Il vento della Sardegna è diventato il vero lusso del Mediterraneo. E il Chia Laguna riparte proprio da qui

C’è stato un tempo in cui il maestrale, in Sardegna, veniva percepito quasi come un fastidio inevitabile. Troppo forte per chi cercava la spiaggia immobile delle brochure estive. Troppo imprevedibile per chi immaginava il Mediterraneo come una cartolina statica fatta soltanto di mare piatto e sole verticale. Il vento, qui, ha sempre imposto le proprie regole. Ha modellato le dune, piegato la vegetazione, scavato le rocce, costruito silenzi. Ha persino influenzato il carattere dell’isola.

Poi qualcosa è cambiato. Le estati mediterranee sono diventate sempre più torride, più lunghe, più estreme. E improvvisamente quel vento che per decenni era stato considerato scomodo si è trasformato in una forma di privilegio naturale. In Sardegna lo sanno bene: il maestrale non è soltanto meteo. È identità culturale. È ritmo. È sollievo. È quasi una forma di lusso climatico.

Forse è anche per questo che il nuovo racconto del Chia Laguna Nature Resort parte proprio da lì: dall’aria.

Nella hall del Conrad Chia Laguna Sardinia, unico indirizzo italiano del brand Conrad di Hilton, sottilissime tende in organza bianchissima si muovono continuamente seguendo le correnti che attraversano gli spazi dell’hotel. Non sono semplici elementi decorativi. Rendono visibile il vento. Lo trasformano in movimento scenico. In atmosfera. In qualcosa di profondamente sardo.

È un dettaglio apparentemente piccolo, ma racconta molto della direzione presa da questo grande progetto di ospitalità nel Sud Sardegna. Perché qui il territorio non viene addomesticato per adattarsi a un lusso internazionale standardizzato. Succede quasi il contrario: è il resort a cercare di adattarsi al paesaggio, ai suoi ritmi e alla sua identità.

C’è una frase che torna spesso parlando con chi lavora qui: il territorio deve entrare dentro l’esperienza, non restare fuori dalla finestra della camera. Ed è probabilmente questo l’aspetto che distingue maggiormente il nuovo corso del Chia Laguna Nature Resort da molte altre operazioni di lusso mediterraneo contemporaneo, spesso impeccabili dal punto di vista estetico ma incapaci di costruire un vero dialogo con il luogo che le ospita.

Qui, invece, la Sardegna emerge continuamente, quasi ostinatamente, nei dettagli più piccoli. Nella pietra lasciata volutamente grezza. Nei tessuti che si muovono seguendo il maestrale. Nei profumi di macchia mediterranea che cambiano leggermente a seconda delle ore della giornata. Persino nella luce, che all’interno degli spazi comuni non viene mai completamente controllata o artificializzata, ma lasciata entrare in modo quasi teatrale attraverso aperture, trasparenze e materiali chiarissimi.

Ed è interessante osservare come tutto questo venga costruito senza scivolare nell’estetica folkloristica che spesso accompagna i grandi resort italiani quando cercano di raccontare il territorio. Il rischio, in Sardegna, sarebbe stato semplicissimo: trasformare l’identità locale in scenografia. Qui si prova invece a fare qualcosa di più complesso, e in alcuni momenti anche più sofisticato.

Chia Laguna Nature Resort: il nuovo volto del Sud Sardegna

Il 2026 rappresenta un passaggio importante per Chia Laguna. Il resort ha infatti inaugurato un nuovo capitolo della propria storia attraverso un’importante brand evolution sviluppata insieme all’agenzia JHAGGER&CO, scegliendo un nome che già da solo chiarisce la direzione presa: Chia Laguna Nature Resort.

La parola chiave è proprio quella: natura.

Perché qui, lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, la natura non è soltanto sfondo ornamentale. È protagonista assoluta. Dune dorate, lagune popolate da fenicotteri rosa, macchia mediterranea, profumi di lentisco e ginepro, spiagge nascoste tra la vegetazione, promontori battuti dal vento e un mare che cambia colore continuamente, passando dal turchese allo smeraldo.

Siamo a Domus de Maria, in una delle aree più spettacolari dell’isola. Poco distante si trova Is Cannoneris, la più vasta foresta di lecci d’Europa, mentre sotto le rovine di un’antica torre di guardia spagnola sopravvivono ancora i resti di Bithia, considerata la città più antica della Sardegna.

Ed è proprio questo il punto più interessante del progetto Chia Laguna: non limitarsi a vendere una vacanza di lusso, ma trasformare il soggiorno in una forma di immersione nel Sud Sardegna.

Tre hotel, tre anime, un’unica idea di ospitalità

Il resort si sviluppa attraverso tre strutture profondamente diverse ma pensate come parti di un unico ecosistema.

Il Conrad Chia Laguna Sardinia rappresenta l’anima più sofisticata e internazionale del progetto. Ambienti contemporanei, design ispirato all’artigianato locale, spa, ristorazione di alto livello e suite panoramiche come la Shardana, che domina la baia con terrazza privata e jacuzzi.

Poi c’è il Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton, struttura più raccolta e immersa nella natura, quasi sospesa tra la macchia mediterranea e il mare.

Infine The Village, storico cuore pulsante del resort, completamente ripensato con un concept contemporaneo dedicato alle famiglie. Qui l’idea è quella di ricreare una sorta di comunità mediterranea contemporanea: ci si incontra in piazza, si cena insieme, si organizza la giornata tra spiaggia, sport e attività.

Durante l’alta stagione, spiegano dal resort, Chia Laguna arriva addirittura a superare il vicino paese di Domus de Maria per numero di persone presenti. E in effetti la sensazione è proprio quella di una piccola città stagionale che vive seguendo ritmi completamente diversi rispetto al resto dell’anno.

Il lusso internazionale che parla sardo

La sensazione, camminando tra gli spazi del resort, è che si stia cercando di costruire una nuova grammatica del lusso mediterraneo, molto diversa da quella che ha dominato gli ultimi vent’anni. Meno ostentazione visiva, meno ricerca dell’effetto “Instagrammabile” fine a sé stesso e molta più attenzione alla dimensione sensoriale e narrativa del soggiorno.

Non è un caso che uno degli elementi più memorabili dell’intero Conrad Chia Laguna Sardinia non sia una suite o una piscina, ma qualcosa di estremamente impalpabile come l’aria. Le grandi tende in organza bianca che dominano la hall reagiscono continuamente alle correnti che arrivano dal mare e finiscono quasi per modificare la percezione dello spazio, creando scenografie sempre diverse, mai completamente prevedibili. È un’immagine che sintetizza perfettamente la filosofia del resort: lasciare che sia la natura a intervenire dentro l’ospitalità, e non il contrario.

La sfida più difficile, oggi, per il lusso mediterraneo è probabilmente questa: riuscire a essere internazionale senza diventare anonimo.

Ed è qui che il Chia Laguna Nature Resort trova la propria dimensione più interessante.

Dentro il Conrad Chia Laguna Sardinia la Sardegna entra letteralmente negli spazi. Non come decorazione folkloristica, ma come linguaggio estetico contemporaneo.

C’è la pavoncella sarda, tradizionale simbolo beneaugurante dell’isola, reinterpretata in chiave moderna. Ci sono i vasi creati insieme allo studio Pretziada e al ceramista Walter Usai di Assemini, ispirati agli antichi recipienti utilizzati per trasportare l’acqua. Alcuni riproducono addirittura le “due donne” della Sardegna: quella antica, più bassa e robusta, e quella contemporanea, più slanciata.

Ci sono i tappeti artigianali provenienti da Samugheo, le lavorazioni tessili a pibionis, i marmi locali, i cuscini decorati attraverso tecniche tradizionali.

Persino i profumi raccontano il territorio.

Nei corridoi del resort si diffondono costantemente essenze prodotte a Domus de Maria da una farmacista locale: legni, agrumi, lavanda, mirto, macchia mediterranea. Una scelta quasi maniacale nella sua ricerca di coerenza identitaria.

E poi c’è quella parete di roccia naturale che emerge direttamente all’interno dell’hotel. Quando piove, raccontano dalla struttura, l’acqua può persino scivolare lungo la pietra creando una piccola cascata spontanea.

La sensazione è che il resort stia cercando continuamente di ricordare agli ospiti dove si trovano.

Non in un luogo qualunque del Mediterraneo. In Sardegna.

La nuova ossessione del lusso: autenticità

Anche il rapporto con l’artigianato locale viene affrontato in modo meno decorativo e molto più identitario rispetto a quanto accade normalmente nell’hôtellerie di fascia alta. I riferimenti alla Sardegna non sono semplicemente “presenti”: vengono spiegati, raccontati, contestualizzati.

I vasi sviluppati con Pretziada e Walter Usai, per esempio, non vengono esposti soltanto come oggetti estetici ma come reinterpretazioni contemporanee di recipienti realmente utilizzati nella vita quotidiana dell’isola, alcuni dei quali progettati per essere trasportati sulla spalla durante il trasporto dell’acqua. Allo stesso modo i pibionis, tecnica decorativa tessile tipica della Sardegna, smettono di essere semplici motivi ornamentali e diventano parte di un racconto più ampio sull’identità materiale dell’isola.

È un approccio che restituisce continuamente la sensazione di trovarsi davanti a un resort che non vuole semplicemente “ambientarsi” in Sardegna, ma provare a costruire una relazione più profonda con il territorio e con chi lo abita.

Per anni il turismo di lusso internazionale ha inseguito soprattutto l’estetica dell’esclusività. Oggi il paradigma sembra essersi spostato altrove.

Il viaggiatore contemporaneo cerca autenticità. Vuole storie, identità, rituali, connessioni con il territorio. Vuole vivere qualcosa che non potrebbe esistere altrove.

Ed è esattamente su questo terreno che il Chia Laguna Nature Resort costruisce la propria nuova identità.

Il concept scelto dal resort è “Il Ritmo della Natura”, una filosofia che attraversa tanto il design quanto le esperienze proposte agli ospiti.

C’è Blue Zone Cucina, percorso gastronomico che racconta la Sardegna come una delle cinque Blue Zone ufficiali del pianeta, territori in cui si registra la maggiore longevità al mondo.

C’è Yoga in the Wild, esperienza immersiva nella macchia mediterranea dove il respiro prova letteralmente a sincronizzarsi con il paesaggio.

C’è Sip&Sail Sardinia, crociera al tramonto lungo la costa con aperitivi sul mare.

Ci sono i Clifftop Sunset Bites sospesi tra cielo e mare, i laboratori di ceramica sarda, le sessioni artistiche en plein air, le escursioni tra nuraghi, i trekking, le esperienze a cavallo, le uscite in quad.

Ma soprattutto c’è una precisa idea narrativa dietro tutto questo: la Sardegna non come semplice destinazione balneare, ma come universo culturale.

Il Sud Sardegna tra slow living e trasformazione internazionale

Il vero punto è che Chia oggi sembra intercettare perfettamente una trasformazione più ampia del Mediterraneo contemporaneo.

Per decenni il lusso estivo è stato costruito sull’eccesso: beach club sempre più rumorosi, ostentazione, resort pensati come bolle isolate dal territorio.

Qui la direzione sembra opposta. Si parla continuamente di slow living, di riconnessione, di natura, di esperienze immersive, di benessere legato al paesaggio.

Perfino il concetto di tempo cambia. Le giornate si allungano tra tramonti, sport all’aria aperta, cene sotto le stelle, passeggiate tra dune e lagune. Il lusso non viene più raccontato soltanto attraverso ciò che si possiede, ma attraverso ciò che si riesce a percepire.

Il vento sulla pelle, l’odore del mirto che resta addosso anche rientrando in camera dopo il tramonto, il silenzio improvviso che arriva appena ci si allontana dalle piazze del resort e quella luce continuamente mutevole che trasforma le rocce, le dune e perfino il colore dell’acqua nel corso della giornata diventano così parte integrante dell’esperienza, quasi più degli stessi elementi materiali dell’ospitalità.

Le famiglie e il nuovo concetto di vacanza condivisa

Interessante anche il modo in cui il resort prova a ridefinire la vacanza family.

The Village, completamente ripensato, lavora sull’idea di una comunità contemporanea dove bambini, genitori e ragazzi possano vivere il territorio insieme ma anche separatamente.

Ci sono i Kids Club divisi per età, il Club dei Piccoli Esploratori, le attività legate alla sostenibilità e al riuso dei materiali, i laboratori culinari, il “Messaggio in Bottiglia”, una sorta di caccia al tesoro diffusa nella proprietà.

E poi le academy sportive. La Juventus Resort Experience, l’Inter Academy Resort Experience, la GZ19 Football Academy guidata da Gianluca Zambrotta, la Dance Academy e la Musical Academy trasformano il resort quasi in un campus estivo di lusso immerso nel Mediterraneo.

Anche qui, però, il punto non sembra essere semplicemente “intrattenere” gli ospiti più giovani. L’idea è piuttosto quella di costruire ricordi condivisi.

America’s Cup, sport e nuova Sardegna internazionale

Nel 2026 il Chia Laguna Nature Resort si inserisce anche nel racconto internazionale dell’America’s Cup di Cagliari.

Per l’occasione il resort ha sviluppato esperienze dedicate che permettono di vivere le regate direttamente dal mare: gommoni ad alte prestazioni per seguire le gare da vicino oppure yacht privati come l’Azimut Magellano 66, trasformato in un vero salotto galleggiante con light lunch e bollicine sarde.

È un dettaglio interessante perché racconta bene la nuova ambizione del Sud Sardegna non più soltanto come destinazione balneare italiana. Ma piattaforma mediterranea capace di dialogare con un turismo internazionale alto-spendente, sportivo, esperienziale e sempre più interessato all’identità dei luoghi.

Il vento resta addosso

Alla fine, però, la cosa che colpisce davvero di Chia non è la spettacolarizzazione del lusso. È il modo in cui il resort prova continuamente a riportare tutto al territorio.

Alle rocce che emergono perfino all’interno dell’architettura del resort, alla macchia mediterranea che impregna l’aria di mirto, lentisco, ginepro e oleandro, ai profumi diffusi nei corridoi attraverso essenze prodotte a Domus de Maria, alle dune modellate dal maestrale e soprattutto a quel vento che attraversa continuamente Chia e che qui non viene nascosto o neutralizzato, ma trasformato quasi in linguaggio estetico.

Quel maestrale che per decenni era stato percepito come un elemento scomodo, capace di scompigliare giornate di mare e destabilizzare la calma artificiale del turismo balneare tradizionale, e che oggi invece, nelle estati mediterranee sempre più torride e immobili, viene percepito quasi come una forma di privilegio naturale, una presenza che rinfresca, alleggerisce e restituisce al paesaggio una dimensione più viva, più autentica, persino più sofisticata. È probabilmente qui che si nasconde la vera intuizione del Chia Laguna Nature Resort: avere compreso che il nuovo lusso mediterraneo non passa più soltanto dall’esclusività, ma dalla capacità di entrare realmente in sintonia con il territorio.

E in Sardegna lo avevano capito molto prima di tutti gli altri.