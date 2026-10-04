La Cina che non conosci si scopre a tavola: dieci tappe tra città imperiali, mercati e sapori sorprendenti

Parlare di cucina cinese come se si trattasse di un’unica tradizione gastronomica significa cercare di raccontare attraverso pochi piatti un Paese che si estende dalle montagne dell’Asia centrale alle coste del Pacifico, dalle pianure settentrionali alle regioni subtropicali del sud, attraversando territori nei quali il clima, la storia, le migrazioni e le abitudini alimentari hanno contribuito alla nascita di identità culinarie profondamente diverse. Quella che nei ristoranti occidentali viene comunemente identificata come cucina cinese rappresenta infatti soltanto una selezione di preparazioni provenienti da un patrimonio molto più articolato, nel quale un piatto di noodles consumato nelle strade di Xi’an può avere ben poco in comune con una colazione a base di dim sum a Guangzhou oppure con una cena preparata secondo le tradizioni dello Yunnan.

Per comprendere questa varietà bisogna osservare la geografia del Paese, perché la disponibilità degli ingredienti ha storicamente contribuito a determinare le abitudini alimentari delle comunità locali, favorendo una maggiore diffusione delle preparazioni a base di frumento nelle regioni settentrionali e di quelle a base di riso in molte aree meridionali, mentre le zone costiere hanno sviluppato una gastronomia nella quale pesce e prodotti marini occupano un posto centrale.

Ma il cibo racconta anche la storia degli scambi commerciali, delle migrazioni e delle trasformazioni culturali, come dimostrano le specialità delle regioni attraversate dall’antica Via della Seta, nelle quali le tradizioni delle comunità musulmane hanno contribuito allo sviluppo di preparazioni a base di carne di agnello, pane e spezie, creando una gastronomia molto diversa da quella associata alle grandi città della Cina orientale.

La cucina cinese viene tradizionalmente descritta attraverso otto grandi scuole gastronomiche, associate a Shandong, Sichuan, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Hunan e Anhui, ma questa classificazione non esaurisce la ricchezza delle tradizioni locali, perché anche territori come Pechino, lo Shaanxi, lo Yunnan e lo Xinjiang possiedono identità culinarie particolarmente riconoscibili.

Seguire un itinerario gastronomico attraverso la Cina significa quindi andare oltre i grandi monumenti e le destinazioni più conosciute, lasciando che siano i mercati, i piccoli ristoranti familiari, le case da tè e le botteghe specializzate a raccontare il territorio, in un viaggio nel quale la preparazione di un piatto può diventare interessante quanto la visita a un tempio, a un palazzo imperiale o a un antico quartiere commerciale.

Pechino, tra l’anatra imperiale e i sapori nascosti negli hutong

La capitale cinese rappresenta uno dei luoghi nei quali il rapporto tra gastronomia e storia appare più evidente, perché la cucina di Pechino conserva ancora oggi preparazioni associate alla tradizione imperiale accanto a specialità popolari che continuano a essere consumate nei piccoli ristoranti dei quartieri storici.

Il piatto più conosciuto è senza dubbio l’anatra laccata alla pechinese, Beijing kaoya (北京烤鸭, Běijīng kǎoyā), una preparazione nella quale la pelle viene resa particolarmente croccante attraverso un processo di lavorazione e cottura che richiede attenzione e precisione.

L’anatra viene generalmente servita tagliata in fettine sottili, accompagnata da piccole crêpes di frumento, cipollotto, cetriolo e salsa, permettendo ai commensali di comporre personalmente piccoli involtini nei quali la croccantezza della pelle incontra la morbidezza della carne e la freschezza delle verdure.

Assaggiare l’anatra laccata in uno dei ristoranti storici della capitale permette di avvicinarsi a una tradizione gastronomica nella quale la preparazione e il servizio del piatto sono parte integrante dell’esperienza, ma per conoscere il volto più quotidiano della cucina di Pechino bisogna esplorare anche gli hutong, i vicoli tradizionali nei quali sopravvivono piccole attività specializzate in ricette locali.

Tra queste figurano gli zhajiangmian (炸酱面, zhájiàngmiàn), noodles di frumento serviti con una salsa a base di pasta di soia fermentata, carne e verdure fresche, una preparazione nella quale ingredienti relativamente semplici vengono combinati per ottenere un piatto sostanzioso e ricco di sapore.

Durante i mesi più freddi, invece, una delle esperienze gastronomiche più rappresentative è lo shuan yangrou (涮羊肉, shuàn yángròu), una preparazione nella quale sottili fettine di agnello vengono immerse per pochi istanti in un brodo caldo, all’interno di un recipiente tradizionalmente realizzato in rame e collocato al centro del tavolo.

La carne viene poi accompagnata da salse, tra cui quella a base di sesamo, verdure e altri ingredienti da cuocere nel brodo, trasformando il pasto in un’esperienza conviviale particolarmente legata alla stagione invernale.

Pechino offre così la possibilità di scoprire due dimensioni complementari della gastronomia cinese, quella delle preparazioni elaborate che conservano un legame con il passato imperiale e quella dei piatti popolari che continuano a rappresentare una parte fondamentale dell’identità cittadina.

Dongbei, il grande nord della Cina dove la cucina incontra la Russia e la Corea

Nella Cina nordorientale, nelle province di Liaoning, Jilin e Heilongjiang, la gastronomia assume un carattere profondamente diverso rispetto a quello delle regioni meridionali, perché il clima continentale, gli inverni particolarmente rigidi e la storia delle comunità locali hanno favorito lo sviluppo di una cucina sostanziosa, nella quale la carne, il frumento e le verdure conservate occupano un posto importante.

Una delle preparazioni più rappresentative è il guobaorou (锅包肉, guōbāoròu), una specialità particolarmente associata alla città di Harbin, nella quale sottili fette di maiale vengono ricoperte di pastella, fritte e successivamente condite con una salsa agrodolce, creando un contrasto tra la croccantezza esterna e la morbidezza della carne.

La cucina del Dongbei è inoltre conosciuta per gli stufati preparati con carne e verdure, spesso serviti in grandi recipienti condivisi, tra cui il suancai dun fensitiao, una preparazione che combina cavolo fermentato, vermicelli e, in alcune versioni, carne di maiale.

Il cavolo conservato attraverso la fermentazione, conosciuto come suan cai (酸菜, suāncài), rappresenta uno degli ingredienti più caratteristici della regione e viene utilizzato in numerosi piatti, dai ripieni dei ravioli alle zuppe, restituendo l’importanza che le tecniche di conservazione degli alimenti hanno avuto storicamente nelle comunità del nord.

Ma il Dongbei è anche una regione nella quale la gastronomia racconta il rapporto con i Paesi vicini, come dimostra la città di Harbin, dove la presenza russa ha lasciato tracce riconoscibili nell’architettura e nelle abitudini alimentari, contribuendo alla diffusione di pane, insaccati e altre preparazioni di influenza europea.

Nella prefettura autonoma coreana di Yanbian, nella provincia di Jilin, invece, la cultura alimentare riflette la presenza della comunità di etnia coreana, con specialità come i noodles freddi di Yanji, le verdure fermentate e le preparazioni alla griglia.

La gastronomia del Dongbei permette così di scoprire una Cina nella quale la storia delle migrazioni e dei contatti culturali appare riconoscibile anche attraverso piatti apparentemente semplici, mostrando come le tradizioni alimentari possano diventare uno degli strumenti più immediati per comprendere l’identità di una regione di confine.

Shandong, la cucina del mare che ha influenzato la gastronomia cinese

La provincia dello Shandong, affacciata sul Mar Giallo, occupa un posto importante nella storia della gastronomia cinese, perché la sua cucina, conosciuta come Lu cai (鲁菜, Lǔ cài), è considerata una delle grandi scuole culinarie tradizionali del Paese e ha esercitato una significativa influenza sulle preparazioni diffuse nella Cina settentrionale.

La vicinanza al mare ha favorito lo sviluppo di una tradizione nella quale pesce, molluschi e altri prodotti marini vengono valorizzati attraverso tecniche che privilegiano la qualità degli ingredienti e la precisione della cottura, mentre nelle aree interne la gastronomia è fortemente legata ai prodotti agricoli, al frumento e alle preparazioni a base di carne.

Tra gli elementi distintivi della cucina dello Shandong figurano anche la preparazione di brodi, l’utilizzo del cipollotto come ingrediente aromatico e una particolare attenzione alle tecniche di cottura, che permettono di ottenere piatti dal sapore intenso senza ricorrere necessariamente a grandi quantità di peperoncino.

A Qingdao, città portuale conosciuta anche per il proprio patrimonio architettonico e per la tradizione birraria, il viaggio gastronomico può cominciare nei mercati del pesce, dove la disponibilità del pescato influenza la composizione dei menu e permette di assaggiare preparazioni che riflettono il rapporto tra la città e il mare.

Tra le specialità regionali figurano piatti a base di pesce, molluschi e cetrioli di mare, mentre i jiaozi (饺子, jiǎozi), i tradizionali ravioli cinesi, possono essere preparati anche con ripieni di prodotti marini.

Spostandosi verso Jinan, capoluogo della provincia, è possibile approfondire la tradizione gastronomica legata alle preparazioni in brodo e alle tecniche di cottura più elaborate, che hanno contribuito alla reputazione della cucina dello Shandong all’interno della storia culinaria cinese.

La regione offre inoltre la possibilità di scoprire una tradizione gastronomica profondamente legata alla produzione agricola, nella quale il frumento viene utilizzato per preparare noodles, pani e altre specialità che accompagnano i piatti di carne e verdure.

È proprio questa combinazione tra cucina costiera e gastronomia delle aree interne a rendere lo Shandong una destinazione interessante per chi desidera conoscere una delle tradizioni culinarie che hanno contribuito a definire l’identità della cucina cinese settentrionale.

Shanghai e Jiangnan, i ravioli ripieni di brodo e la cucina delle città sull’acqua

Shanghai rappresenta uno dei luoghi nei quali il rapporto tra tradizione gastronomica e modernità appare più evidente, perché la città che ha costruito parte della propria identità contemporanea attraverso il commercio internazionale e l’innovazione conserva ancora oggi una cucina profondamente legata alle tradizioni del Jiangnan, la regione geografica e culturale che comprende Shanghai e parte dei territori situati a sud del basso corso del fiume Yangtze.

Tra le specialità più conosciute figurano gli xiaolongbao (小笼包, xiǎolóngbāo), piccoli ravioli cotti al vapore e generalmente preparati con un ripieno di carne di maiale e brodo, che durante la cottura rimane racchiuso all’interno della sottile sfoglia.

Il liquido viene ottenuto aggiungendo al ripieno una gelatina di brodo che, sciogliendosi con il calore, permette di ottenere la caratteristica consistenza succosa della preparazione.

Assaggiarli richiede una certa attenzione, perché il brodo può essere particolarmente caldo e generalmente si utilizza un cucchiaio per raccogliere il raviolo, aprire delicatamente la pasta e lasciare fuoriuscire parte del vapore prima di consumarlo, eventualmente accompagnandolo con aceto nero e zenzero.

Una delle località storicamente associate a questa preparazione è Nanxiang, oggi parte del distretto di Jiading, nel territorio amministrativo di Shanghai, dove gli xiaolongbao hanno assunto nel corso del tempo una forma particolarmente riconoscibile e sono diventati uno dei simboli della gastronomia cittadina.

Ma il patrimonio culinario di Shanghai comprende anche gli shengjianbao (生煎包, shēngjiānbāo), piccoli panini ripieni di carne che vengono cotti in padella fino a ottenere una base dorata e croccante, mantenendo la parte superiore più morbida e un ripieno succoso.

La loro tradizione è strettamente legata alla cucina del Jiangnan e, secondo la ricostruzione pubblicata dalle autorità turistiche di Shanghai, la preparazione si sarebbe sviluppata nell’area di Suzhou prima di diffondersi nella metropoli durante i primi decenni del Novecento.

Durante l’autunno, invece, la gastronomia della città valorizza il granchio cinese d’acqua dolce, conosciuto come dazhaxie (大闸蟹, dàzháxiè), una specialità stagionale particolarmente apprezzata nella regione del delta dello Yangtze.

Spostandosi nelle località storiche del Jiangnan, tra canali, giardini tradizionali e antiche città commerciali, il viaggio gastronomico permette di scoprire una cucina nella quale il pesce d’acqua dolce, i germogli di bambù, le verdure stagionali e le preparazioni delicate occupano un posto importante.

Nella vicina provincia dello Zhejiang, città come Hangzhou conservano una tradizione gastronomica legata ai prodotti lacustri e al tè, tra cui il celebre Longjing, mentre nella provincia del Jiangsu si possono assaggiare gli shizitou (狮子头, shīzitóu), grandi polpette di carne di maiale particolarmente associate alla tradizione gastronomica di Yangzhou, che possono essere servite in brodo oppure brasate secondo le ricette locali.

Shanghai e i territori circostanti offrono così una prospettiva diversa sulla gastronomia cinese, nella quale la raffinatezza delle preparazioni deriva anche dalla capacità di valorizzare prodotti locali attraverso tecniche tramandate nel tempo.

Shaanxi, dove i noodles raccontano la storia della Via della Seta

Xi’an, antica capitale imperiale e punto di partenza orientale di una delle principali vie commerciali della storia, rappresenta una delle destinazioni gastronomiche più interessanti della Cina, perché la sua cucina conserva ancora oggi le tracce degli scambi culturali che per secoli hanno collegato il Paese all’Asia centrale e ad altri territori dell’Eurasia.

Nella provincia dello Shaanxi, il frumento occupa un posto centrale nella tradizione alimentare, come dimostra la straordinaria varietà di noodles, pani e preparazioni a base di farina che si possono incontrare nei mercati e nei piccoli ristoranti locali.

Tra le specialità più conosciute figurano i biangbiang mian (biángbiáng miàn), noodles particolarmente larghi e lunghi, preparati a mano attraverso una lavorazione dell’impasto che permette di ottenere una consistenza elastica e una forma caratteristica, spesso paragonata a quella di una cintura.

I noodles possono essere conditi con peperoncino, aglio, cipollotto e altri ingredienti, ai quali viene aggiunto olio caldo per liberarne gli aromi, creando una preparazione nella quale la consistenza della pasta e l’intensità del condimento costituiscono gli elementi principali.

Il nome del piatto è diventato celebre anche per il carattere cinese tradizionalmente utilizzato per rappresentare la sillaba biang, particolarmente complesso e composto da numerosi tratti, tanto da essere diventato un elemento riconoscibile della cultura gastronomica locale.

Un’altra specialità è il roujiamo (肉夹馍, ròujiāmó), un pane rotondo farcito con carne cotta lentamente e tagliata finemente, che nella sua versione più conosciuta viene preparato con carne di maiale.

Il piatto viene spesso paragonato a un panino farcito, ma possiede una tradizione gastronomica specifica, legata alle tecniche locali di preparazione del pane e alla lunga cottura della carne.

Nel quartiere musulmano di Xi’an, invece, il viaggio gastronomico permette di conoscere lo yangrou paomo (羊肉泡馍, yángròu pàomó), una preparazione nella quale il pane viene spezzettato e immerso in un brodo a base di carne di agnello, dando vita a un piatto sostanzioso che racconta la storia delle comunità musulmane della città.

In alcune interpretazioni tradizionali, sono gli stessi commensali a spezzare il pane in piccoli pezzi prima di consegnarlo al personale del ristorante, che completa la preparazione con il brodo e gli altri ingredienti.

È proprio questa dimensione culturale a rendere la gastronomia dello Shaanxi particolarmente interessante, perché ogni piatto può essere letto anche come il risultato di incontri tra popolazioni, tradizioni religiose e abitudini alimentari differenti.

Visitare Xi’an attraverso i suoi mercati significa quindi scoprire una città nella quale la storia della Via della Seta non sopravvive soltanto nei monumenti e nei musei, ma continua a essere riconoscibile anche nelle ricette consumate quotidianamente.

Sichuan e Chongqing, dove il peperoncino incontra una spezia che fa formicolare la lingua

La cucina del Sichuan è diventata famosa in tutto il mondo per l’intensità dei suoi sapori e per l’utilizzo di ingredienti aromatici che creano una sensazione gustativa particolarmente riconoscibile, ma ridurre questa tradizione al semplice concetto di piccante significherebbe ignorare la complessità delle tecniche e delle combinazioni che caratterizzano una delle grandi scuole gastronomiche cinesi.

Uno degli elementi più rappresentativi è il pepe del Sichuan, conosciuto come huajiao (花椒, huājiāo), una spezia che produce una particolare sensazione di formicolio e intorpidimento sulla lingua e che, combinata con il peperoncino, contribuisce a creare il caratteristico equilibrio tra ma (麻, má), la sensazione anestetizzante, e la (辣, là), il piccante.

A Chengdu, capoluogo della provincia, una delle preparazioni più conosciute è il mapo tofu (麻婆豆腐, mápó dòufu), un piatto a base di tofu morbido cotto in una salsa aromatica con peperoncino, pepe del Sichuan, pasta di fave fermentate e, nelle versioni tradizionali, carne macinata.

Tra le altre specialità figurano i dan dan mian (担担面, dàndàn miàn), noodles conditi con una salsa intensa a base di peperoncino, pepe del Sichuan, verdure conservate e altri ingredienti che possono variare secondo la ricetta, e il pollo gongbao jiding (宫保鸡丁, gōngbǎo jīdīng), conosciuto internazionalmente come pollo kung pao, nel quale la carne viene saltata insieme ad arachidi, peperoncino e altri condimenti.

La cucina del Sichuan, tuttavia, non riguarda soltanto i ristoranti, perché a Chengdu il rapporto tra cibo e socialità si manifesta anche attraverso la cultura delle case da tè, luoghi nei quali il tempo viene dedicato alla conversazione, al gioco e alla condivisione di piccoli piatti, offrendo una prospettiva diversa sulla vita quotidiana della città.

Spostandosi verso Chongqing, municipalità autonoma amministrativamente distinta dalla provincia del Sichuan ma profondamente legata alla sua tradizione culinaria, il protagonista diventa invece l’huoguo (火锅, huǒguō), il celebre hot pot cinese, nel quale carne, verdure, tofu e altri ingredienti vengono cotti direttamente dai commensali all’interno di una pentola di brodo caldo collocata al centro del tavolo.

La versione locale è conosciuta per l’utilizzo generoso di peperoncino e pepe del Sichuan, che trasformano il brodo in una preparazione particolarmente intensa, mentre in alcuni ristoranti è possibile scegliere pentole suddivise in più compartimenti, con brodi differenti.

Il piacere dell’hot pot, tuttavia, non dipende soltanto dalla scelta degli ingredienti, ma anche dalla dimensione conviviale del pasto, perché ciascun commensale partecipa direttamente alla cottura, condividendo il tempo e l’esperienza con le altre persone sedute al tavolo.

Hunan, la cucina del peperoncino e il tofu che sorprende prima ancora di essere assaggiato

Nella provincia dello Hunan, la gastronomia è conosciuta per il suo utilizzo intenso del peperoncino, ma rispetto alla cucina del Sichuan presenta caratteristiche differenti, privilegiando spesso il piccante diretto dei peperoncini freschi e conservati, accompagnati da ingredienti fermentati e preparazioni nelle quali l’intensità aromatica assume un ruolo centrale.

A Changsha, capoluogo della provincia, una delle specialità più rappresentative è il chou doufu (臭豆腐, chòu dòufu), il celebre tofu fermentato caratterizzato da un odore particolarmente intenso, che viene fritto fino a ottenere una superficie croccante e successivamente condito con salse, peperoncino e altri ingredienti.

L’aspetto scuro e l’aroma pungente possono sorprendere chi lo assaggia per la prima volta, ma il contrasto tra la croccantezza esterna e la consistenza più morbida dell’interno rappresenta una delle caratteristiche che hanno reso questa preparazione un simbolo dello street food locale.

Un’altra specialità particolarmente conosciuta è il duojiao yutou (剁椒鱼头, duòjiāo yútóu), una preparazione nella quale la testa di un pesce viene cotta al vapore e ricoperta da una generosa quantità di peperoncino tritato e conservato attraverso la fermentazione o la salatura, creando un piatto dal sapore intenso che viene generalmente condiviso tra più persone.

La cucina dello Hunan comprende inoltre preparazioni a base di carne di maiale, come il xiaochao rou (小炒肉, xiǎochǎo ròu), nel quale sottili fette di carne vengono saltate insieme a peperoncini e altri ingredienti, e dolci tradizionali come i tangyou baba (糖油粑粑, tángyóu bāba), piccoli dolci di riso glutinoso preparati con zucchero e olio.

Changsha offre così un’esperienza gastronomica nella quale lo street food occupa un posto importante, soprattutto nei mercati e nelle aree commerciali frequentate durante le ore serali, quando il cibo diventa parte integrante della vita sociale della città.

Guangdong, dove la giornata comincia con il dim sum e la cucina diventa un rituale sociale

Nella provincia meridionale del Guangdong, la gastronomia assume un carattere profondamente diverso rispetto a quello delle regioni interne, grazie a un clima subtropicale, a una lunga tradizione commerciale e a una cultura alimentare nella quale la freschezza degli ingredienti e l’equilibrio dei sapori occupano un posto particolarmente importante.

Guangzhou, conosciuta storicamente anche come Canton, rappresenta uno dei principali centri della cucina cantonese, una tradizione che ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione internazionale della gastronomia cinese, soprattutto attraverso i ristoranti aperti dalle comunità emigrate in Europa, America e nel Sud-est asiatico.

Una delle esperienze più caratteristiche è lo yum cha (饮茶, yǐnchá), l’abitudine di riunirsi nelle case da tè e nei ristoranti per consumare una selezione di piccoli piatti accompagnati dal tè, un rituale che costituisce una parte importante della cultura sociale cantonese.

Durante lo yum cha vengono serviti i celebri dim sum (点心, diǎnxīn), piccole preparazioni che comprendono ravioli al vapore, panini ripieni, involtini di riso e numerose altre specialità, permettendo ai commensali di assaggiare piatti differenti nel corso dello stesso pasto.

Tra i più conosciuti figurano gli har gow, ravioli dalla sfoglia sottile e quasi trasparente tradizionalmente ripieni di gamberi, e i siu mai, piccoli ravioli aperti nella parte superiore, generalmente preparati con carne di maiale e altri ingredienti.

Ma la gastronomia cantonese comprende anche preparazioni più elaborate, come l’oca arrosto, shao’e (烧鹅, shāo’é), nella quale la carne viene cotta fino a ottenere una pelle croccante e un interno morbido e succoso, oppure i piatti di pesce preparati al vapore con zenzero, cipollotto e salsa di soia.

Nelle aree costiere della provincia, il rapporto con il mare contribuisce alla diffusione di preparazioni a base di pesce, molluschi e altri prodotti marini, mentre la tradizione agricola favorisce l’utilizzo di verdure fresche, frutta tropicale e ingredienti stagionali.

La cultura gastronomica del Guangdong permette così di scoprire una Cina nella quale la qualità di un pasto non dipende necessariamente dall’intensità dei condimenti, ma dalla capacità di valorizzare il sapore naturale degli ingredienti e dalla dimensione sociale che accompagna il momento della loro condivisione.

Yunnan, tra montagne e foreste dove i funghi diventano protagonisti della cucina

Lo Yunnan rappresenta una delle regioni più particolari della Cina dal punto di vista gastronomico, perché la sua posizione geografica, al confine con diversi Paesi del Sud-est asiatico, e la presenza di numerose comunità etniche hanno contribuito allo sviluppo di tradizioni alimentari nelle quali ingredienti, tecniche di preparazione e abitudini culturali cambiano sensibilmente da un territorio all’altro.

Una delle caratteristiche più riconoscibili della gastronomia locale è l’utilizzo dei funghi selvatici commestibili, che crescono nelle aree montane e forestali della provincia e vengono impiegati nella preparazione di zuppe, piatti di carne, noodles e numerose altre specialità.

Tra le varietà particolarmente apprezzate figurano i matsutake e differenti tipologie di porcini e altri funghi locali, che durante la stagione della raccolta diventano protagonisti dei mercati e dei ristoranti specializzati.

Una delle esperienze gastronomiche più caratteristiche è l’hot pot di funghi, nel quale diverse varietà commestibili vengono cotte all’interno di un brodo caldo, permettendo di apprezzarne le differenti consistenze e sfumature aromatiche.

La preparazione richiede tuttavia particolare attenzione, perché alcune specie selvatiche presenti nella regione sono velenose e non devono essere consumate, mentre altre, pur essendo utilizzate nella gastronomia locale, richiedono un trattamento e una cottura adeguati. Le autorità sanitarie dello Yunnan raccomandano di non raccogliere o consumare funghi sconosciuti e ricordano che la cottura non rende sicure tutte le specie tossiche. Per questo motivo, chi desidera conoscere questa tradizione gastronomica dovrebbe affidarsi a ristoranti specializzati che utilizzino ingredienti correttamente identificati e preparati secondo procedure sicure.

A Kunming, capoluogo dello Yunnan, una delle specialità più conosciute sono i guoqiao mixian (过桥米线, guòqiáo mǐxiàn), letteralmente noodles di riso che attraversano il ponte, una preparazione nella quale un brodo molto caldo viene servito insieme a noodles e ingredienti separati che vengono aggiunti direttamente al tavolo.

Il piatto è accompagnato da una leggenda popolare che racconta di una donna impegnata a portare il pranzo al marito mentre studiava su un’isola, attraversando ogni giorno un ponte per raggiungerlo, e che avrebbe trovato il modo di mantenere il brodo caldo separando gli ingredienti fino al momento del consumo.

Al di là della leggenda, i noodles rappresentano una delle preparazioni più riconoscibili della gastronomia dello Yunnan, dove il riso viene utilizzato in numerose forme e combinazioni.

La provincia offre inoltre la possibilità di scoprire tradizioni alimentari legate alle comunità locali, con preparazioni che utilizzano erbe aromatiche, verdure fermentate, fiori commestibili e ingredienti difficilmente reperibili al di fuori della regione.

Nelle aree montane, soprattutto durante la stagione dei funghi, visitare i mercati gastronomici permette di osservare direttamente il rapporto tra la biodiversità del territorio e la cucina, trasformando la scoperta dei prodotti locali in un’esperienza culturale che racconta una Cina profondamente diversa da quella delle grandi città orientali.

Xinjiang, tra i mercati della Via della Seta e i sapori dell’Asia centrale

Il viaggio attraverso i panorami gastronomici della Cina si conclude nello Xinjiang, la vasta regione nordoccidentale nella quale il deserto, le montagne e le antiche vie commerciali hanno contribuito allo sviluppo di tradizioni alimentari fortemente influenzate dalle culture dell’Asia centrale.

La presenza di diverse comunità etniche, tra cui quella uigura, si riflette in una gastronomia nella quale il pane, la carne di agnello, i noodles e le spezie occupano un posto centrale, dando vita a preparazioni molto differenti da quelle generalmente associate alla cucina cinese nelle altre regioni del Paese.

Uno degli alimenti più rappresentativi è il nang (馕, náng), un pane rotondo tradizionalmente cotto sulle pareti interne di un forno in argilla, che può essere preparato in dimensioni e varianti differenti e accompagnare numerosi piatti della cucina locale.

Nei mercati di città come Kashgar e Urumqi, il pane viene venduto insieme a specialità a base di carne, tra cui gli spiedini di agnello, generalmente conditi con cumino e altre spezie e cotti sulla brace.

La carne di agnello è inoltre protagonista del polo, una preparazione a base di riso cotto insieme a carne, carote e altri ingredienti, che racconta il rapporto tra la gastronomia dello Xinjiang e le tradizioni alimentari diffuse in numerosi territori dell’Asia centrale.

Tra le altre specialità figurano i laghman, noodles di frumento tirati a mano e accompagnati da carne e verdure saltate, e le preparazioni nelle quali la pasta viene combinata con ingredienti come cipolla, pomodoro e peperoni.

Ma lo Xinjiang è anche una regione conosciuta per la produzione agricola, favorita in alcune aree da sistemi di irrigazione che permettono la coltivazione di frutta particolarmente apprezzata, tra cui meloni, uva e altri prodotti che rappresentano una parte importante dell’identità gastronomica locale.

A Turpan, una delle città storicamente legate agli scambi commerciali lungo la Via della Seta, la coltivazione dell’uva e la produzione di uvetta costituiscono elementi riconoscibili del paesaggio agricolo, offrendo la possibilità di scoprire come le comunità locali abbiano sviluppato nel tempo tecniche di coltivazione e conservazione adattate alle particolari condizioni climatiche della regione.

Il territorio è conosciuto per il clima particolarmente caldo e arido e per una lunga tradizione vinicola e agricola, che ha reso l’uva uno dei suoi prodotti più rappresentativi.

La gastronomia dello Xinjiang permette così di comprendere quanto il patrimonio culinario cinese sia il risultato di una pluralità di culture e tradizioni, nelle quali il cibo racconta storie di migrazioni, commerci e incontri tra popolazioni differenti.

La Cina da scoprire, un piatto alla volta

Attraversare la Cina seguendo le sue tradizioni gastronomiche significa scoprire un Paese nel quale il cibo conserva una relazione profonda con la geografia, la storia e l’identità delle comunità locali, perché dietro a una preparazione apparentemente semplice possono nascondersi secoli di scambi commerciali, tecniche artigianali tramandate nel tempo oppure abitudini alimentari nate dalla necessità di adattarsi alle condizioni climatiche di un determinato territorio.

Una porzione di anatra laccata a Pechino, un piatto di noodles a Xi’an o una selezione di dim sum a Guangzhou possono rappresentare esperienze profondamente diverse, mostrando come la gastronomia cinese non possa essere compresa attraverso una selezione limitata di piatti, ma richieda un percorso capace di attraversare territori e tradizioni differenti.

È proprio questa varietà a rendere il viaggio gastronomico uno degli strumenti più interessanti per avvicinarsi alla cultura cinese, soprattutto per chi desidera andare oltre le grandi attrazioni turistiche e conoscere più da vicino la vita quotidiana delle città e delle comunità locali.

Dalle case da tè di Chengdu ai mercati dello Xinjiang, dalle botteghe specializzate nei ravioli di Shanghai ai piccoli ristoranti dello Yunnan, ogni tappa permette di scoprire un rapporto differente con gli ingredienti, con il territorio e con il momento del pasto, dimostrando come la cucina possa raccontare la storia di un Paese attraverso gesti, ricette e tradizioni che continuano a essere tramandati da generazioni.

Perché la Cina che conosciamo attraverso i menu dei ristoranti occidentali rappresenta soltanto una parte di un universo gastronomico molto più vasto, nel quale ogni regione custodisce specialità che meritano di essere scoperte direttamente nel luogo in cui sono nate.

E forse è proprio questo il modo più interessante per organizzare un nuovo viaggio nel Paese: non scegliere soltanto le città da visitare, ma anche i piatti che si desidera assaggiare, lasciando che siano i mercati, le botteghe e le tradizioni locali a suggerire un itinerario capace di raccontare la Cina attraverso uno dei suoi patrimoni culturali più ricchi e sorprendenti.