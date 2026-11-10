Meghan Markle, prima uscita dopo l’arresto del padre: rinuncia al discorso al Parlamento europeo

La duchessa del Sussex è apparsa a Bruxelles accanto al principe Harry per un evento dedicato alla sicurezza dei bambini online. Dopo le gravissime accuse rivolte al padre Thomas Markle, Meghan avrebbe deciso di non intervenire pubblicamente perché troppo provata emotivamente

Meghan Markle è tornata davanti alle telecamere, ma ha scelto di non parlare. Martedì 10 novembre la duchessa del Sussex ha accompagnato il principe Harry al Parlamento europeo di Bruxelles, in occasione dell’inaugurazione di un memoriale dedicato ai bambini morti in seguito ai danni subiti attraverso i social media. Un appuntamento che avrebbe dovuto vedere entrambi i Sussex protagonisti di un intervento pubblico e che invece si è trasformato nella prima apparizione di Meghan dopo l’arresto del padre, Thomas Markle, accusato negli Stati Uniti di possesso di materiale pedopornografico.

La duchessa, arrivata vestita di nero e mano nella mano con il marito, non ha risposto alle domande dei giornalisti. Avrebbe dovuto prendere la parola sulla sicurezza dei minori online, ma ha rinunciato all’intervento. Secondo quanto riferito da una fonte al quotidiano britannico The Telegraph, Meghan non si sentirebbe emotivamente abbastanza forte per affrontare un discorso pubblico in questo momento.

Meghan Markle e l’arresto del padre Thomas

A rendere particolarmente delicata la presenza della duchessa a Bruxelles è la vicenda giudiziaria che coinvolge Thomas Markle, 82 anni, arrestato il 6 novembre in Florida nell’ambito di un’indagine federale condotta dall’FBI.

Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, gli investigatori hanno sequestrato circa 78 elementi, tra diapositive, negativi fotografici e libri contenenti presunto materiale di abuso sessuale su minori. Il materiale è stato individuato in due depositi nell’area di Los Angeles che Markle affittava dal 2008.

Tra le immagini descritte negli atti dell’indagine figurerebbero fotografie che ritraggono un uomo, identificato da un testimone come Thomas Markle, insieme a bambine minorenni.

L’uomo, che in precedenza aveva respinto le accuse, è comparso davanti a un tribunale federale di Tampa ed è stato rilasciato in attesa degli sviluppi giudiziari, con obbligo di permanenza domiciliare e monitoraggio elettronico. Un giudice ha inoltre disposto una valutazione psichiatrica per stabilire se sia in grado di comprendere il procedimento e partecipare alla propria difesa. Per il reato federale contestato rischia, in caso di condanna, fino a vent’anni di carcere. Resta valida la presunzione di innocenza.

Meghan, che da anni non ha rapporti con il padre, aveva già dichiarato di essere profondamente turbata dalle accuse emerse nelle settimane precedenti all’arresto.

Harry al Parlamento europeo: «Sono qui come padre»

A Bruxelles, il principe Harry ha mantenuto l’impegno previsto, pronunciando da solo il discorso durante l’inaugurazione del Lost Screen Memorial, un’installazione che ricorda attraverso grandi riproduzioni di smartphone i bambini e gli adolescenti morti dopo esperienze dannose vissute online.

«Non sono qui come esperto o come politico. Sono qui come padre. Mia moglie come madre», ha dichiarato il duca di Sussex, sottolineando il sostegno della coppia alle famiglie che hanno perso i propri figli.

Il suo intervento si è concentrato sulle responsabilità delle piattaforme digitali e sulla necessità di garantire maggiore trasparenza ai genitori, soprattutto quando cercano di ricostruire ciò che è accaduto ai figli attraverso i loro dispositivi e account.

Harry ha denunciato come alcune famiglie abbiano dovuto attendere anni prima di poter accedere ai telefoni dei figli scomparsi, ostacolate dalle politiche sulla privacy delle aziende tecnologiche.

Il principe non ha fatto alcun riferimento diretto all’arresto del suocero.

Il memoriale per le vittime dei social media e l’abbraccio di Meghan

L’evento al Parlamento europeo ha riunito istituzioni, associazioni e genitori impegnati nella tutela dei minori nell’ambiente digitale. Tra le testimonianze anche quella di Sandra Spitaels, madre di Glenn, adolescente belga morto suicida nel 2017 dopo la diffusione online di una sua immagine intima.

Durante la visita Meghan ha abbracciato la donna, un gesto documentato dalle fotografie dell’evento. Il memoriale è stato inaugurato in un momento in cui le istituzioni europee discutono nuove misure per rafforzare la sicurezza dei bambini sulle piattaforme digitali e responsabilizzare le grandi aziende tecnologiche.

La battaglia per la protezione dei minori online è uno degli impegni pubblici che Harry e Meghan portano avanti da tempo attraverso le loro attività filantropiche e il sostegno alle famiglie delle vittime.

Questa volta, tuttavia, l’iniziativa ha assunto inevitabilmente anche una dimensione personale. Da una parte le parole del principe sulla necessità di proteggere i bambini, dall’altra il silenzio della duchessa, mentre il padre si trova al centro di accuse particolarmente gravi.

Meghan ha deciso comunque di partecipare all’appuntamento, senza rinunciare alla presenza accanto al marito e alle famiglie coinvolte. Nessuna dichiarazione sulla vicenda giudiziaria, nessuna risposta alle domande della stampa. Per la duchessa del Sussex, almeno per ora, a parlare sono soltanto le immagini della giornata di Bruxelles.