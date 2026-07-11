Garlasco, due uomini accusati per un solo delitto: perché Sempio può andare a processo senza assolvere Stasi

Per la giustizia italiana l’omicidio di Chiara Poggi ha già un colpevole. Si chiama Alberto Stasi, è stato condannato in via definitiva nel 2015 a sedici anni di reclusione e, pur avendo lasciato il carcere per proseguire l’esecuzione della pena in affidamento ai servizi sociali, resta formalmente l’unico responsabile del delitto commesso il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco.

Per la Procura di Pavia, tuttavia, quella stessa mattina nella casa di Chiara ci sarebbe stato Andrea Sempio. È lui, secondo la nuova ricostruzione degli inquirenti, ad aver aggredito e ucciso la ragazza dopo un rifiuto. Stasi, al contrario, sarebbe rimasto fuori dalla scena del crimine e la sua condanna rappresenterebbe un errore giudiziario. Sempio respinge ogni accusa e deve naturalmente essere considerato innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva.

Due ricostruzioni che sembrano escludersi a vicenda, due uomini collocati in posizioni opposte e un’unica vittima. Si potrebbe quindi pensare che, nel momento in cui la Procura ha indicato un nuovo possibile responsabile, la condanna di Stasi sia destinata automaticamente a cadere. Ma il processo penale non funziona come un interruttore: non basta accendere una nuova inchiesta per spegnere una sentenza definitiva.

Il vero caso Garlasco, ormai, non riguarda soltanto chi abbia ucciso Chiara Poggi. Riguarda anche la possibilità che l’ordinamento italiano si trovi a gestire contemporaneamente due verità giudiziarie incompatibili.

Un delitto, ma due procedimenti autonomi

Il procedimento nei confronti di Andrea Sempio e l’eventuale revisione della condanna di Alberto Stasi viaggiano su due binari distinti.

Il primo riguarda l’accertamento della responsabilità dell’uomo che frequentava la casa dei Poggi perché amico di Marco, il fratello di Chiara. La Procura di Pavia gli ha notificato il 7 maggio l’avviso di conclusione delle indagini, ma ha successivamente disposto nuovi approfondimenti dopo il deposito delle consulenze della difesa. I termini delle indagini preliminari restano aperti fino al 28 settembre 2026 e, soltanto al termine degli accertamenti, i magistrati potranno decidere se chiedere il rinvio a giudizio oppure l’archiviazione.

Il secondo binario riguarda Stasi e una possibile nuova richiesta di revisione del processo. La sua difesa sta studiando gli atti dell’inchiesta pavese, mentre la Procura generale di Milano sta valutando la documentazione inviata dai magistrati di Pavia. Al momento, però, il procedimento di revisione non è ancora cominciato e la condanna del 2015 conserva integralmente i propri effetti.

Questo significa che Sempio può teoricamente essere rinviato a giudizio senza che Stasi venga prima assolto. E significa anche che un processo nei confronti del nuovo indagato non produrrebbe, da solo, la cancellazione della precedente sentenza.

Perché processare Sempio non significa assolvere Stasi

La condanna definitiva di Alberto Stasi è coperta dal giudicato, uno dei principi sui quali si regge l’intero sistema processuale. Una sentenza irrevocabile non può essere modificata semplicemente perché un’altra Procura formula una ricostruzione differente o perché emergono dubbi sull’attività investigativa svolta in passato.

Neppure un eventuale rinvio a giudizio di Sempio avrebbe questo effetto. La richiesta di processo esprime infatti la convinzione dell’accusa che esistano elementi sufficienti per affrontare un dibattimento, ma non equivale a una dichiarazione di colpevolezza. Allo stesso modo, una memoria della Procura o una nuova consulenza tecnica possono rappresentare materiale importante, senza per questo demolire automaticamente gli elementi sui quali è stata costruita una condanna definitiva.

È qui che il caso di Garlasco si allontana dalla logica dei programmi televisivi, nei quali ogni nuovo documento viene presentato come la prova capace di riscrivere immediatamente la storia. Nel diritto processuale esiste una differenza essenziale tra un’ipotesi investigativa, una prova utilizzabile in giudizio e una verità cristallizzata da una sentenza passata in giudicato.

Il procedimento contro Sempio dovrà quindi svilupparsi secondo le proprie regole, con il confronto tra accusa e difesa e con la verifica di tutti gli elementi raccolti. La posizione di Stasi, invece, potrà cambiare soltanto attraverso lo strumento straordinario della revisione.

La revisione non è un quarto grado di giudizio

La revisione non serve a celebrare nuovamente un processo soltanto perché, a distanza di anni, è emersa una ricostruzione alternativa. È un rimedio eccezionale previsto per correggere un possibile errore giudiziario e può essere chiesto soltanto in presenza delle condizioni stabilite dal codice di procedura penale.

Nel caso di Stasi le strade principali potrebbero essere due. La prima riguarda la scoperta di prove nuove che, considerate da sole oppure insieme a quelle già esaminate, siano capaci di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto. Non basta quindi che gli elementi siano suggestivi o che rendano possibile una versione diversa: devono avere una forza tale da scardinare il quadro probatorio della condanna.

La seconda possibilità riguarda il contrasto tra giudicati. L’articolo 630 del codice di procedura penale consente infatti di chiedere la revisione quando i fatti posti alla base di una condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile.

In teoria, dunque, la difesa di Stasi e la Procura generale di Milano potrebbero chiedere la revisione già sulla base delle nuove prove raccolte a Pavia, senza aspettare la fine di un eventuale processo a Sempio. Ma la soglia richiesta è molto alta e spetterebbe alla Corte d’Appello di Brescia valutare se gli elementi siano realmente nuovi, affidabili e sufficienti a giustificare la riapertura del caso.

La strada è ancora più delicata perché due precedenti tentativi di revisione non hanno avuto successo. Stasi resta, ancora oggi, l’unica persona condannata per l’omicidio di Chiara Poggi.

Quando le due verità diventerebbero inconciliabili

Il paradosso diventerebbe pienamente visibile qualora Sempio fosse processato e condannato sulla base di una ricostruzione che lo indichi come unico autore dell’omicidio, escludendo completamente Stasi dalla casa.

In quel momento esisterebbero due decisioni fondate su fatti storici difficilmente conciliabili: da una parte la sentenza secondo cui Stasi avrebbe ucciso la fidanzata, dall’altra quella secondo cui l’aggressore sarebbe stato Sempio e Stasi non avrebbe partecipato al delitto.

Anche in questo scenario, tuttavia, sarebbe necessario attendere che la sentenza sul nuovo imputato diventi irrevocabile perché possa essere utilizzata come vero e proprio giudicato incompatibile. Una condanna di primo grado, così come un’assoluzione non definitiva, non chiuderebbe la questione.

Molto dipenderebbe inoltre dal contenuto concreto dell’accusa e della decisione. Una sentenza che attribuisse a Sempio un concorso con altre persone potrebbe non essere automaticamente incompatibile con la condanna di Stasi. Una decisione che collocasse invece il solo Sempio nella villetta, stabilendo che Stasi non partecipò al delitto, produrrebbe un conflitto molto più netto.

È per questa ragione che l’espressione “due colpevoli per un solo omicidio” rischia di semplificare eccessivamente il problema. Il punto non è soltanto il numero delle persone eventualmente condannate, perché uno stesso delitto può essere commesso da più soggetti. Il punto decisivo è capire quali fatti storici saranno accertati: chi era nella casa, chi colpì Chiara, chi la trascinò verso le scale e se qualcun altro partecipò all’aggressione.

Il tempo del processo rischia di amplificare il cortocircuito

Un eventuale dibattimento nei confronti di Sempio potrebbe durare anni, tra primo grado, appello e Cassazione. Nel frattempo la condanna di Stasi continuerebbe a esistere, a meno che la Corte d’Appello di Brescia non ammetta e accolga prima una richiesta di revisione basata sulle prove raccolte dalla nuova indagine.

Potrebbe quindi verificarsi una situazione apparentemente assurda: mentre un tribunale esamina l’ipotesi secondo cui Sempio avrebbe ucciso Chiara, l’ordinamento continuerebbe a considerare Stasi il responsabile definitivo dello stesso delitto.

I due procedimenti potrebbero anche approdare a conclusioni opposte. La revisione di Stasi potrebbe essere respinta mentre il processo a Sempio prosegue. Oppure Stasi potrebbe essere assolto in revisione e Sempio venire successivamente assolto, lasciando l’omicidio senza un colpevole giudiziario. Ancora, Sempio potrebbe essere condannato in primo grado ma assolto nei successivi, mentre la sentenza contro Stasi rimane in piedi.

Non si tratta di prevedere ciò che accadrà, ma di comprendere quanto sia complessa la macchina giudiziaria messa in moto dalla nuova indagine. Ogni procedimento dovrà valutare autonomamente le prove e nessun giudice potrà anticipare l’esito dell’altro processo soltanto per evitare una contraddizione.

La giustizia chiamata a giudicare anche se stessa

La nuova inchiesta di Pavia contiene una conseguenza inevitabile: mentre tenta di individuare il responsabile dell’omicidio, mette sotto esame anche il percorso che ha portato alla condanna di Stasi.

Se l’ipotesi accusatoria su Sempio fosse confermata, non ci si troverebbe davanti soltanto alla scoperta di un diverso colpevole, ma a un errore giudiziario che avrebbe resistito per oltre dieci anni, nonostante le assoluzioni iniziali, il successivo ribaltamento della decisione e i precedenti tentativi di revisione.

Se invece l’impianto della nuova inchiesta non superasse la verifica del dibattimento, resterebbe da spiegare come sia stato possibile costruire, quasi vent’anni dopo il delitto, una ricostruzione tanto distante dalla sentenza definitiva.

È questa la ragione per cui il caso Garlasco rappresenta ormai qualcosa di più di una vicenda di cronaca nera. La giustizia non è chiamata soltanto a pronunciarsi su Sempio e Stasi, ma a verificare la capacità del sistema di riconoscere un proprio eventuale errore senza trasformare ogni sentenza definitiva in una conclusione provvisoria.

La stabilità del giudicato protegge i cittadini dall’idea di processi infiniti, continuamente riaperti sulla base dell’ultima ipotesi. La revisione, però, esiste proprio perché quella stabilità non può diventare ostinazione quando emergono prove capaci di dimostrare l’innocenza di un condannato.

Chiara Poggi oltre la sfida tra Stasi e Sempio

Nel rumore prodotto dalle consulenze, dalle intercettazioni rilette, dagli esperimenti sui percorsi e dalle ricostruzioni televisive, il rischio è che Chiara Poggi venga nuovamente ridotta all’elemento immobile attorno al quale si confrontano investigatori, avvocati e sostenitori delle diverse tesi.

Eppure la domanda principale non è quale squadra debba vincere tra quella che crede nell’innocenza di Stasi e quella che considera fragile la nuova accusa contro Sempio. La domanda è se, diciannove anni dopo l’omicidio, il sistema giudiziario sia ancora in grado di accertare in modo credibile che cosa accadde nella villetta di via Pascoli.

Per farlo dovrà convivere, almeno per un periodo, con il proprio paradosso: un uomo definitivamente colpevole e un altro possibile imputato per lo stesso delitto, mentre due ricostruzioni opposte avanzano senza che l’una possa ancora cancellare l’altra.

A Garlasco non esistono ancora due verità giudiziarie definitive. Ma esistono già due verità che aspirano a diventarlo. Ed è nello spazio sempre più stretto che le separa che si gioca non soltanto il futuro di Stasi e Sempio, ma la credibilità stessa della giustizia italiana.