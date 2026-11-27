Lo stilista e imprenditore si racconta a Panorama in occasione della docuserie su Prime Video. Tra famiglia, indipendenza, ostentazione e libertà, Plein parla della scomparsa dei grandi stilisti, dell’autenticità nell’era dell’AI e del quiet luxury

Philipp Plein non ha alcuna intenzione di piacere a tutti. Non è mai stato il suo obiettivo, né quando ha iniziato a costruire il proprio marchio né oggi, alla guida di un gruppo internazionale che porta il suo nome. In un’industria che ha progressivamente sostituito la personalità dei suoi fondatori con le strategie dei grandi conglomerati, lo stilista tedesco rivendica il diritto di essere eccessivo, divisivo, persino scomodo. E soprattutto di essere riconoscibile.

«Sono un dinosauro in questa industria», racconta a Panorama, mentre ripercorre i nomi di una generazione che ha contribuito a definire l’immaginario della moda contemporanea: Gianni Versace, Roberto Cavalli, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani. Non è soltanto una questione anagrafica, ma di un modello imprenditoriale che Plein considera ormai in via di estinzione, quello in cui il nome sull’etichetta coincide con il volto, la personalità e le decisioni di chi guida l’azienda.

È anche da questa sovrapposizione tra uomo, imprenditore e marchio che nasce PLEIN – Family. Business. Dreams., la docuserie in sei episodi disponibile dal 20 novembre su Prime Video. Tra Milano, Cannes, New York e Los Angeles, le telecamere entrano nella quotidianità dello stilista, seguendolo durante le sfilate, i cantieri delle sue proprietà, gli eventi internazionali, ma anche nei momenti trascorsi con la madre Hanne, la compagna Andreea Sasu e i figli.

In questa distanza tra mondi e modi di intendere la propria professione e la propria intimità si trova forse uno degli aspetti più interessanti del progetto. Perché raccontare la vita di un uomo che ha fatto della visibilità una parte fondamentale della propria identità significa inevitabilmente raccontare anche quella di chi, accanto a lui, non ha lo stesso desiderio di essere osservato.

E se la dimensione spettacolare non è mai mancata nella vita di Plein, la novità è semmai ciò che accade quando lo spettacolo lascia spazio a qualcosa che non può essere progettato, acquistato o controllato. Un contrasto che persiste nel mondo Plein, capace sempre di stupire. Per la prima proiezione di PLEIN – Family. Business. Dreams, Philipp ha scelto una delle location più storiche di Milano: il teatro San Babila. “È tutto molto milanese qui” commenta, soddisfatto “Mi piace”.





Partiamo proprio dalla docuserie. Che cosa ha voluto raccontare attraverso questo progetto?

«Questa non è una serie televisiva nel senso tradizionale, questa è la vita reale. È la verità, è qualcosa di crudo, senza filtri, che non molte persone sarebbero disposte a fare. Quando pensi alle Kardashian o a tutti quei reality, pensi a uno spettacolo. Questa, invece, è la vita reale. Abbiamo avuto le telecamere con noi per mesi, da dicembre fino alla Fashion Week di Milano, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Non c’era un copione, non c’era un regista che ci diceva: oggi dobbiamo mostrare una famiglia felice, domani dobbiamo creare uno scandalo. C’era semplicemente una telecamera e, naturalmente, poi è stato fatto il montaggio».

Quello che succede, succede.

«Esattamente. Ci sono stati soltanto due momenti in cui ho chiesto di spegnere le telecamere, momenti molto intimi, quando Andreea non stava bene e la situazione era diventata troppo difficile. Per il resto, quando decidi di fare qualcosa del genere, devi essere disposto a toglierti i vestiti e a metterti a nudo. Altrimenti non lo fai. Non puoi lamentarti della presenza delle telecamere se hai scelto di averle accanto. E non riguardava soltanto me, ma anche la mia famiglia, mia madre, la mia compagna. Tutti abbiamo dovuto accettare questa esperienza. È stata interessante e, se il risultato piace alle persone, significa che ne è valsa la pena».

Sua madre sembra essere una delle poche persone capaci di contraddirla apertamente.

«Lei è molto più forte di me! (indica la compagna Aandrea seduta al suo fianco, ndr.) Sono un piccolo uomo circondato da grandi donne. C’è mia madre, c’è Andreea e poi ci sono i miei bambini. Io sono nel mezzo, cerco di essere il collante che tiene insieme tutto quanto. Sono tutti pazzi, l’unica persona normale sono io!» (ride).

«I marchi erano persone. Oggi sono nomi senza anima»

Qualcuno direbbe che il suo marchio è costruito interamente sull’eccesso.

«Assolutamente sì. Sono un massimalista, amo il massimalismo e lo celebro sia nel mio marchio sia nella mia vita. Bisogna capire che nel mondo del lusso i marchi polarizzano. Ci sono persone che amano Versace e altre che preferiscono Prada. Nel mercato premium, invece, a tutti piace Nike, a tutti piace Zara. Nel lusso è diverso. Noi siamo estremamente polarizzanti: o ami Plein o lo odi, non esiste una via di mezzo. Non c’è nessuno che impazzisce per la nuova collezione di Hugo Boss. Quello che voglio dire è che non ci sono emozioni.

L’ho detto più volte anche oggi: sono un dinosauro in questa industria. Perché? Perché appartengo a una specie in via di estinzione. In passato c’erano Gianni Versace, Roberto Cavalli, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani. Oggi sono rimasti pochissimi stilisti che possiedono ancora il proprio marchio e ne mantengono il controllo. Gli altri sono morti oppure hanno venduto. Donna Karan, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Tom Ford: hanno venduto e incassato. Quello che rimane è un nome senza anima.

Chi è oggi il signor Dior? Chi è la signora Gucci? Chi è il signor Bottega o il signor Burberry? C’è ancora Miuccia Prada, naturalmente, ma la maggior parte dei marchi oggi non ha più un volto, ha soltanto un nome. Un tempo i marchi polarizzavano perché erano persone. I marchi erano persone. Oggi non è più così e le persone non sono più tanto importanti. È per questo che mi definisco un dinosauro: sono uno degli ultimi ad avere ancora il controllo del proprio marchio e a esserne il volto».

E lei, infatti, è l’immagine stessa del suo marchio.

«Quando compri Plein, compri anche uno stile di vita, ti associ a una persona. Questo progetto è un modo per entrare in contatto con il nostro pubblico, con i nostri clienti, ma anche per raggiungere persone nuove. Sono conosciuto per essere una persona senza filtri, per dire quello che penso. In questa industria molti non lo fanno, vogliono interpretare un ruolo, essere qualcun altro. Tutti cercano di essere perfetti, ma non è vero: non siamo perfetti, siamo esseri umani.

Nel mondo di Instagram, dove tutto è così finto, dove esistono filtri per modificare il viso, il naso, qualsiasi cosa, e nell’epoca dell’intelligenza artificiale, l’autenticità diventa ancora più importante. Questa serie è una celebrazione dell’autenticità, della vita, dell’amore, dei sogni, della famiglia, del dolore. Di tutto questo insieme».

La famiglia e il prezzo dell’esposizione

Ha avuto paura di esporre così tanto la sua vita privata?

«No, perché non ho paura. Forse pensavo che potesse essere qualcosa che alla mia compagna non sarebbe piaciuto, perché Andreea è una persona molto riservata».

A questo punto interviene Andreea Sasu.

«Quando sono arrivati la prima volta, ho iniziato a piangere. Non sapevo niente. L’ho scoperto quando sono arrivati. Eravamo a tavola, dopo una giornata piena, ero finalmente rilassata. C’erano queste persone di Amazon e lui me le ha presentate. Gli ho chiesto che cosa stesse succedendo, me l’ha spiegato e io ho iniziato a piangere e sono salita al piano di sopra».

Aandrea, lei è molto più riservata rispetto a Philipp.

«Sì, esatto. È lui quello che filma e pubblica, io sono molto più riservata. Anche sulla mia pagina Instagram non pubblico molto di quello che faccio o dei posti in cui vado. Inizialmente non avrei voluto».

«Ma adesso ti piace la serie», interviene Plein.

«Sì, mi piace, la adoro, naturalmente, perché è la nostra vita reale», risponde Andreea.

Quindi non avete mai ricostruito delle scene per esigenze televisive?

«Se il cameraman era in bagno e si perdeva una situazione, quella situazione era persa. Non esisteva che ci chiedessero di rifare qualcosa, di recitare nuovamente una scena o anche soltanto di aprire un’altra volta una porta. Non avevamo tempo. Abbiamo tre bambini in casa, io ho quattro figli e non siamo lì per recitare.

L’accordo era molto semplice: potete filmare tutto, ma se diciamo stop dovete fermarvi. E l’abbiamo detto soltanto due volte. La seconda condizione era che non eravamo noi a dover seguire loro, erano loro a dover seguire noi. Non potevamo cambiare la nostra vita perché qualcuno stava girando un documentario. Non siamo attori, non vogliamo recitare, non siamo qui per farvi contenti. Siete voi a dover seguire noi, altrimenti vaffanculo».

«Non siamo Coca-Cola, non siamo per tutti»

Non sembra esserci una separazione tra lei come persona, come imprenditore e come personaggio pubblico.

«Molte persone hanno paura di essere ciò che sono realmente. Si chiedono che cosa penseranno i vicini se indossano un determinato vestito, che cosa diranno gli altri se a loro piace qualcosa. Se cerchi continuamente di adeguarti, smetti di essere te stesso e inizi a cambiare la tua personalità per gli altri.

Molte persone hanno dentro di sé questo fuoco, questo desiderio di essere ciò che sono davvero, e possono essere felici soltanto quando riescono a dire: vaffanculo tutti, faccio quello che voglio. Non significa non interessarsi agli altri, ma non dipendere dalla loro opinione. Perché quando inizi a vivere in funzione dell’opinione degli altri, diventi loro schiavo».

Bisogna anche accettare che non si può piacere a tutti.

«È quello che diciamo sempre: non siamo Coca-Cola, non siamo per tutti. Se sei Coca-Cola devi piacere a tutti. Noi siamo whisky e cola».

Pensa che il quiet luxury sia anche un modo per cercare di piacere a tutti, per non correre rischi?

«È una stronzata. Ci sono persone che amano il quiet luxury, ma non è una tendenza, è uno stile di vita. Ci sono persone che amano guidare una Lamborghini e probabilmente non guideranno una Cinquecento o un’Audi. È uno stile di vita diverso, un gusto diverso. Ognuno ha il diritto di avere il proprio stile.

Ci sono persone che amano Loro Piana e altre che amano Versace, Balmain, Philipp Plein o Gucci, qualcosa di forte. Ma si può anche cambiare: oggi puoi vestirti in un modo e domani in un altro. È questa la libertà che offre la moda, la possibilità di celebrarla.

Esisteranno sempre il quiet luxury e il loud luxury, perché ci sarà sempre qualcuno che preferisce l’uno all’altro. Non credo che si passi così facilmente dall’uno all’altro soltanto perché cambia una tendenza. È una questione di gusto personale, che ciascuno sviluppa autonomamente».

Se dovesse descriversi oggi con una sola parola, senza pensarci troppo, quale sceglierebbe?

«Felice».