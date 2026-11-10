Decreto bollette, sconti sulla luce da gennaio: chi pagherà meno e quanto si potrà risparmiare

Il governo ha approvato il nuovo decreto bollette, che introduce un tetto al prezzo del gas utilizzato per produrre elettricità. Da gennaio 2027 sono attesi risparmi per famiglie e imprese, ma gli importi potrebbero essere inferiori alle aspettative. Ecco chi beneficerà delle misure e cosa cambia

Obiettivo: alleggerire il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese, intervenendo sul meccanismo che lega il prezzo della luce a quello del gas. Il nuovo decreto bollette è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre, dopo due rinvii e un confronto con la Commissione europea. Una misura particolarmente attesa mentre l’arrivo dell’inverno fa aumentare i consumi energetici e, di conseguenza, le preoccupazioni per le spese domestiche.

Il provvedimento introduce un tetto di 58,9 euro al megawattora sul prezzo del gas impiegato per produrre elettricità, accompagnato da un sistema di rimborsi alle centrali termoelettriche. Secondo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, le nuove disposizioni permetteranno, a partire da gennaio 2027, una riduzione media del costo dell’elettricità di circa 15 euro al megawattora.

Ma quanto si tradurrà concretamente in bolletta? E soprattutto, chi potrà beneficiare degli sconti? Le prime simulazioni indicano un vantaggio economico molto diverso a seconda dei consumi, del contratto sottoscritto e della tipologia di utenza.

Come funziona il nuovo decreto bollette

Il meccanismo individuato dal governo punta a ridurre il peso del gas nella formazione dei prezzi dell’elettricità. In Italia, infatti, anche l’energia prodotta attraverso fonti rinnovabili può essere venduta a prezzi influenzati dalle centrali alimentate a gas, che spesso contribuiscono a determinare il prezzo sul mercato all’ingrosso.

Il tetto di 58,9 euro al megawattora non rappresenta un limite al prezzo del gas pagato direttamente dai consumatori domestici. Riguarda invece il gas utilizzato per generare elettricità.

Le centrali continueranno ad acquistare il combustibile alle quotazioni di mercato, ma riceveranno un rimborso parziale dei costi secondo criteri stabiliti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). L’obiettivo è favorire offerte più convenienti sul mercato elettrico e trasferire una parte del beneficio agli utenti finali.

La misura avrà carattere temporaneo, con una durata massima di 18 mesi. Il decreto introduce inoltre disposizioni per contrastare le pratiche degli operatori che potrebbero trattenere capacità produttiva allo scopo di influenzare i prezzi, cercando di garantire che i minori costi dell’energia rinnovabile arrivino effettivamente ai consumatori.

Sconto luce da gennaio 2027: quanto risparmieranno le famiglie

È il punto centrale per milioni di italiani. La riduzione media di 15 euro al megawattora annunciata dal governo equivale a 1,5 centesimi per kilowattora, ma non deve essere confusa con uno sconto netto e automatico dello stesso importo sulla bolletta domestica.

Secondo le simulazioni diffuse dal Codacons, il risparmio annuo potrebbe essere compreso mediamente tra 27 e 37 euro per le tipologie familiari più diffuse, con differenze legate ai consumi.

Le stime individuano un risparmio di circa 14-21 euro all’anno per una persona sola che consuma tra 1.000 e 1.500 kWh, di 27,5-30 euro per una coppia con consumi tra 2.000 e 2.200 kWh e di 34,5-37 euro per una famiglia che utilizza tra 2.500 e 2.700 kWh all’anno. Per le utenze con consumi più elevati, tra 3.000 e 3.300 kWh, il beneficio teorico potrebbe raggiungere 41,5-45,5 euro.

Si tratta, tuttavia, di stime non definitive. Lo stesso Codacons sottolinea come l’andamento dei prezzi del gas e i costi necessari a finanziare il meccanismo potrebbero ridurre sensibilmente il vantaggio effettivo.

Ancora più prudente l’analisi del think tank sul clima Ecco, secondo cui il risparmio per una famiglia media potrebbe fermarsi a 1,4 euro al mese, pari a circa 17 euro all’anno. Una cifra che evidenzia la distanza tra la riduzione annunciata per il mercato all’ingrosso e il beneficio effettivamente percepito dai cittadini.

Chi avrà diritto agli sconti e cosa cambia per chi ha un contratto a prezzo fisso

Il nuovo decreto non introduce un bonus riservato esclusivamente alle famiglie con redditi bassi. A differenza degli aiuti energetici tradizionali, il provvedimento interviene sul funzionamento del mercato elettrico e può quindi produrre effetti su una platea più ampia di consumatori.

La distinzione principale riguarda il tipo di contratto sottoscritto.

Chi ha una tariffa a prezzo variabile, indicizzata all’andamento del mercato, potrebbe beneficiare più direttamente della diminuzione dei prezzi all’ingrosso. Per questi utenti, infatti, il costo della componente energia segue le variazioni dei valori di riferimento previsti dal contratto.

Diversa la situazione di chi ha scelto un’offerta a prezzo fisso. In questo caso, la tariffa della componente energia rimane quella concordata con il fornitore per la durata prevista dal contratto e non si riduce automaticamente in seguito al decreto.

La misura non prevede requisiti anagrafici specifici: anche i pensionati potranno beneficiare degli eventuali ribassi secondo le caratteristiche della propria fornitura. Non è prevista una domanda individuale per accedere alla riduzione dei prezzi di mercato.

Decreto bollette, i risparmi per imprese, artigiani e commercianti

Se per le famiglie il risparmio potrebbe essere contenuto, gli effetti del decreto potrebbero risultare decisamente più significativi per le attività produttive, soprattutto quelle che consumano grandi quantità di elettricità.

Le stime contenute nel comunicato del Consiglio dei ministri indicano, per il 2027, un risparmio di circa 280 euro per una piccola impresa artigiana con consumi annuali di 40 megawattora. Il beneficio stimato sale a 210 mila euro per una grande azienda alimentare che consuma 30 mila megawattora e arriva a 520 mila euro per un’impresa energivora con una quota significativa di autoproduzione e consumi di 40 mila megawattora.

Anche negozi, ristoranti, bar e altre attività commerciali potrebbero beneficiare della riduzione del costo dell’elettricità, sebbene l’impatto dipenderà dai consumi e dai contratti energetici.

Confcommercio ha accolto favorevolmente il provvedimento, prospettando per le imprese una possibile riduzione delle bollette elettriche fino al 10%. Un risultato che, secondo l’associazione, dovrebbe comunque essere accompagnato da interventi strutturali per rendere più competitivo il sistema energetico italiano.

Cosa cambia per le bollette del gas nel 2027

Il provvedimento non riguarda esclusivamente l’elettricità. Per il 2027 è prevista anche una riduzione degli oneri di sistema applicati alle forniture di gas naturale.

Si tratta di componenti della bolletta destinate a finanziare specifiche attività di interesse generale del settore energetico. Il decreto affida all’ARERA il compito di stabilire le modalità di riduzione, nei limiti delle risorse disponibili.

Per conoscere l’entità degli sconti sul gas e le categorie di utenti che ne beneficeranno concretamente bisognerà quindi attendere i provvedimenti attuativi dell’Autorità.

Questa misura si aggiunge agli strumenti di sostegno già previsti per i consumatori economicamente vulnerabili, senza sostituire il sistema dei bonus sociali.

Quando arriveranno gli sconti sulle bollette della luce

Il riferimento temporale indicato dal governo è il 1° gennaio 2027, quando inizierà ad applicarsi il nuovo meccanismo di riduzione dei costi.

Non significa, però, che tutte le famiglie vedranno immediatamente diminuire l’importo della prima bolletta dell’anno. Gli effetti dipenderanno dai tempi di aggiornamento delle tariffe, dalle condizioni contrattuali e dall’attuazione delle disposizioni affidate all’ARERA.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri, dovrà inoltre completare l’iter previsto per i decreti-legge, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la successiva conversione parlamentare entro 60 giorni.

Resta quindi da verificare quanto della riduzione dei prezzi all’ingrosso si tradurrà effettivamente in un beneficio per i consumatori.

Il nuovo decreto bollette rappresenta un tentativo di intervenire su uno dei principali fattori che alimentano il costo dell’energia in Italia. Ma tra l’obiettivo dichiarato di alleggerire le bollette e il risparmio reale per famiglie e imprese c’è ancora una distanza che soltanto i prossimi mesi permetteranno di misurare.