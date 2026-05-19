Tabacco, la probabile stretta dell’Ue genera dubbi e critiche

La nuova offensiva normativa europea contro il tabacco e i prodotti contenenti nicotina nasce già sotto il segno delle polemiche. Mentre Bruxelles prepara un ulteriore irrigidimento delle regole, crescono le contestazioni sia all’interno delle istituzioni europee sia nel mondo scientifico.

Al centro dello scontro c’è la volontà della Commissione Europea di equiparare sempre più i prodotti alternativi — come sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e bustine di nicotina — alle sigarette tradizionali. Una scelta che molti esperti giudicano semplicistica e non supportata da un’adeguata valutazione scientifica.

Basarsi sulla scienza, non sulle ideologie

Un gruppo di medici, ricercatori e specialisti della salute pubblica ha inviato una lettera alle istituzioni europee chiedendo che la futura normativa venga costruita sulla base delle evidenze scientifiche e non di approcci ideologici. Secondo i firmatari, il principale danno del fumo deriva dalla combustione del tabacco e non dalla nicotina in sé, motivo per cui i prodotti senza combustione non dovrebbero essere trattati allo stesso modo delle sigarette convenzionali.

Gli esperti sostengono inoltre che numerosi studi scientifici favorevoli alle strategie di riduzione del danno sarebbero stati ignorati durante la preparazione delle nuove regole europee. Nel mirino finisce soprattutto l’approccio «uniforme» adottato da Bruxelles, accusato di non distinguere adeguatamente tra prodotti con livelli di rischio differenti.

Ma le critiche non arrivano soltanto dal mondo accademico. Anche alcune strutture tecniche e organismi di controllo avrebbero espresso dubbi sulla qualità delle analisi utilizzate per giustificare la nuova stretta normativa. Secondo diversi osservatori, le valutazioni economiche e sanitarie presenterebbero lacune metodologiche e dati incompleti.

Tensioni anche a livello nazionale

Nel frattempo, anche a livello nazionale iniziano a emergere tensioni. In diversi Paesi europei le nuove restrizioni previste su vaping, aromi, dispositivi monouso e pubblicità stanno alimentando il confronto tra governi, autorità sanitarie e associazioni di categoria.

I critici avvertono che una regolamentazione troppo rigida potrebbe produrre effetti controproducenti: da un lato limitare strumenti considerati meno dannosi rispetto alle sigarette tradizionali, dall’altro favorire il mercato illegale e scoraggiare i fumatori adulti che cercano alternative.

Il dibattito resta aperto, ma una cosa appare già chiara: la nuova guerra europea contro la nicotina rischia di trasformarsi in uno dei dossier più controversi della prossima legislatura comunitaria.