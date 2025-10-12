Halloween: a Disneyland Paris i cattivi (più amati di sempre) diventano protagonisti

Dal 1° ottobre al 2 novembre Disneyland Paris celebra il Festival di Halloween. Cattivi Disney, attrazioni a tema, spettacoli e dolcetti per un’esperienza magica e spaventosa.

C’è un periodo dell’anno in cui persino i cattivi hanno diritto alla cittadinanza. È iniziato il 1° ottobre e durerà fino al 2 novembre il Festival di Halloween Disney, che trasforma Disneyland Paris in un teatro di brividi rassicuranti, sia per i bambini che per i più grandi.

Non è la prima volta per un parco, ma quest’anno quello francese promette di alzare la posta con «un programma che mescola brividi, risate e sorprese grazie agli incontri con i Cattivi Disney, gli straordinari spettacoli e le attrazioni da brivido», come recita il comunicato ufficiale.

Zucche, fantasmi e cattivi leggendari

Gli ingredienti classici della festa di Halloween ci sono tutti: zucche, fantasmi danzanti nei ristoranti e, soprattutto loro, i Cattivi.

Nomi come Malefica, Crudelia De Mon o Jafar evocano intere generazioni cresciute con i Classici Disney, ma anche Jack Skellington, il protagonista del celebre Nightmare Before Christmas di Tim Burton, che da bambini terrorizzava dal divano di casa.

Un’operazione nostalgia che funziona sempre, a cui si aggiungono i personaggi più recenti delle nuove generazioni, come quelli di Coco della Pixar.

Ristoranti e attrazioni a tema

Anche i ristoranti cambiano faccia, con leccornie a tema e nuovi éclair alla vaniglia che sembrano usciti da un film di Tim Burton.

Ma il vero colpo di scena è The Unlucky Nugget Saloon, la trasformazione del classico The Lucky Nugget Saloon.

L’ambientazione si ispira al Phantom Manor, l’attrazione cult che riproduce la festa di matrimonio di Melanie Ravenswood, la sposa fantasma che non riuscì mai a pronunciare il fatidico “sì”.

La scenografia «unirà decorazioni, musica, giochi di luce ed effetti speciali», assicurano dal parco.

Cacce al tesoro, malandrini e terrore

E dopo pranzo, perché non organizzare una caccia al tesoro? Preparata da M&M’s, un’inedita mappa permette ai partecipanti di cercare misteriose porte e di gustare dolcetti o scherzetti.

Durante il Festival sfilano gli immancabili Simpatici Malandrini: Pippo, Cip e Ciop, Paperina, Clarabella e Orazio. La banda al completo, insomma.

C’è anche The Twilight Zone Tower of Terror, al Walt Disney Studios: «I più intrepidi metteranno alla prova il loro coraggio» precipitando «da un edificio di 13 piani, mentre vengono proiettati nella quarta dimensione».

Non per deboli di cuore.

Una notte da brividi su Main Street

Verso sera, Main Street U.S.A. si illumina di proiezioni spettrali: l’effetto promette di essere notevole, «per vivere un’atmosfera più spaventosa che mai», con fantasmi che scivolano sulle facciate dei palazzi vittoriani e ombre che si allungano sull’asfalto.

Il momento più atteso arriva nella notte del 31 ottobre, quando il Parco Disneyland rimarrà aperto fino alle 23.

Quel giorno, e solo quel giorno, sarà consentito travestirsi: «Streghe, pirati, chi più ne ha più ne metta»: via libera alla creatività per «competere con gli abiti dei Cattivi Disney e mimetizzarsi al meglio nello scenario da brividi».

Prima della chiusura, lo spettacolo A Nightfall with Disney Villains illuminerà il Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

I cattivi, così, avranno finalmente la loro notte di gloria.