I caffè storici più belli d’Italia: 9 luoghi dove il tempo sembra essersi fermato

I locali d’epoca in cui si servono caffè e dolci sono luoghi ricchi di fascino, storia e delizie per il palato. Eccone alcuni fra i più raffinati

Un tavolino, una tazzina e un giornale da sfogliare. Lampadari di cristallo, specchi dalle cornici dorate e ripiani in marmo chiaro. Nell’era dei telefoni cellulari e della connessione perenne, ci sono ancora delle zone franche dove è possibile respirare un’aria diversa: si tratta dei caffè storici, gli ultimi salotti urbani dove fermarsi per una sosta elegante e golosa. Magari sulle orme dei grandi personaggi della letteratura, dell’arte e della musica che li hanno frequentati in un passato più o meno remoto. In Italia sono numerosi, e rappresentano un tassello importante per conoscere la storia, il costume e la cultura delle nostre città.

Caffè Al Bicerin dal 1763 a Torino

Vera e propria istituzione cittadina, è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. I tavolini rotondi, le luci soffuse, gli storici arredi perfettamente conservati rimandano a un’epoca lontana. A questo mitico locale aperto nel 1763 da Giuseppe Dentis si deve l’invenzione del bicerin, specialità divenuta uno dei simboli della città sabauda. La pregiata bevanda a base di cioccolato fondente, caffè e crema di latte, deve il suo nome ai piccoli bicchieri senza manico, i bicerin appunto, in cui viene servita. Citato da Umberto Eco e amato da torinesi e turisti, il Caffè Al Bicerin si trova nella suggestiva Piazza della Consolata ed è un luogo magico, soprattutto nelle lunghe serate invernali.

Caffè Florian a Venezia

Il leggendario Florian si trova in Piazza San Marco ed è la più antica caffetteria d’Italia. Aperto nel 1720, in origine si chiamava Alla Venezia Trionfante; ben presto, però, i veneziani lo ribattezzarono con il nome del suo fondatore, Floriano Francesconi. Oggi il locale conserva intatto il fascino del magnifico Settecento della Serenissima, completato da un servizio elegante, impeccabile, davvero d’altri tempi. E dall’orchestrina, che allieta gli ospiti del dehors con vista sul campanile di San Marco. La raffinata preziosità delle sale, ornate di affreschi, velluti e specchi fanno del Florian un locale con pochi paragoni in Europa.

Caffè Pedrocchi a Padova

Aperto dal 1831, è un simbolo della città e uno dei locali storici più rinomati d’Italia. Fondato dal bergamasco Antonio Pedrocchi e progettato dal veneziano Giuseppe Jappelli, conserva gli arredi d’epoca e propone caffetteria e pasticceria di alta classe. È un luogo ricco di memorie storiche e letterarie, caro a Stendhal che nel romanzo La Certosa di Parma ne tesse le lodi. Il piano nobile ospita il Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea.

Caffè degli Specchi a Trieste

In una città giustamente famosa per le sue caffetterie storiche, il Caffè degli Specchi si distingue per il suo stile inconfondibile. Situata nella splendida Piazza Unità d’Italia, questo celebre locale fondato nel 1839 dal greco Nicolò Priovolo conserva l’antica atmosfera di epoca asburgica. Storico punto di riferimento di intellettuali e irredentisti, fra i suoi illustri frequentatori vanno menzionati Italo Svevo e James Joyce. Oggi il Caffè degli Specchi continua a offrire agli avventori la possibilità di apprezzare pregevoli miscele di caffè e una pasticceria d’alta scuola, al riparo dalle fredde raffiche della bora triestina.

Caffè Gilli a Firenze

Nell’animatissima Piazza della Repubblica sorge questo celebre caffè, il più antico della città. La prima sede risale addirittura al 1733, ed era in via dei Calzaiuoli; dal 1893 si trova nella sua attuale collocazione. Le sale del Caffè Gilli furono un luogo d’elezione per i futuristi: non era raro vedere Tommaso Marinetti e Ardengo Soffici, Umberto Boccioni e Carlo Carrà seduti ai suoi tavolini, impegnati a discutere di come cambiare l’arte e il mondo. Oggi, fiorentini e turisti affollano l’ampio dehors per una sosta a base di caffè e ricciarelli. Nel locale spiccano il bancone in noce, l’antico orologio svizzero (come le origini della famiglia Gilli) e le pareti color avorio, che regalano all’ambiente una rara eleganza.

Caffè dell’Ussero a Pisa

Ospitato nel prestigioso Palazzo Agostini del XV secolo, questo locale che si affaccia sul Lungarno Pacinotti si fregia del titolo di terzo caffè più antico d’Italia. Fondato nel 1775 da Cosimo Agostini Venerosi, in principio si chiamava Caffè della Galleria. Legato a gloriose memorie del Risorgimento, oggi il Caffè dell’Ussero esibisce con sobria discrezione arredi in stile e cimeli d’epoca. Alle pareti, i ritratti degli illustri patrioti che nel XIX secolo erano ospiti abituali dei suoi tavolini. Vale sempre la pena di sorseggiare un caffè nella saletta in penombra, magari subito dopo il tramonto, quando il cielo si fa scuro e l’Arno brilla alla luce dei lampioni.

Pasticceria Sandri a Perugia

Situata nel cuore del capoluogo umbro, è una vera e propria istituzione cittadina. Si trova in Corso Vannucci, la passeggiata irrinunciabile dei perugini; propone pasticceria e caffetteria di qualità fra mobili d’epoca e volte affrescate. Fondato nel 1860 dallo svizzero Jacopo Schucani, offre a la possibilità di una sosta raffinata nel cuore della bella città del Grifo.

Caffè Meletti ad Ascoli Piceno

Questo storico locale è aperto dal 1907 sulla scenografica Piazza del Popolo, tra le più belle d’Italia e cuore monumentale del capoluogo piceno. Fondato dalla famiglia Meletti, produttrice della famosa Anisetta Meletti, è il caffè più famoso della città. Ai suoi tavolini hanno sostato, tra gli altri, alcuni celebri personaggi del mondo della musica, come il compositore Pietro Mascagni e i tenori Beniamino Gigli e Mario del Monaco.

Antico Caffè Spinnato a Palermo

Fondata nel 1860 da Salvatore Spinnato, è la più elegante caffetteria palermitana. Gli arredi in legno scuro e i vecchi quadri alle pareti conferiscono alle sale un’atmosfera inconfondibile, e tra un caffè e un dolce alle mandorle il tempo scorre lento e spensierato. Proprio come una volta.