Cyber security, unire i puntini prima che diventi troppo tardi

C’era un gioco sulla Settimana Enigmistica che richiedeva soltanto una matita e un po’ di pazienza. Una pagina disseminata di punti numerati, apparentemente senza alcuna relazione tra loro. Bastava collegarli nell’ordine giusto e, poco alla volta, compariva una figura. Si poteva sbagliare in due modi: fermandosi troppo presto oppure convincendosi di avere riconosciuto il disegno quando mancavano ancora metà dei collegamenti. In quest’ultimo caso si finiva per aggiungere qualche linea di propria iniziativa, con risultati non sempre apprezzabili. Da qualche tempo le cronache europee sembrano proporci un esercizio simile. Con una complicazione: nella realtà riconoscere una figura non significa necessariamente avere individuato chi ha tenuto in mano la matita. Allora vediamo di quali puntini stiamo parlando.

Primo. Nel novembre 2025 due sabotaggi colpiscono la linea ferroviaria Varsavia-Lublino, in Polonia. Un’esplosione danneggia i binari, un altro intervento compromette un tratto dell’infrastruttura. Il governo polacco attribuisce le operazioni a persone che avrebbero agito per conto dei servizi russi. Qui siamo lontani dal mondo virtuale: i danni sono materiali e i rischi per i passeggeri assolutamente concreti. Tuttavia, il caso presenta la caratteristica interessante di mettere in difficoltà una rete ferroviaria senza distruggerla. Può bastare intervenire su un segmento relativamente piccolo, magari in un punto particolarmente delicato e il resto lo fanno le interdipendenze del sistema. In fondo, un treno può essere perfettamente funzionante e non andare da nessuna parte.

Secondo. Le interferenze ai segnali satellitari si moltiplicano nel Baltico e in altre aree europee. Nel corso del 2025 aumentano sensibilmente gli episodi di jamming e spoofing che, per chi non ha familiarità con questi termini, si riferiscono nel primo caso qualcuno disturba il segnale e nel secondo lo falsifica, facendo credere al sistema di ricevere informazioni corrette. Nel marzo 2026 EASA ed EUROCONTROL pubblicano un piano congiunto per affrontare il problema. La questione merita attenzione perché introduce una variante particolarmente insidiosa del sabotaggio. Non serve necessariamente colpire un aereo o danneggiarne gli strumenti. Può essere sufficiente compromettere l’attendibilità delle informazioni sulle quali si basa parte della sua navigazione. La macchina continua a funzionare, ma deve fare i conti con dati di cui non può più fidarsi.

Terzo. Le tensioni sociali hanno una loro seconda vita su Internet. Nel giugno 2026, dopo violenti disordini a Belfast, l’autorità britannica Ofcom richiama le piattaforme digitali sul rischio che i contenuti diffusi online alimentino ulteriori violenze. A settembre, in diversi Paesi europei, circolano video generati dall’intelligenza artificiale che mostrano manifestazioni mai avvenute. A ottobre Francia e Italia assistono a manifestazioni che si trasformano in saccheggi e sui social spuntano chat che si danno gli appuntamenti. Situazioni differenti, ma che suggeriscono una considerazione comune: per alimentare un incendio non è necessario appiccarlo perché a volte basta soffiare sulle fiamme. Con le nuove tecnologie si può fare anche qualcosa di meglio: non solo sfruttare la prima scintilla, ma anche mostrare le immagini di un incendio che non è mai esistito. Il vantaggio è che mentre qualcuno si affanna a verificare se sia vero, altri hanno già cominciato a preoccuparsi delle conseguenze.

Quarto. Tra ottobre e novembre 2026 qualcuno riesce ad accedere ai sistemi di controllo di impianti refrigerati e ne modifica le temperature. Il risultato è piuttosto prosaico: alimenti da buttare, danni economici e supermercati in difficoltà. Gli episodi interessano Francia, Italia e numerosi altri Paesi europei. Il Pentagono indaga su incidenti analoghi verificatisi in agosto nei supermercati di alcune basi americane, senza che sia stato dimostrato un collegamento. Anche in questo caso il dettaglio interessante è il rapporto tra il mezzo e l’effetto: il frigorifero non viene distrutto, non prende fuoco (forse solo un po’) e non smette necessariamente di funzionare. Continua semplicemente a eseguire degli ordini, peccato che arrivino dalla persona sbagliata. È una forma di sabotaggio che ha ben poco di spettacolare, ma è talmente fuori dal nostro comune sentire che ci spaventa non poco.

Quinto. Nei primi giorni di novembre una raffica di email contenenti minacce bomba provoca deviazioni, controlli e interventi militari su numerosi voli europei e le intimidazioni raggiungono anche alcune emittenti televisive. Qui incontriamo un fenomeno ancora diverso: non è necessario violare un sistema informatico, sabotare un’infrastruttura o falsificare un segnale satellitare, ma è sufficiente inviare un messaggio credibile quanto basta per obbligare qualcuno ad attivare le procedure di sicurezza e badate bene, quelle procedure devono funzionare. Una minaccia non può essere ignorata soltanto perché potrebbe essere falsa. Ecco il paradosso: il messaggio può essere falso, ma le conseguenze sono assolutamente vere. Il costo di inviare un’email è trascurabile; quello di un aereo costretto a cambiare rotta, dei controlli straordinari e del personale mobilitato lo è decisamente meno.

Adesso proviamo a unire i puntini. Abbiamo individuato un’unica strategia, magari riconducibile a una regia comune? Non lo sappiamo e sarebbe un errore affermarlo semplicemente perché non ogni disordine sociale è una provocazione organizzata, non ogni sabotaggio è un’operazione di intelligence e non ogni minaccia costituisce un atto di guerra ibrida. Peraltro, sarebbe altrettanto scorretto mettere tutto sotto l’etichetta di attacco informatico. Nei casi che abbiamo esaminato convivono manipolazioni dell’informazione, sabotaggi fisici, interferenze radio e intrusioni nei sistemi digitali. Le differenze sono sostanziali, così come lo è la questione dell’attribuzione delle responsabilità. Su questo punto la prudenza non è una forma di timidezza, ma una necessità.

Tuttavia, se rinunciamo per un momento a cercare una mano comune, possiamo osservare qualcosa di altrettanto interessante: il modo in cui le nostre società possono essere messe in difficoltà attraverso interventi circoscritti su sistemi dai quali dipendono attività molto più grandi. Abbiamo costruito un mondo in cui infrastrutture fisiche, tecnologie digitali e organizzazioni sono legate da una quantità crescente di relazioni che producono efficienza, ma distribuiscono anche la fragilità. Un problema relativamente piccolo può propagarsi ben oltre il luogo in cui si è verificato e vi garantisco che non è una novità per chi si occupa di sicurezza, ma diventa una questione diversa quando qualcuno decide di sfruttare deliberatamente questa caratteristica.

C’è poi un secondo elemento, forse ancora più insidioso. Alcune delle azioni descritte non cercano di impedire ai sistemi di difesa di funzionare. Al contrario, contano proprio sul loro corretto funzionamento. Un allarme bomba deve essere valutato, un segnale di navigazione inattendibile impone precauzioni, una minaccia credibile attiva procedure che impegnano persone, mezzi, tempo e denaro. In altre parole, non occorre necessariamente superare le difese quando si può indurle a lavorare continuamente. Se gli episodi si ripetono, le organizzazioni finiscono per consumare risorse crescenti nella gestione di emergenze che spesso non si concretizzano. A questo punto si presenta il problema più difficile: a forza di ricevere allarmi, gli esseri umani rischiano di abituarsi. Dopo dieci segnalazioni false, l’undicesima potrebbe essere accolta con una certa insofferenza, peccato che potrebbe essere quella autentica. Si crea così una trappola: rispondere a tutto significa rischiare il logoramento, smettere di rispondere significa esporsi a conseguenze potenzialmente peggiori.

Si tratta di una delle dinamiche che descrivo nel mio libro Guerre diffuse. La destabilizzazione può investire la vita quotidiana di società formalmente in pace, senza che sia necessario individuare un fronte, un esercito o persino un aggressore immediatamente riconoscibile. Il punto non è necessariamente distruggere qualcosa, ma comprometterne il funzionamento, alterarne le informazioni oppure costringere le organizzazioni a impegnare continuamente le proprie risorse per fronteggiare situazioni di emergenza. In questa prospettiva il risultato non deve essere per forza un collasso; può bastare un progressivo deterioramento dell’efficienza, accompagnato da costi sempre maggiori e da una crescente incertezza. Una forma di logoramento che, a differenza di altre, presenta un vantaggio per chi volesse praticarla: le vittime non possono semplicemente decidere di smettere di difendersi.

Tutto questo ci porta al vero problema, che riguarda meno le tecnologie di quanto si possa immaginare. Siamo abituati a pensare alla sicurezza come alla capacità di impedire che accada qualcosa di indesiderato. È una visione comprensibile, ma ormai insufficiente perché dobbiamo anche preoccuparci di come continuare a funzionare quando qualcosa va storto, quando le informazioni sono inattendibili oppure quando le procedure di emergenza vengono sollecitate in continuazione. Significa progettare sistemi capaci di operare anche in condizioni degradate, prevedere alternative realmente indipendenti e costruire organizzazioni che sappiano distinguere le priorità senza perdere la capacità di reagire. La tecnologia può aiutare, ma non sostituire le decisioni. Anzi, l’idea che basti aggiungere qualche automatismo per risolvere il problema rischia di regalarci nuovi allarmi da gestire.

Resta infine una questione che attraversa tutti i cinque punti: la fiducia. Quella nelle notizie che leggiamo, nei sistemi che ci guidano, nelle macchine che conservano i nostri alimenti, nelle infrastrutture che utilizziamo e negli allarmi destinati a proteggerci. Una società complessa funziona perché milioni di persone, ogni giorno, danno per scontato che una quantità enorme di cose faccia ciò che deve fare. Quando questa convinzione viene meno, il danno può andare ben oltre quello provocato dal singolo incidente perché la fiducia, a differenza di un software, non dispone di una procedura di ripristino particolarmente rapida.

Torniamo allora alla nostra pagina della Settimana Enigmistica. Nel gioco potevamo permetterci di aspettare l’ultimo numero per scoprire la figura. Nella realtà non possiamo permetterci questo lusso, ma neppure possiamo aggiungere linee dove non esistono. Sarebbe un errore confondere una somiglianza con una prova, così come sarebbe imprudente ignorare ciò che gli episodi hanno in comune soltanto perché non sappiamo se siano collegati. Possiamo non conoscere chi tiene in mano la matita, ma abbiamo già abbastanza elementi per capire su quale foglio sta disegnando. Unire i puntini non significa inventare un nemico, ma prendere atto delle nostre fragilità prima che qualcuno decida di trasformarle in un’arma.