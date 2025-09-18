Gardaland Magic Halloween 2025: 31 giorni di brividi e divertimento

Dal 3 ottobre al 2 novembre 2025, Gardaland si trasforma in un regno di emozioni e sorprese per celebrare Halloween con un’edizione speciale in occasione del 50° anniversario del Parco. Trentuno giorni consecutivi di avventure mostruosamente divertenti accolgono visitatori di tutte le età, offrendo un’esperienza modulare che spazia dal brivido puro al divertimento più leggero, in un equilibrio perfetto tra adrenalina e magia.

Nuovi show e atmosfere da brivido

Quest’anno, Gardaland presenta nuove produzioni teatrali e spettacoli pensati per sorprendere e affascinare. Dai Venerdì da Paura – serate notturne ad alto tasso di adrenalina dedicate ai più temerari – ai weekend di festa per le famiglie, ogni giorno propone incontri con i personaggi più amati, spettacoli interattivi e scenografie immersive che trasformano il Parco in un mondo in cui il brivido convive con il sorriso.

Dolci e pozioni da paura

L’esperienza di Halloween a Gardaland non si limita alle attrazioni e agli show. Un’offerta gastronomica a tema completa il percorso, con dolci spettrali, snack mostruosi e “pozioni magiche” servite in bicchieri a forma di zucca. Ogni pausa diventa un momento di gusto e divertimento, ideale per grandi e piccini, senza rinunciare all’atmosfera fiabesca e a tratti spaventosa del Parco.

Magia da vivere anche negli hotel e all’acquario

Il fascino di Gardaland Magic Halloween si estende oltre le attrazioni. Gli hotel del Resort propongono soggiorni a tema, per prolungare la magia della festa, mentre il SEA LIFE Aquarium si trasforma in un mondo «spaventosamente marino», con allestimenti e attività pensate per coinvolgere tutta la famiglia e rendere l’esperienza indimenticabile.

Gardaland Halloween Party

Il culmine della stagione è il 31 ottobre, quando il Gardaland Halloween Party anima il Parco fino a tarda notte. Musica, spettacoli, adrenalina e divertimento si fondono in un programma mozzafiato, creando un evento unico e memorabile, in cui il brivido si mescola all’allegria, per una notte da vivere intensamente tra magia e emozioni.