce cosa potrebbe accadere in Italia

Il caso più significativo è quello della Spagna, dove la liberalizzazione avviata nel 2021 ha prodotto una consistente riduzione delle tariffe sulle principali direttrici dell’alta velocità. I dati riportati da Trainline indicano una diminuzione media del 52% sulla tratta Madrid-Málaga, del 44% tra Madrid e Barcellona e del 38% sulla Madrid-Siviglia, rispetto al periodo precedente all’apertura del mercato.

Anche la Francia rappresenta un esempio interessante. Secondo l’analisi, l’ingresso di nuovi operatori ha contribuito a ridurre i prezzi del 43% sulla Parigi-Lione, del 29% sulla Parigi-Marsiglia e del 19% sulla direttrice internazionale Parigi-Milano.

Secondo Trainline, l’evoluzione del mercato italiano segue una dinamica già osservata in altri Paesi europei che hanno aperto il settore alla concorrenza. “I dati di questa estate confermano che la competizione non sta solo influenzando i prezzi, ma sta introducendo dinamiche più complesse, dove l’affidabilità e la diversificazione dell’offerta diventano fattori di scelta cruciali”, ha detto dichiara Alice Coverlizza, VP of Trainline Partner Solutions & EU Carrier Partnerships.

Pur trattandosi di mercati differenti, il messaggio che emerge dall’analisi è chiaro: una maggiore concorrenza tende ad aumentare la competitività del settore, ampliando l’offerta e creando condizioni più favorevoli per i viaggiatori.

Con l’arrivo di nuovi player come SNCF, il mercato diventerà ancora più ricco ma anche più frammentato. Qui entra in gioco la piattaforma Trainline che fin dalla sua nascita ha proprio l’obiettivo di semplificare questa complessità, consente l’acquisto di biglietti di treno e pullman confrontando tariffe e orari di 300 compagnie ferroviarie e di pullman in oltre 40 paesi, offrendo ai clienti il miglior prezzo per i loro viaggi e informazioni di viaggio smart e in tempo reale.