Il segreto della carta millenaria che non ingiallisce mai (e che persino il Louvre utilizza nei suoi laboratori)

I segreti della Honminoshi, la leggendaria carta giapponese protetta dall’UNESCO. Ecco perché Louvre e British Museum non possono farne a meno

Poche invenzioni hanno rivoluzionato la storia dell’uomo come quella della carta. Un’invenzione che ha creato il primo supporto sufficientemente economico, leggero e facilmente trasportabile per permettere la produzione di massa.

Prima del suo arrivo in Europa nel corso del Duecento, tuttavia, questo strumento fondamentale per la trasmissione del sapere e la gestione burocratica era stato già inventato e perfezionato in Cina, passando poi al vicino Giappone.

È qui che la produzione della carta trascende la semplice operazione meccanica di fabbricazione, per diventare quasi opera d’arte. La carta Honminoshi, varietà speciale della carta di Mino, né è un fulgido esempio.

La carta di Mino

Prima di addentrarsi nelle peculiarità della Honminoshi occorre però parlare della famiglia “allargata” a cui tale tipo di carta appartiene, ovvero la Mino washi (“carta di Mino, in Giapponese).

Prodotta nell’area dell’odierna città di Mino, nella prefettura di Gifu, vanta una storia documentata di oltre 1.300 anni, la testimonianza più antica è infatti un registro di famiglia risalente al 702 d.C., conservato nello Shōsōin di Nara, considerato il più antico esempio di carta giapponese esistente.

Ciò che distingue la Mino washi non è soltanto l’antichità, ma un insieme di qualità fisiche che ne hanno fatto nei secoli un materiale d’elezione per usi che spaziano dalla scrittura quotidiana alla conservazione di beni culturali.

Una carta leggera ma straordinariamente resistente, con una trama di fibre fini e uniformi che le conferisce una texture liscia e raffinata. La sua forza nasce dalla tecnica di formazione del foglio, che mentre in altre tradizioni cartarie vede il setaccio venir mosso solo verticalmente, nella lavorazione di Mino si combinano oscillazioni verticali e orizzontali, che intrecciano le fibre di cellulosa in modo più complesso e compatto.

Un’altra caratteristica cruciale è la sua stabilità chimica. La Mino washi non ingiallisce con il tempo e non è acida, il che significa che non danneggia i materiali con cui viene a contatto. Questa proprietà, apparentemente tecnica, è ciò che l’ha resa insostituibile nel restauro e nella conservazione di opere d’arte e documenti antichi.

All’interno di questa famiglia, tuttavia, esiste una gerarchia qualitativa che culmina in una varietà dalla disciplina produttiva eccezionalmente rigorosa: la Honminoshi, il vertice assoluto di questa tradizione.

Honminoshi, patrimonio dell’UNESCO

La Honminoshi è la forma più pura e codificata della Mino washi. Il suo nome stesso, “vera carta di Mino”, segnala che si tratta dell’espressione più fedele e controllata di una tradizione millenaria.

Una carta leggera, traslucida, morbida al tatto ma dotata di una resistenza meccanica notevole, con una superficie liscia e priva di imperfezioni.

Ciò che rende la Honminoshi unica è il suo disciplinare di produzione, straordinariamente severo. Per fregiarsi del nome, la carta deve rispettare una serie di criteri stabiliti dall’Associazione per la Conservazione della Carta Honminoshi.

Il primo riguarda la materia prima, che deve utilizzare esclusivamente la fibra interna del gelso Kozo della varietà Daigo nasu, coltivato nella prefettura di Ibaraki. Nessun’altra fibra è ammessa.

Il processo produttivo è ugualmente vincolato. La corteccia interna del Kozo viene bollita con ceneri vegetali o soda ash. Le fibre vengono battute manualmente, quindi immerse in acqua e mescolate con la mucillagine estratta dalla radice del tororo aoi (ibisco).

La formazione del foglio avviene su setacci di bambù, utilizzando la tecnica di oscillazione nagashizuki, che è responsabile della superiore durabilità della carta.

Infine, l’essiccazione. Mentre la Mino tesuki-washi può essere essiccata a macchina, la Honminoshi viene sempre essiccata al sole su tavole di legno di ippocastano.

Il riconoscimento internazionale è arrivato nel 2014, quando la tecnica di produzione della Honminoshi è stata iscritta nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO, insieme ad altre due carte giapponesi, la Sekishubanshi e la Hosokawashi.

La storia

D’altro canto, la storia dell’utilizzo di questa carta parla già da sé. La qualità del prodotto era tale che il suo nome compare in lettere scritte da nobili e religiosi di Kyoto nell’VIII secolo d.C.

Il periodo Edo (1603-1867) segnò l’apice, perché lo shogunato Tokugawa la usò per la valuta legale e per manufatti destinati a funzionari e nobili, come shoji e lanterne di Gifu.

Con l’era Meiji (1868-1912) la Mino washi si fece conoscere all’estero nelle Esposizioni Universali di Vienna e Parigi. Nel Novecento la concorrenza della carta a macchina mise in crisi la produzione artigianale, ma nel 1960 iniziarono gli sforzi di rivitalizzazione e nel 1969 la Honminoshi fu dichiarata Bene Culturale Immateriale.

Oggi è una produzione di nicchia, con poche botteghe rimaste ad utilizzare il metodo tradizionale, ma è usata per la conservazione di opere e libri in istituzioni come Smithsonian, British Museum e Louvre.

In un certo senso, quindi, la storia della Honminoshi è la storia di una tecnologia antica che non ha mai smesso di essere contemporanea.