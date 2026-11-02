Openspace Pubblicità: Fabrizio Volontè nuovo responsabile sviluppo clienti strategici

Nel suo nuovo incarico, Volontè si occuperà di consolidare le relazioni con i clienti strategici e sviluppare nuove opportunità di business. La nomina si inserisce nel percorso di sviluppo di Openspace Pubblicità, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza sul mercato e valorizzare le partnership con i principali interlocutori aziendali.

Dal 2010 in Sky Italia, dove come Head of Media ha ampliato progressivamente il proprio perimetro di responsabilità fino a gestire le attività media di tutti i brand dell’azienda, coordinando un team dedicato. In questi anni ha curato strategia, planning e buying su tutti i mezzi, offline e online, sia verso i prospect che il parco clienti, avvalendosi di modelli econometrici per misurare il ritorno degli investimenti. Ha firmato progetti di innovazione e media partnership ATL e digitali legate ai principali programmi di punta della piattaforma, da X Factor a MasterChef e Pechino Express, fino a Gomorra e ad altre iconiche serie tv, coordinando tavoli di lavoro allargati e collaborando a stretto contatto con la direzione programmi e con i partner.

Proprio da queste fondamenta e dall’esperienza maturata sul campo parte il suo nuovo capitolo professionale: per Openspace Pubblicità, la concessionaria del gruppo RTL 102.5, guiderà le relazioni e lo sviluppo dei clienti strategici. In stretta sinergia con l’editore, lavorerà con i top client per costruire soluzioni che spingano anche sulla multicanalità massimizzando efficacia ed efficienza in linea con le esigenze di marketing e vendite di ogni singola azienda, condividendo il bagaglio di conoscenze capitalizzato nei precedenti ruoli.

«Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura in Openspace e nelle radio del gruppo, una realtà con cui ho da sempre condiviso importanti progetti. Dopo tanti anni in Sky, che ringrazio per la crescita professionale e umana che mi ha dato, sentivo fortemente il desiderio di una nuova sfida. Porto con me l’esperienza sui media a 360°, la passione per l’innovazione e per questo lavoro e, soprattutto, la convinzione che le relazioni con i partner si costruiscano con la progettualità e il lavoro di squadra. Il mio obiettivo sarà quello di essere vicino alle aziende e lavorare fianco a fianco con l’editore e i colleghi della concessionaria per sviluppare nuove idee e progetti che creino valore per entrambi».